自由開講》歐洲議會定調「互不隸屬」：中共法律戰話術被拆解

◎ 汪品陯

歐洲議會日前以壓倒性票數通過決議，明確指出「台灣與中國互不隸屬」，此一表述隨即引發北京強烈反彈。中共國台辦與外交部連日抨擊，指控相關論述為「販賣兩國論」，並重申所謂「一中原則」。然而，從國際法與外交實務角度觀察，歐洲議會的表態並非挑釁，而是對長期被北京刻意混淆的法理問題進行精準釐清。

法理表述的關鍵轉折：還原統治權事實 該決議的核心價值，在於其並未試圖改變現狀，而是明確指出一項政治現實：中華人民共和國從未對台灣行使過一日統治權。這樣的表述，正是針對北京長期將單方面政治主張包裝為「國際共識」的操作，所做出的制度性回應。當歐洲議會以正式文件定調「互不隸屬」，代表歐盟民意基礎已看穿中共「內法化」台灣的策略。

請繼續往下閱讀...

歐洲議會於1月21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及 「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。（歐新社檔案照） 扭曲聯合國2758號決議：北京話術的集體失效 近年來，中共對台法律戰的核心，在於反覆操作聯合國大會第2758號決議，試圖將其延伸解釋為「確認台灣屬於中國」。然而，國際法學界與多國政府早已指出，2758號決議僅處理「代表權」問題，並未涉及台灣主權歸屬。

歐洲議會此次的表態，正是對這種錯置解釋的直接修正。事實上，從美國、荷蘭到澳洲國會，近年陸續以決議重申2758號決議不涉及台灣，顯示國際社會正逐步形成更清晰的法理共識，拆解中共試圖在全球擴張的「法理圍牆」。

焦慮的紅線：北京對法理戰線失控的不安 北京對此類決議的激烈反應，反映出其對台灣議題逐漸被「國際法理化」的高度焦慮。當其慣用的歷史詮釋權無法再壟斷論述空間時，北京只能透過情緒化指控，試圖壓制各國的討論。這也說明，中共真正忌憚的，是國際社會開始在制度與法律文件中，系統性拆解其長年建構的偽敘事框架。

穩健表述：台灣不必在威權威脅下自我設限 在此情勢下，台灣社會無需將「互不隸屬」視為激進主張。總統重申相關立場，並非改變現狀，而是對既有憲政體制與二千三百萬人民主選擇的確認。若台灣因擔憂北京反應而自我噤聲，反而正中對方「內政化」的下懷。

台灣社會無需將「互不隸屬」視為激進主張。總統重申相關立場，並非改變現狀。（資料照） 歐洲議會的決議標誌著國際社會對台海議題的討論，正從「政治模糊」轉向「法理清晰」。對台灣而言，持續以冷靜、制度化的方式深化國際連結，並強化自身社會韌性，才是回應威權壓力的最佳策略。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法