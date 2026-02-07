自由電子報
自由開講》《冠軍之路》如何形塑台灣的主體敘事

2026/02/07 11:00

◎ 黃大益

《冠軍之路》是近期最能引發台灣社會共感的運動紀錄片。關鍵不在於「世界冠軍」的結果本身，而在於紀錄片如何引導觀眾，重新回到那段尚未被證明、充滿不確定性的歷程。這正是引發台灣人共鳴「長期不被看好，卻仍堅持撐下去」的心理狀態。

《冠軍之路》的敘事策略，刻意放大選手備戰期間的壓力、外界的質疑與自我懷疑。這些畫面之所以動人，不只是因為球員的努力，而是因為紀錄片精準觸及台灣人民長期以來的集體經驗。在國際秩序中，台灣經常被忽略、被低估，甚至被要求隱身；而在運動場上，台灣隊同樣面對強權環伺、資源不對等的現實。當觀眾看見球員承受的壓力時，其實也在投射自身的現實處境《冠軍之路》的敘事策略，刻意放大選手備戰期間的壓力、外界的質疑與自我懷疑。（資料照）《冠軍之路》的敘事策略，刻意放大選手備戰期間的壓力、外界的質疑與自我懷疑。（資料照）

從國族敘事的角度來看，這屬於典型的「共感型認同建構」。不同於高舉國旗、強調口號式的國族想像，《冠軍之路》選擇以情緒經驗為核心，讓觀眾在心理層面先認同，再自然連結到「我們」的概念。正如班納迪克．安德森所言，國族並非天生存在，而是透過共同感受與敘事，被想像出來的共同體（Imagined Communities）。國際運動賽事，正是最容易形成這種集體情感的場域。

值得注意的是，紀錄片中台灣隊並非以強者自居，而是以「復仇者」的姿態出現。這裡的復仇，不只是對過往敗績的回應，更是一種「從被定義、被安排位置的一方」轉為「主動證明自身價值的一方」。這樣的敘事結構，與台灣近年逐步形塑的主體性論述高度契合。紀錄片中台灣隊並非以強者自居，而是以「復仇者」的姿態出現。是一種「從被定義、被安排位置的一方」轉為「主動證明自身價值的一方」。（資料照，牽猴子提供）紀錄片中台灣隊並非以強者自居，而是以「復仇者」的姿態出現。是一種「從被定義、被安排位置的一方」轉為「主動證明自身價值的一方」。（資料照，牽猴子提供）

《冠軍之路》最成功之處，在於它沒有將勝利神話化。鏡頭保留球員的猶豫、失誤與恐懼，使這場勝利顯得真實可親。也因如此，感動不僅止於比賽結果，而是來自更深層的集體心理確認：「原來在不被看好的情況下，堅持本身就具有意義」。

當終局底定，《冠軍之路》所紀錄的，不只是世界冠軍，而是一種被台灣社會反覆確認的集體經驗：「在不被看好、甚至被忽視的處境中，依然能以自身的意志完成行動」。透過運動所凝聚的共感力，讓台灣主體性不再只是政治語彙中的抽象概念，而是在共同緊張、共同期待與共同歡呼的情緒歷程中，被觀眾日常化的感受與理解；《冠軍之路》所完成的，正是當代台灣社會得以「重新理解自身」的國族敘事。

（作者為臺灣島嶼青年協會副理事長）

