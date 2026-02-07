自由電子報
自由開講》「台灣101」觸碰誰的玻璃心？

2026/02/07 09:30

◎ 任也

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）近日完成徒手攀爬台北101的創舉，本來是個台灣與全世界共同見證這份成就的欣喜時刻。不料事後竟然延伸出另一個爭論的戰場。起因為行政院長卓榮泰貼文使用了「台灣101」，之後引來立委王鴻薇批評為「雞腸鳥肚」，堅持要求使用台北101

霍諾德（Alex Honnold）挑戰赤手獨攀台北101，讓全球觀眾熱血沸騰。（Netflix提供）霍諾德（Alex Honnold）挑戰赤手獨攀台北101，讓全球觀眾熱血沸騰。（Netflix提供）之後爭論持續發酵，開始出現「台北車站原來可稱台灣車站」、「台北大學可稱台灣大學」的各種調侃。台北市長蔣萬安也借題發揮，陰陽怪氣的表示「所以我是台灣市長？」而立委王世堅也表示「巴黎凱旋門」說法，認為習慣稱呼就是「台北101」。使得這項爭論，逐漸導向一種對執政黨的惡意扭曲，將執政黨冠上「主動推動正名」、「搞政治意識形態」的形象。當前看來，執政黨呈現不斷挨打的局面，無論怎麼澄清，都仍難以擺脫那些充滿惡意的說法。

筆者最初看到「名稱之爭」時，第一反應是「這有什麼好爭論的？」。台北101確實是慣用稱呼，但使用台灣101，若解釋成「台灣的台北101」，不也是可以的嗎而「巴黎凱旋門」，若增加「法國的巴黎凱旋門」的註解，不也是可以接受的嗎？不會因此就淡化巴黎。無論哪種稱呼，只要世人知道指的是那508公尺的摩天樓，不就皆大歡喜了嗎？對於這爭論的出現，感到很沒意義。除非，有人刻意為之台北101確實是慣用稱呼，但使用台灣101，若解釋成「台灣的台北101」，也是可以的。（取自freepik）台北101確實是慣用稱呼，但使用台灣101，若解釋成「台灣的台北101」，也是可以的。（取自freepik）

解析爭論的源頭，可從中思考幾個問題：是哪些人開啟了爭論？是哪一方先將話題往政治層面作連結？是哪一個說法，使人相信執政黨符合那些指控？又是為什麼，「台灣101」會被塑造成100%不可使用的情況

回頭看卓院長貼文，不足以認定民進黨有要「主動」推什麼正名。關於台灣101的使用，究竟是什麼自卑的想法，會認為使用「台灣101」，會使人誤以為101大樓不在台北？「淡化台北」的說法實在有無限上綱之嫌本身才是帶有政治算計的觀點。至於蔣萬安市長與王世堅委員言論，可惜蔣市長的回應，也是停留在網友留言的層級，而世堅委員的說法，雖然他本人應該並無此意，但他的說法也確實被利用，成為嘲諷執政黨的彈藥。台北101是位於台灣的知名地標，只容台北卻不容台灣，究竟是誰的「鼠肚雞腸」，觸碰誰的玻璃心？使原本單純的喝采，變成國人爭論的戰場？

（作者為台灣港口拖船船員）

