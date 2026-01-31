矢板明夫觀點》雙胞胎送返中國 日本告別「熊貓外交」

因為，熊貓早已不是單純的「友好禮物」。多年來，日本的動物園不僅需支付高額租借費用，還要負擔場館與醫療成本。一旦政治氣氛轉冷，熊貓便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。對地方動物園經營者而言，其實是相當高風險的投資，而非文化交流。

◎ 矢板明夫

今年一月，日本上野動物園的雙胞胎貓熊（熊貓）「曉曉」與「蕾蕾」返回中國。這不只是一次動物移交，也象徵日本自1972年以來，首次進入「沒有熊貓」的時代。電視畫面裡，人們排隊道別、流露不捨，彷彿在為一段長久的情感關係畫下句點。

就在熊貓離開之際，中國駐日使館卻在社群平台發文，呼籲「歡迎日本朋友到中國看大熊貓」。這番話讓不少日本人感到困惑。因為就在不久前，中國使館帳號仍頻繁以強硬語氣批評日本政治人物，如今卻突然轉為溫和宣傳熊貓觀光，前後反差之大，讓人難以適應。

東京大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」日前已返抵四川。圖為大貓熊蕾蕾。（路透檔案照） 這種「可愛外表、政治內涵」的操作，正是所謂的「熊貓外交」。熊貓被包裝成善意象徵，實際上卻成為外交工具，由中國單方面掌控節奏。關係好時，是友誼標誌，關係緊張時，便被用來施壓。

時代已經改變。動物園也需要與時俱進，實在沒必要再依賴一對隨時可能被帶走的政治符號吸引遊客。熊貓回國，提醒日本社會，該結束的，不只是熊貓的展出，而是那套披著可愛外衣、卻暗藏算計的「熊貓外交」。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

