自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

矢板明夫觀點》雙胞胎送返中國 日本告別「熊貓外交」

因為，熊貓早已不是單純的「友好禮物」。多年來，日本的動物園不僅需支付高額租借費用，還要負擔場館與醫療成本。一旦政治氣氛轉冷，熊貓便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。對地方動物園經營者而言，其實是相當高風險的投資，而非文化交流。
矢板明夫

矢板明夫

2026/01/31 21:00

◎ 矢板明夫

今年一月，日本上野動物園的雙胞胎貓熊（熊貓）「曉曉」與「蕾蕾」返回中國。這不只是一次動物移交，也象徵日本自1972年以來，首次進入「沒有熊貓」的時代。電視畫面裡，人們排隊道別、流露不捨，彷彿在為一段長久的情感關係畫下句點。

日中關係緊張，「熊貓」（中）返回中國，圖為高市早苗（左）和習近平（右）。（取自貼文）日中關係緊張，「熊貓」（中）返回中國，圖為高市早苗（左）和習近平（右）。（取自貼文） 然而，惜別情緒之外，日本社會也出現另一種冷靜的聲音。因為，熊貓早已不是單純的「友好禮物」。多年來，日本的動物園不僅需支付高額租借費用，還要負擔場館與醫療成本。一旦政治氣氛轉冷，熊貓便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。對地方動物園經營者而言，其實是相當高風險的投資，而非文化交流。

就在熊貓離開之際，中國駐日使館卻在社群平台發文，呼籲「歡迎日本朋友到中國看大熊貓」。這番話讓不少日本人感到困惑。因為就在不久前，中國使館帳號仍頻繁以強硬語氣批評日本政治人物，如今卻突然轉為溫和宣傳熊貓觀光，前後反差之大，讓人難以適應

東京大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」日前已返抵四川。圖為大貓熊蕾蕾。（路透檔案照）東京大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」日前已返抵四川。圖為大貓熊蕾蕾。（路透檔案照） 這種「可愛外表、政治內涵」的操作，正是所謂的「熊貓外交」。熊貓被包裝成善意象徵，實際上卻成為外交工具，由中國單方面掌控節奏。關係好時，是友誼標誌，關係緊張時，便被用來施壓。

時代已經改變。動物園也需要與時俱進，實在沒必要再依賴一對隨時可能被帶走的政治符號吸引遊客。熊貓回國，提醒日本社會，該結束的，不只是熊貓的展出，而是那套披著可愛外衣、卻暗藏算計的「熊貓外交」

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書