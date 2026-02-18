自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「老」不是退場訊號 從《不老思維》看學習如何重塑第三人生

2026/02/18 09:30

◎ 謝旻憲

台灣邁入超高齡社會已成定局，但社會對「老」的理解，卻仍深受退化、依賴與退出舞台的想像所限制。哈佛大學學者貝卡雷維在《不老思維》中，以長達25年的追蹤研究指出：影響老後健康與壽命的關鍵，不只是醫療條件或基因，而是人們如何看待年齡本身。

研究顯示，對老化抱持負面刻板印象的人，平均壽命比持正向老齡觀者短7.5年。原因在於，當人一旦相信「老了就沒用了」，便更容易減少行動、放棄學習、逃避挑戰，最終形成自我實現的預言。老，不是先從身體開始，而是先在心裡被定義。老，不是先從身體開始，而是先在心裡被定義。（資料照）老，不是先從身體開始，而是先在心裡被定義。（資料照）

貝卡雷維也提醒，年齡並非單一數字，而是同時包含歷法、生理、心理與社會等多重面向。然而現實中，社會往往只用一個年齡門檻，快速為人貼標籤——幾歲該退休、幾歲不適合學新科技、幾歲就該慢下來。這種簡化思維，正是年齡歧視最隱形、卻最普遍的來源。

而在苗栗縣樂齡學習示範中心的實務現場，這樣的框架正被逐步鬆動。許多學員透過持續學習，重新建構生活節奏與角色定位，學習不再只是填補時間，而是成為重塑自我與生活模式的關鍵工具第三人生不再是被動等待退場，而是一條可以重新設計、持續發展的生命軸線，絲毫不受「老就該停下來」的想像所限制第三人生不再是被動等待退場，而是一條可以重新設計、持續發展的生命軸線；苗栗縣樂齡學習中心「銀領風潮活力秀-樂齡爺奶熱歌勁舞競賽」，參賽者賣力演出。（資料照）第三人生不再是被動等待退場，而是一條可以重新設計、持續發展的生命軸線；苗栗縣樂齡學習中心「銀領風潮活力秀-樂齡爺奶熱歌勁舞競賽」，參賽者賣力演出。（資料照）

這樣的轉變，正呼應《不老思維》所提出的行動原則：覺察年齡偏見、拒絕將問題錯誤歸因於年齡，並勇敢挑戰「老了就不行」的社會預設。從實務觀察也可發現，持續學習的長者，更願意維持健康行為、保持社會連結，對延緩失能、降低孤立風險與減輕長照壓力，具有前端預防的效果。

與其不斷追問「老了怎麼辦」，不如反過來思考：我們是否為長者保留了持續學習與發揮價值的舞台？若仍將樂齡學習視為福利邊角，將難以回應超高齡社會的結構性挑戰；唯有把它視為重塑老齡觀、培養第三人生能量的重要基礎建設，才能真正打造健康且有韌性的高齡社會。

不老，從來不是否認年齡，而是拒絕被年齡定義。而學習，正是讓不老成為可能的最好方式，也是高齡社會最值得投資的未來工程。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書