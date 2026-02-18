自由開講》「老」不是退場訊號 從《不老思維》看學習如何重塑第三人生

◎ 謝旻憲

台灣邁入超高齡社會已成定局，但社會對「老」的理解，卻仍深受退化、依賴與退出舞台的想像所限制。哈佛大學學者貝卡雷維在《不老思維》中，以長達25年的追蹤研究指出：影響老後健康與壽命的關鍵，不只是醫療條件或基因，而是人們如何看待年齡本身。

研究顯示，對老化抱持負面刻板印象的人，平均壽命比持正向老齡觀者短7.5年。原因在於，當人一旦相信「老了就沒用了」，便更容易減少行動、放棄學習、逃避挑戰，最終形成自我實現的預言。老，不是先從身體開始，而是先在心裡被定義。老，不是先從身體開始，而是先在心裡被定義。（資料照）

貝卡雷維也提醒，年齡並非單一數字，而是同時包含歷法、生理、心理與社會等多重面向。然而現實中，社會往往只用一個年齡門檻，快速為人貼標籤——幾歲該退休、幾歲不適合學新科技、幾歲就該慢下來。這種簡化思維，正是年齡歧視最隱形、卻最普遍的來源。

而在苗栗縣樂齡學習示範中心的實務現場，這樣的框架正被逐步鬆動。許多學員透過持續學習，重新建構生活節奏與角色定位，學習不再只是填補時間，而是成為重塑自我與生活模式的關鍵工具。第三人生不再是被動等待退場，而是一條可以重新設計、持續發展的生命軸線，絲毫不受「老就該停下來」的想像所限制。第三人生不再是被動等待退場，而是一條可以重新設計、持續發展的生命軸線；苗栗縣樂齡學習中心「銀領風潮活力秀-樂齡爺奶熱歌勁舞競賽」，參賽者賣力演出。（資料照）

這樣的轉變，正呼應《不老思維》所提出的行動原則：覺察年齡偏見、拒絕將問題錯誤歸因於年齡，並勇敢挑戰「老了就不行」的社會預設。從實務觀察也可發現，持續學習的長者，更願意維持健康行為、保持社會連結，對延緩失能、降低孤立風險與減輕長照壓力，具有前端預防的效果。

與其不斷追問「老了怎麼辦」，不如反過來思考：我們是否為長者保留了持續學習與發揮價值的舞台？若仍將樂齡學習視為福利邊角，將難以回應超高齡社會的結構性挑戰；唯有把它視為重塑老齡觀、培養第三人生能量的重要基礎建設，才能真正打造健康且有韌性的高齡社會。

不老，從來不是否認年齡，而是拒絕被年齡定義。而學習，正是讓不老成為可能的最好方式，也是高齡社會最值得投資的未來工程。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

