自由開講》解讀美國《2026國防戰略》戰略方針轉變

美國《2026國防戰略》從封面設計到文字語言，都刻意釋放與過去不同的政治與戰略訊號。封面上方以醒目綠色大寫字體標示「非機密」，下方則以川普偏好的金色字體寫上「戰爭部」與「以實力恢復和平，邁向新的黃金時代」。封面本身就宣示這不是一份以中性語言包裝的政策文件，而是川普《國家安全戰略》的執行藍圖。戰爭部長赫格塞斯署名前言，更毫不掩飾對冷戰後美國外交與國防建制派的全面否定，認定過去數十年「以規則為基礎的國際秩序」等理念，耗損美軍戰力與美國人民的安全。

美國戰爭部於1月23日發布最新《國家國防戰略》，封面寫上「以實力恢復和平，邁向新的黃金時代」。（取自戰爭部官網）國防戰略明顯轉向為徹底將「美國人民具體利益」置於抽象價值之上。赫格塞斯反覆強調美軍核心角色是作戰、取勝與嚇阻真正攸關美國的戰爭。這種論述既清算前任拜登政府，也為川普「美國優先」政策提供軍事支撐並明確否認等同孤立主義，而是彈性、務實的現實主義。美國將聚焦嚴重且具後果的威脅，同時要求盟友不再搭便車。

從目錄結構即可看出戰略重心的重新排序。相較過去強調全球秩序維持，《2026國防戰略》把「保衛本土與西半球」置於首位，其次才是「以實力嚇阻中國於印太」。反映川普政府對威脅的分類邏輯為不是所有風險都同等重要，也不是所有地區都值得投入相同資源。邊境失守、毒品恐怖主義、西半球關鍵地形遭外力滲透，被視為是對美國安全最直接與切身的挑戰。在印太議題上，戰略語言的轉變尤其值得台灣高度關注。文件一再強調美國的目標不是支配、羞辱或扼殺中國，而是防止任何國家支配美國及其盟友。為此，華府選擇「拒止式嚇阻」作為核心手段，沿第一島鏈建立足以讓侵略注定失敗的軍事條件，強調避免正面對抗但同樣要求實力到位的嚇阻邏輯。對台灣而言，這意味著美國期待區域盟友在拒止防禦扮演更吃重角色，而非單純倚賴美軍介入。

另外，這份國防戰略對同盟態度更為直白，甚至帶有交易色彩。川普政府不再掩飾對盟友分擔不足的不耐，並以北約5％GDP國防支出作為全球標準。潛台詞十分清楚，美國雖然仍是關鍵支柱，但前提是盟友必須先為自身安全負起主要責任。這種做法雖可能引發與同盟國之間的內部摩擦，卻也在結構上提高美國應對「跨戰區同時危機」可行性。最後，全面重建國防工業基礎被視為所有戰略的基礎。從彈藥產能、供應鏈安全到人工智慧導入，《2026國防戰略》將軍事競爭直接與產業復興綁在一起，重現民主兵工廠思維，重新定義國家的動員能力。

美國2026國防戰略對盟友的要求。（本報製表）綜上所述，《2026國防戰略》代表美國正式告別烏托邦式的全球主義，轉向冷峻而具選擇性的現實主義。它不承諾為所有盟友無條件承擔風險，但也不放棄以實力塑造和平。對台灣來說，警訊在於「依賴美國」空間正被壓縮；但同時也看到機會，若能展現決心與能力，台灣在印太拒止防禦體系的戰略價值，反而會更加凸顯。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

