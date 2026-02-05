自由電子報
自由開講》川普宣布對韓提高關稅至25％ 台灣在野黨該深思

2026/02/05 11:30

◎ 余無言

根據《自由時報電子報》「川普突宣布關稅提高至25％ 葉耀元：殺雞儆猴的意味濃厚」報導，川普週一（26日）突然宣布，由於南韓「國會」尚未落實貿易協定，宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15％提高到25％。

對此，筆者提出幾點看法。

美國總統川普近日以韓國未能完成美韓貿易協議立法，宣佈韓國進口關稅將從15％恢復至25％。（美聯社檔案照）美國總統川普近日以韓國未能完成美韓貿易協議立法，宣佈韓國進口關稅將從15％恢復至25％。（美聯社檔案照） 首先，南韓「國會」尚未落實貿易協定，川普宣布將對南韓汽車等互惠商品，關稅從15％提高到25％。試問，台灣的「國會」通過台美貿易協議了嗎？南韓的殷鑑不遠，豈容台灣國會去拖延？

其次，台灣藍白在野黨，占「國會」的多數，可以決定國會的「決議」！「國會」若「通過」台美貿易協議，藍白立委將對「中國」很難交代，更遑論藍營黨主席想要去「訪中」的美夢。

反之，若台灣的「國會」「不通過」台美貿易協議，藍白立委也是對「美國」川普很難交代！藍白陣營的政治領袖，不再「訪美」了嗎？

台灣藍白在野黨立委占「國會」多數，台美貿易談判關稅協議尚未進入立法院審查。（資料照）台灣藍白在野黨立委占「國會」多數，台美貿易談判關稅協議尚未進入立法院審查。（資料照） 其三，看加拿大案例，深思台灣的處境。加拿大總理卡尼近日訪中，川普是發文貶低卡尼是「州長」，並警告加拿大若敢跟中國合作，就加 100% 關稅，逼得卡尼「態度轉向」，表示加拿大目前「無意與中方簽署正式的自由貿易協定 （FTA）」，這就是「國際現實」，用「實力說話」。

最後，川普突宣布對韓提高關稅至25％，震驚南韓，正尋求解套！台灣的「國會」，看看南韓，想想台灣！時間不等人，別讓台灣步入南韓之後塵，切勿等川普的關稅大刀砍向台灣，才懊悔不已！

（作者為教育人員）

