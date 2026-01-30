名家分享～邱萬興》為台灣負重前行的台灣菊

菊姐的一生奉獻給了台灣的民主，永遠是那麼堅毅無畏，陳菊從黨外到高雄市長、監察院長，她將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，她的每一步都是歷史。

◎ 邱萬興

菊姐是我投入黨外運動重要的民主前輩，在陳菊身上，我們看見堅毅無畏的力量。

1999年12月，陳菊在美麗島事件20週年紀念活動演講。（取自貼文）2009年12月。高雄市長陳菊在美麗島30週年紀念晚會演講。（取自貼文）美麗島事件40週年紀念活動時，我和阿不拉導演去總統府錄影訪談過陳菊秘書長。她一生面對被關、失去自由，「求仁得仁」。她說：「為了理想，為了反對獨裁，敢要求開放民主自由，那麼必然的歸宿就是一定要坐牢，只是，不知道是哪一天而已。」

2019年8月，邱萬興和阿不拉導演，前往總統府訪問陳菊秘書長。（取自貼文）2019年12月9日，陳菊參加美麗島事件40周年圓山紀念活動。（取自貼文）陳菊在19歲時，1969年跟著黨外民主前輩郭雨新，擔任省議員郭雨新秘書，投入黨外運動，把政治犯資料送往外國人權組織，她的生命就跟台灣民主運動榮辱與共。她帶領黨外新生代對抗國民黨，參加過戒嚴法下第一次的橋頭遊行，這場歷史風暴，對她一直沒有停止過，在對抗威權年代，很難知道明天，明天會在哪裡？

1980年美麗島軍法大審，陳菊知道林家血案，最後陳述，珍重而不再見。願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。（新聞簡報提供/艾琳達，取自貼文））1979年12月10日的高雄事件，陳菊被判刑12年，軍法大審改變了台灣，也改變了陳菊一生。那段剛被逮捕到景美看守所的時間，最大的感受是：「我是一個沒有明天的人了」。後來在軍法大審時，知道林家血案，她才覺得，自己有沒有明天已經不再重要，因為，跟林義雄律師家庭比起來，發生在她身上的一切痛苦，都算不上甚麼了。

2009年12月，我負責策畫美麗島30週年暨世界人權影像展。高雄市長陳菊在當年的軍法大審照片前致詞，她從姚嘉文律師那哩，知道林家血案，她才覺得，自己有沒有明天已經不再重要，因為，跟林義雄律師家庭比起來，發生在她身上的一切痛苦，都算不上甚麼了。（取自貼文）陳菊為美麗島事件坐黑牢6年2個月。1986年出獄後，她並沒有退縮，立刻投入台灣人權促進會工作，關懷許多獄中政治犯，救過無數的政治犯。

1986年2月陳菊出獄後，立刻投入台灣人權促進會工作，關懷許多獄中政治犯，救過無數的政治犯。（取自貼文）壓迫帶來了奮起前進的力量，挫折帶來了民主重生的契機。40年前，陳菊在抱著隨時可能被抓的情況下，義無反顧投入傅正教授組織的民進黨「十人秘密小組」組黨工作，陳菊一邊在關懷政治犯，一邊跟著傅正老師組黨，每星期的秘密聚會，討論黨綱、黨章、組黨時間表。她說：「創建一個新反對黨，這是台灣人一生的希望」。

1986年陳菊在抱著隨時可能被抓的情況下，義無反顧投入傅正教授組織的民進黨「十人秘密小組」組黨工作，陳菊一邊在關懷政治犯，一邊跟著傅正老師組黨，每星期的秘密聚會，討論黨綱、黨章、組黨時間表。陳菊攝於民進黨建黨18人小組公布黨綱.黨章記者會。（取自貼文）1986年9月19日，在黨外公政會發起組織新黨籌備委員會議時，大家勸陳菊不必簽，因為「妳已經夠了」。她還在假釋期間，一旦組黨被捕是罪上加罪。發起人費希平、尤清、江鵬堅、謝長廷、康寧祥、蘇貞昌、林正杰、朱高正、周清玉與傅正老師都一一簽名，簽名單在她面前時，陳菊看到坐過黑牢老師傅正都簽了，如果別人因組黨被抓，她沒被抓，那種自由又有什麼意義呢？在那一念之間，她勇敢簽下自己的名字。在威權統治下，1986年9月28日。民主進步黨終於在圓山創建成功。

1988年5月，陳菊走上街頭，參與救援美麗島受刑人施明德出獄。（取自貼文）組黨成功那幾天，半夜門鈴響起時，她都會想到「是不是開始逮捕了？」陳菊坐牢時，讀過一位阿根廷詩人的文章，說他一生最大的願望，就是清晨的門鈴是送鮮美牛奶的呼叫，而不是特務抓人的驚鳴。陳菊理想中的台灣，是一個免於恐懼的社會，民主自由的台灣，才是我們這一代人追求的理想。

1990年陳菊與戴振耀在立法院前，參加勞工運動。（取自貼文）菊姐的一生奉獻給了台灣的民主，永遠是那麼堅毅無畏，陳菊從黨外到高雄市長、監察院長，她將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，她的每一步都是歷史。

1994年陳菊主持台灣省長大選演講。（取自貼文）大家的菊姐卸下重擔後，能好好保重身體，祝福菊姐早日康復！

2022年8月，邱萬興（左一）與陳銘城（右二）、范巽綠（左二）監委等人，攝於監察院陳菊（左三）院長辦公室。（取自貼文）（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法