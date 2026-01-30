自由開講》請問鄭麗文 「親人」就不會是敵人？

◎ 黃惠華

國民黨主席鄭麗文日前在中常會上發表演說，談及即將展開的國共兩黨智庫交流論壇時表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，國民黨不會在美中之間選邊站，而是扮演橋梁，不只讓台海沒事，美中也能和平穩定。鄭麗文簡直是睜眼說瞎話，中國是親人，但是過去傷害國民黨最大的也是她口中的這個「親人」，國共內戰把國民黨打到台灣，蔣介石一生最大的仇人，現在變成後代的「親人」，老蔣若聽得到，鐵定是死不瞑目。

國民黨主席鄭麗文日前主持中常會，援引一位友人的比喻說，「雖然美國曾經是台灣的恩人，但大陸是我們的親人」。（資料照）檢視鄭麗文口中的「親人」，遠的不說，就以最近國防大學「遠朋班」傳出相關學員資料疑似在網路上流傳，這起事件本身，恐怕不是單純的「資安問題」，而是凸顯台灣在面對中國長期認知作戰的結構性威脅，尤其是被鄭麗文認為是親人的中共，其實一直在對台進行沒有砲火的戰爭，這絕非是親人所為。事實上，台灣國防教育與軍事外交體系出現破口，導致機敏資訊遭到系統蒐集、運用與分析，姑且不論是否涉及機密，卻顯示中國對台認知作戰的嚴峻。

「遠朋班」（全名遠朋國建班）自1971年設立以來，對於我國友邦推動軍事交流與國防外交，長期被定位為重要平台，象徵台灣與民主盟友的連結合作，學員涵蓋外國軍官、文官以及安全體系人士。然而，在這股「高度信任、低度防備」的交流環境下，資訊安全與反搜制度遭到長期忽略，迫使軍事教育、外交互信以及國安防線之間，出現顯著裂痕，間接影響我國的軍事外交。而中國對台威脅已全面轉向「灰色地帶作戰」，任何看似表面的制度漏洞，可能已經成為敵對勢力長期布局的突破點。為此，台灣絕對不能因為鄭麗文對中國「認親」的舉動，就完全忽視兩岸在灰色地帶作戰所具有的威脅性。

軍事外交到情報破口 教育體系淪為灰色戰場

總統賴清德曾在接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。 （資料照，總統府提供） 「遠朋班」學員多為外國軍警、國防或安全部門中高階人員，接受課程內容涉及台灣的防衛思維、不對稱作戰概念、全民防衛架構，也接收到最新後備動員與社會韌性等關鍵議題，作為當今民主陣營交流安全經驗，強化共同威懾的重要平台；這類資訊不論是否為「極機密」，依舊具備戰略分析價值。

中國對台情報戰早已不再執著於竊取單一資訊，而是積極進行「拼圖式」情報建構，利用長期蒐集公開、半公開等交流資訊，透過深度戰略分析，任何一份學員名單、課程簡報、授課方向或交流模式，都可能成為中國情治系統建構對台軍事與外交判斷的重要依據。一旦我方錯把「交流無害」作為防線，忽視反情報審查與資訊分層，等同讓國防教育體系淪為中國竊取機密的灰色戰場。

情報戰內化 中國滲透已無孔不入

「遠朋班」若是單純資料外洩，探討單一「技術失誤」或「駭客入侵」的資安防護，恐怕嚴重低估中國對台滲透的各種手段，歷年共諜案件已經清楚顯示，對岸情報操作已高度內化於交流、學術、經貿與教育管道之中，不再依賴傳統諜報手法，而是透過合法交流並長期接觸來累積大數據資訊。

中共透過合法交流並長期接觸來累積大數據資訊。圖為前政院秘書處公共關係科科長胡鵬年，涉為中國發展組織被起訴。（資料照） 中國一旦掌握台灣國防政策走向，更新軍事戰略邏輯與盟友互動模式，這類「無聲情報」流失，往往在事後才被察覺，而且還得嚴防在地協力者。「遠朋班」如果缺乏嚴謹的背景審查、資訊分級與流向控管，就算學員本身來自「友邦」，也難保其後續人脈、任職與資訊走向，不會成為中國情治系統的吸收要角。這並非對友邦們的不信任，而是中國滲透已無孔不入。

認知戰轉向 正在改寫安全邏輯

當外界聚焦「遠朋班」是否存在機敏資訊外洩疑慮時，並非聚焦單一情報是否遭到掌握，而是台灣國防體系，不能再以冷戰式的「情報戰」思維看待中國威脅。北京對台戰略早已不是竊取機密文件或具體數據，而是轉向影響判斷、塑造敘事、改寫認知的長期作戰。在這樣的軍事戰略下，國安風險並不限於「洩密」，而是人員與制度是否在不自覺中，被納入中國設定的認知框架與敘事邏輯之中，進而偏離台灣自身的安全判斷與戰略立場。

中國認知作戰，核心在「導」不在「偷」，掌握特定人物的交流課程、專業對話與安全論述，北京也能影響他國改變台灣的防衛思維、衝突門檻與社會韌性。如果台灣還將防護重心放在行政流程與文件管理，卻忽略了以人作為樣板，利用論述方向與學員互動的系統性操作，即便沒有一紙機密外流，台灣的戰略思考也可能在潛移默化中被盟友牽引。唯有正視中國早已全面轉向認知作戰，將此納入遠朋班教育的規劃前提，國安防線才能避免在無聲中被瓦解。

「遠朋班」事件的真正警訊，不在於是否已有明確機密外洩，而視國安體系是否低估中國對台情報戰的全面性。一旦機敏資訊已被系統性蒐集、分析與建模，即便事後否認，戰略價值恐怕超過一紙機密。當中國持續以軍事恫嚇、情報滲透、認知作戰多軌並進，台灣還以零散方式予以因應，恐讓制度漏洞被反覆利用。

一旦敵人目標不在奪取機密，而在削弱意志以及左右判斷，國安防線的全面失守，兩岸認知作戰已經處在嚴峻的狀態，正逢國共兩黨智庫交流論壇於2月2日至4日在北京登場，台灣絕不能在中國對國民黨的和平攻勢下麻木不仁。

中國國民黨宣布2月2日至4日與中共在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」。（資料照） （作者為全球話智庫執行長）

