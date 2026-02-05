自由開講》保障醫護加薪 應將人力薪資與總額區隔

◎盧俊瑋

日前賴清德總統出席論壇，直言醫界面臨人才荒，並公開呼籲醫院應為醫護人員加薪，更將醫護守護國人健康的貢獻比擬為軍人保家衛國。總統願從國安高度正視醫療流失，方向絕對正確；然而，若政府僅提高健保總額成長率，卻未同步改革「總額制」下的人力分配機制，這份善意極可能在醫院經營者的「避險思維」中消散，基層醫護最終依然「看得到、吃不到」。若政府僅提高健保總額成長率，卻未同步改革「總額制」下的人力分配機制，這份善意極可能在醫院經營者的「避險思維」中消散，基層醫護最終依然「看得到、吃不到」。（資料照）

目前的健保總額制度，猶如一個巨大的「大鍋飯」，將藥費、醫材、水電營運通膨，以及醫護的人力技術費通通攪拌在一起。在「支出目標制」下，即便政府增加預算，只要整體醫療服務量擴張，每點「點值」（實際現金價值）依然會縮水。對於醫院經營者而言，這成了完美的擋箭牌：對外宣稱點值不保導致經營困難，對內則將加薪視為高風險的「剛性支出」，轉而將預算優先投入具競爭力的資本支出，如採購設備或擴建院區，將人力費用當作可被犧牲的成本通膨。

更重要的是，這種制度缺陷極易讓總統的政策美意，淪為政敵抓住「點值崩跌」而攻擊政府不知民間疾苦的提款機。要落實加薪令並建立政策誠信，政府應採取「薪資與總額區隔」的保護機制：首先，應將診察費、手術費、護理費等「純人力成本」獨立出來，給予點值保障（如每點一元）。唯有「人的價值」不再隨總額點值波動，政府的投資才能精準落入醫護口袋，也能杜絕經營者以點值為由推諉加薪。唯有「人的價值」不再隨總額點值波動，政府的投資才能精準落入醫護口袋，也能杜絕經營者以點值為由推諉加薪。（資料照，彰基提供）

其次，政府提高總額時，應明定其中固定比例必須「專款專用」於基層調薪，並列為醫院評鑑的否決指標。這能釐清責任：政府負責撥款並保障人力點值，醫院負責經營效率。若錢撥了醫護卻沒加薪，社會監督的對象將是「醫院管理層」而非「政府政策」。

請繼續往下閱讀...

透過制度化的區隔，政府能證明投資是直接回饋給醫療人才，而非進了醫院大水庫後被蒸發。這不僅是保障醫護的麵包，更是維護「健康台灣」誠信的最強防彈背心。

（作者為皮膚科助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法