自由開講》當極權社會把焦慮變成商品

中國網紅講師周媛長期透過抖音與線下課程，自封「中國性商教母」，以浮誇的肢體動作與近乎神秘化的語言，包裝成所謂提升女性魅力與親密關係的教學內容，吸引大量女性投入高價課程。隨著相關片段在網路上爆紅成為迷因，她的商業模式與課程內容也被全面攤在陽光下，最終因遭人檢舉內容低俗、具迷惑性，而被平台以違反網路安全法為由永久封禁。

周媛之所以能夠累積上萬名學員、創造破億台幣的營收，並非她個人多麼高明，而是中國社會長期壓抑性教育與心理諮商所留下的巨大真空。在中共體制下，性與情感被刻意去公共化、去理性化，卻又在市場灰色地帶被高度商品化，女性被不斷灌輸「關係失敗源於自身不夠迷人」，焦慮與自責自然成為最穩定的付費動力，這正是極權社會最擅長複製的收割邏輯。中國網紅講師周媛長期透過抖音與線下課程，自封「中國性商教母」。（翻攝小紅書）

更值得警惕的是，這類課程並非單純的低俗問題，而是結合直銷分潤、醫美綁約與權威人設的系統性剝削。當學員在繳納高額費用後，又被轉化為分銷節點，替體系拉人頭、抽成獲利，所謂成長與自我實現，早已被異化為一套冷酷的資本機器。在這樣的環境中，專業倫理與公共監督完全缺席，只剩話術、崇拜與恐懼不斷循環。

而平台與官方的角色同樣虛偽至極。若非流量過大、輿論失控，這類內容原本就能在監管縫隙中持續吸金，所謂封禁，並不是為了保護女性免於剝削，而是為了維持秩序與政治風險可控。被清除的從來不是錯誤的價值，而是失控的曝光度，這正是中共治理邏輯一貫的選擇性道德。若非流量過大、輿論失控，這類內容原本就能在監管縫隙中持續吸金，所謂封禁，並不是為了保護女性免於剝削，而是為了維持秩序與政治風險可控。（美聯社資料照）

因此，周媛的下場不該被誤解為體制自我修正的證明，而應被視為中國社會結構性病灶的一次浮現。只要中共持續壟斷價值敘事、壓制正常的性別教育與公民討論，下一個包裝成「導師」「教母」的收割者，遲早仍會出現，換個名字，換個平台，繼續複製同樣的悲劇。

（作者為自由評論者）

