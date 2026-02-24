自由電子報
自由開講》當極權社會把焦慮變成商品

2026/02/24 18:00

◎ 郭索

中國網紅講師周媛長期透過抖音與線下課程，自封「中國性商教母」，以浮誇的肢體動作與近乎神秘化的語言，包裝成所謂提升女性魅力與親密關係的教學內容，吸引大量女性投入高價課程。隨著相關片段在網路上爆紅成為迷因，她的商業模式與課程內容也被全面攤在陽光下，最終因遭人檢舉內容低俗、具迷惑性，而被平台以違反網路安全法為由永久封禁。

周媛之所以能夠累積上萬名學員、創造破億台幣的營收，並非她個人多麼高明，而是中國社會長期壓抑性教育與心理諮商所留下的巨大真空。在中共體制下，性與情感被刻意去公共化、去理性化，卻又在市場灰色地帶被高度商品化，女性被不斷灌輸「關係失敗源於自身不夠迷人」，焦慮與自責自然成為最穩定的付費動力，這正是極權社會最擅長複製的收割邏輯中國網紅講師周媛長期透過抖音與線下課程，自封「中國性商教母」。（翻攝小紅書）中國網紅講師周媛長期透過抖音與線下課程，自封「中國性商教母」。（翻攝小紅書）

更值得警惕的是，這類課程並非單純的低俗問題，而是結合直銷分潤、醫美綁約與權威人設的系統性剝削。當學員在繳納高額費用後，又被轉化為分銷節點，替體系拉人頭、抽成獲利，所謂成長與自我實現，早已被異化為一套冷酷的資本機器。在這樣的環境中，專業倫理與公共監督完全缺席，只剩話術、崇拜與恐懼不斷循環。

而平台與官方的角色同樣虛偽至極。若非流量過大、輿論失控，這類內容原本就能在監管縫隙中持續吸金，所謂封禁，並不是為了保護女性免於剝削，而是為了維持秩序與政治風險可控。被清除的從來不是錯誤的價值，而是失控的曝光度，這正是中共治理邏輯一貫的選擇性道德。若非流量過大、輿論失控，這類內容原本就能在監管縫隙中持續吸金，所謂封禁，並不是為了保護女性免於剝削，而是為了維持秩序與政治風險可控。（美聯社資料照）若非流量過大、輿論失控，這類內容原本就能在監管縫隙中持續吸金，所謂封禁，並不是為了保護女性免於剝削，而是為了維持秩序與政治風險可控。（美聯社資料照）

因此，周媛的下場不該被誤解為體制自我修正的證明，而應被視為中國社會結構性病灶的一次浮現。只要中共持續壟斷價值敘事、壓制正常的性別教育與公民討論，下一個包裝成「導師」「教母」的收割者，遲早仍會出現，換個名字，換個平台，繼續複製同樣的悲劇。

（作者為自由評論者）

