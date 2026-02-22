自由開講》採購20萬架無人機？台灣真的準備好了嗎？

◎ 張厚光

國防部最新曝光的一．二五兆元國防特別條例中，一個數字特別醒目：二十萬架無人機，再加上一千艘無人艇與無人機反制系統，目標是打造「非紅供應鏈」的無人機海，結合AI，強化擊殺鏈，發展不對稱戰力。

數字很大，企圖心也很強。

但問題是：國防不是比氣勢，戰爭更不是比喊價。

如果今天我們不冷靜問清楚，二十萬架無人機，最後很可能只會變成二十萬個倉庫裡的編號。

1.25兆國防特別預算中提到計畫採購「二十萬架無人機」，問題是，這數字不知是戰力還是安慰劑；圖為用型監偵無人機。（資料照）

第一個問題：二十萬架，是戰力，還是數字安慰劑？

無人機不是一次性消耗品那麼簡單。

它牽涉的是通訊、抗干擾、指揮鏈路、後勤補給、軟體更新與戰術整合。

請問：

這二十萬架使用幾套通訊協定？

能否在電子戰環境下存活？

是否能同時被納入同一個指揮系統？

若一半失效，能否快速補位？

如果沒有清楚答案，數量再大，也只是「看起來很多」。

第二個問題：誰來指揮這二十萬架？

世界各國真正投入實戰的無人機部隊，都在解決一件事：

一個人，要能同時指揮一群，而不是一台。

但台灣目前的實際狀況是：

多數系統仍停留在「一人一機」，

蜂群協同尚未成熟，

指揮節點高度分散，

如果沒有完成「蜂群作戰」與「分層指揮」的系統整合，

那麼二十萬架無人機，反而會成為指揮災難，而不是戰力倍增器。

各國的實戰無人機部隊要的是，一個人能同時指揮一群，而不只是一台。但台灣目前的實際狀況仍停留在「一人一機」；圖為陸戰隊官兵施放攻擊型無人機畫面。（資料照）

第三個問題：抗干擾測過了嗎？還是只在簡報裡測過？

現代戰場的第一擊，不是飛彈，而是電子戰。

GPS壓制、通訊干擾、影像阻斷，

這些不是假設，是已經每天在烏克蘭上演的現實。

請問：

這二十萬架，有多少比例能在強干擾下持續任務？

有沒有統一的抗干擾軍規？

還是各家廠商各自宣稱「可以」？

如果答案模糊，那再多的無人機，也可能在開戰第一天就「自動除役」。

第四個問題：產業真的準備好，還是被數字推著跑？

政府高喊「非紅供應鏈」，方向沒錯。

但如果沒有統一模組、統一規格、統一產線調度平台，

那麼二十萬架的訂單，只會造成：規格混亂、後勤斷裂、維修困難、軟體不相容，

到最後，產業不是被扶植，而是被拖垮。

真正該問的，不是「買多少」，而是「能不能一起打」

台灣需要的不是「無人機海」這四個字，而是一個能把所有無人機整合成同一套作戰系統的能力。

沒有統一通訊標準，無人機不能成群；沒有統一指揮架構，擊殺鏈只是口號；沒有戰場驗證，AI只是簡報裡的動畫。

經濟部長龔明鑫（右2）近期率團訪美，盼台美攜手打造AI「非紅供應鏈」。但若沒有統一規格與系統，恐怕只會拖垮產業。（經濟部提供）

結語：國防預算不是口號競賽

一．二五兆元是沉重的國家承諾。

它應該換來的是確定能用的戰力，而不是「看起來很嚇人」的數字。

二十萬架無人機，如果沒有系統整合，只是二十萬個風險；如果沒有指揮架構，只是二十萬個負擔；如果沒有抗干擾驗證，只是二十萬個幻覺。

國防不能只問「夠不夠多」，而必須先問「撐不撐得住」。

這一題，政府不能用數字回答，因為戰爭，從來不吃這一套。

（作者為漢翔航空員工）

