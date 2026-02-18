自由電子報
評論 > 投書

自由開講》學歷溢價的反思：從美國高教危機看台灣的下一步

2026/02/18 19:30

◎ 陳擷安

NBC最新民調顯示，許多美國人越來越懷疑四年制大學學位的價值。（擷取自KARE 11）NBC最新民調顯示，許多美國人越來越懷疑四年制大學學位的價值。（擷取自KARE 11）

美國高等教育正面臨一場深層的結構性質疑，而這場危機的核心，並不只是學費變貴那麼單純。過去30年，美國公立大學學費幾乎翻倍成長，漲幅遠超過家庭所得與通膨水準，使「上大學是否仍然值得」成為全民討論的公共議題。根據NBC新聞最新民調顯示，人們對花四年取得大學學位的價值的看法近年來急劇下降。2013年6月，53%的受訪者認為學位物有所值。而現在，只有33%的人持相同觀點。 

然而，真正讓這場危機加速浮現的關鍵變數，是AI對職場技能需求的全面重塑。生成式AI與自動化工具快速進入企業流程後，許多傳統白領工作被重新定義，企業對人才的期待，也從「學歷與專業背景」轉向「問題解決能力、跨域整合能力，以及與AI協作的實務經驗」。相較之下，四年制大學教育的課程更新速度、制度彈性與實務連結程度，往往難以跟上產業變化。這使得學歷溢價逐漸縮水，技能即時性與可更新性反而成為市場更重視的指標。在這樣的情境下，美國社會對技職教育、短期證照、線上學習與企業內訓的接受度迅速上升，並非反智，而是一種理性回應。

AI時代，企業對人才的期待逐漸從高學歷背景，轉向解決問題、跨域整合及與AI協作能力；示意圖。（歐新社檔案照）AI時代，企業對人才的期待逐漸從高學歷背景，轉向解決問題、跨域整合及與AI協作能力；示意圖。（歐新社檔案照）

這樣的美國經驗，對台灣而言，並非遙不可及的他山之石。台灣雖然尚未出現美國那樣失控的學費與學貸規模，但高等教育同樣面臨結構性壓力。少子化使大學數量與學生人數之間嚴重失衡，為了生存，部分大學被迫降低入學門檻，卻未必同步提升教學品質與就業連結。另一方面，台灣社會長期存在「不讀大學就輸在起跑點」的文化預期，導致學歷膨脹與人力錯配問題日益嚴重。當大量大學畢業生投入與所學無關、或不需要大學訓練的工作時，高等教育的功能性價值同樣正在被侵蝕，只是尚未被全面點破。

AI帶來的技能重組，更讓台灣必須正視高等教育制度的適應能力。台灣產業結構以中小企業與製造、科技服務業為主，對即戰力與實務能力的需求極高，但現行大學教育仍高度偏重學科分工與理論訓練，產學落差長期存在。若未及時調整，未來極可能出現「高學歷、低適配」的結構性失業風險。此時，若仍將高等教育改革簡化為學費凍漲或補助擴大，恐怕只是延後問題爆發，而非真正解決問題

因此，從美國高教危機出發，台灣更需要進行的是制度層次的反思高等教育究竟要培養什麼樣的人才？是否應該提供更彈性的修業年限、更模組化與可堆疊的學習路徑，讓學生能在不同人生階段反覆進出教育體系，而非一次性押注四年？是否應重新定位技職教育與大學教育的關係，讓「不同路徑」而非「高低階層」成為社會共識？在AI快速演進的時代，學習本身已不再是一次性投資，而是一種終身更新的能力。若高等教育制度無法回應這個現實，無論在美國或台灣，質疑聲浪只會愈來愈大。

美國高教危機對台灣來說是很好的借鏡，我們需思考：高等教育究竟要培養什麼樣的人才。（資料照）美國高教危機對台灣來說是很好的借鏡，我們需思考：高等教育究竟要培養什麼樣的人才。（資料照）

美國高等教育的困境，提醒台灣必須在危機尚未全面成形前，就開始調整方向。這不只是教育政策問題，更關乎勞動市場、產業競爭力與世代公平。當社會開始集體質疑「讀大學是否值得」，真正該被檢討的，從來不是學習本身，而是制度是否仍然配得上年輕世代所付出的時間、金錢與未來

（作者為科技集團法務）

（作者為科技集團法務）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

