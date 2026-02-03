自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》巔峰之上、俯仰之間——霍諾德的101與生命選擇

2026/02/03 10:30

◎ 十里亭

霍諾德徒手攀登101並非以意氣或浪漫行事，而是把風險視作一門科學，他告訴世人，這不只一場極限挑戰，更是一面看待生命的鏡子。（資料照）霍諾德徒手攀登101並非以意氣或浪漫行事，而是把風險視作一門科學，他告訴世人，這不只一場極限挑戰，更是一面看待生命的鏡子。（資料照）

2026年1月25日，美國攀岩者艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）以徒手攀爬的方式，在91分30秒內登上台北101。當日的信義區湧入人潮，抬頭望著他沿著建築緩緩上升的身影，現場氛圍近似跨年倒數。那是一場極限挑戰的展示，但更是一面看待生命的鏡子

若把同樣的場景移入典型東亞家庭，反應可能截然不同。父母大約會在第一時間大聲喝止：「你給我下來！」背後不只是害怕，更是一套深植的文化準則：孩子的生命不只屬於自己，而是承擔著家庭與未來的責任。風險在這裡不是浪漫，而是不必要的麻煩；天賦若無法化為穩定的職涯與生活，被視為不成熟甚至不負責。

而這種態度並不會在孩子成年後終止，而是改用另一種語言延續。從「不要攀那麼高」變成「你有家庭的」、「不能只顧自己」、「出了事孩子怎麼辦」。從防止摔落的恐懼，轉為以「責任」為名的提醒。於是在許多人的成長經驗裡，熱情被要求等待：等事業穩定、等家庭安定、等經濟無虞、等時機成熟。然而當所有條件終於齊備，熱情往往已經悄悄退場

也因此，霍諾德的故事帶來另一種可能。他並非以意氣或浪漫行事，而是把風險視作一門科學。他研究建築的外牆結構，避開最陡的曲面，在過程中調整體力與呼吸，把「保持冷靜」當作判官。他的妻子桑妮並非被迫承受，而是理解；婚後他坦言自己「更謹慎」與「更挑選」，在熱愛與家庭之間找到彼此不必互相抵消的位置

霍諾德的太太桑妮（右）也理解他的行動，讓他可以在熱愛與家庭之間找到平衡。（資料照）霍諾德的太太桑妮（右）也理解他的行動，讓他可以在熱愛與家庭之間找到平衡。（資料照）

最引人沉思的，是他登頂後的一句話：

「這類挑戰需要天時地利人和，不能一廂情願太過執著。」

在一位極限運動者口中，這句話聽來既務實又溫和。它提醒人們：努力固然重要，但成功也需要時機、條件與協力。那是一種既謙卑又篤定的態度 ——盡人事，也能安然聽天命。

從這個角度看，攀上101並非只是突破高度，而是向社會投出一個問題：究竟什麼才叫做「負責」？

在東亞的文化語境裡，冒險常被視為不負責，因為它可能危及家庭、未來與穩定；而霍諾德則以另一種方式回應：不探索、不嘗試、不讓天賦抵達自己的邊界，可能才是對生命本身的不負責

兩者沒有必然的輸贏，只是站在不同的座標衡量生命的意義。一者著重於安全與延續，一者追求完整與體驗。

當群眾抬頭望著那位沿著外牆向上移動的身影時，也許不是在為極限運動喝采，而是在為某種被壓抑、卻從未真正消失的渴望鼓掌——那個想要親自走到生命邊界、親眼俯瞰世界的念頭。

當群眾為霍諾德登頂喝采時，或許是在為自己某種被壓抑、卻從未真正消失的渴望鼓掌。（資料照）當群眾為霍諾德登頂喝采時，或許是在為自己某種被壓抑、卻從未真正消失的渴望鼓掌。（資料照）

（作者為台中市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書