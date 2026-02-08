自由電子報
投書

自由開講》張又俠落馬 揭習近平的恐懼統治

2026/02/08 11:30

◎ 宗介

中共中央軍委副主席張又俠（右）落馬傳遞了一個訊號：在習近平（左）眼中，忠誠至上，權威不容任何陰影存在。（歐新社，本報合成）中共中央軍委副主席張又俠（右）落馬傳遞了一個訊號：在習近平（左）眼中，忠誠至上，權威不容任何陰影存在。（歐新社，本報合成）

中共中央軍委副主席張又俠落馬，並非中共體制自我修正的象徵，而是習近平「一尊政治」走向極端的又一個警訊。當中央軍委副主席、紅二代、與習家有兩代交情的軍中重量級人物，仍能在短短三天內被「快刀斬亂麻」，這場清洗所傳遞的訊號已十分清楚：在習近平眼中，忠誠永遠高於專業，權威不容任何陰影存在

官方說法仍舊套用「嚴重違紀違法」的熟悉模板，但解放軍報罕見使用「踐踏破壞軍委主席負責制」的重語，幾乎等同公開宣判張又俠的「原罪」並非貪腐，而是政治不服從。這不是依法治軍，而是以恐懼治軍。當連排名第一的軍委副主席都可能因「不夠聽話」而瞬間消失，整個解放軍體系勢必只剩一種生存策略——噤聲、表忠、寧左勿右

更值得警惕的是，習近平在清洗軍中專業將領的同時，卻並未建立穩定可替代的指揮體系。中央軍委從七人清洗到僅剩兩人，且皆缺乏正職作戰指揮經驗，這不是強化控制，而是在掏空制度。當沒有人敢說真話，當戰場經驗被視為政治風險，誤判與冒進就成為結構性結果。

這正是對台灣最該保持清醒之處。有人認為中共內部動盪將降低攻台可能，但歷史反覆證明，威權體制在高度不安全感下，更容易對外製造危機來轉移內部壓力。當一名領導人對軍隊充滿恐懼，最危險的時刻，往往不是他虛弱，而是他選擇用強硬來證明自己仍在掌控。

張又俠的落馬，不是中共走向理性，而是體制進一步失序的警訊。對台灣而言，這不是可以鬆懈的理由，而是必須加倍警惕、加快強化自我防衛的時刻。因為一個被恐懼驅動的政權，永遠比一個自信的政權，更不可預測。

張又俠落馬，對台灣而言，是必須加倍警惕、加快強化自我防衛的時刻；圖為海軍陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈情形。（資料照）張又俠落馬，對台灣而言，是必須加倍警惕、加快強化自我防衛的時刻；圖為海軍陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈情形。（資料照）

（作者為研究生）

