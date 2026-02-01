自由開講》從長照保險及活躍老化徹底解決長照問題

◎ 陳劍賢

我國自二〇〇七年實施長期照顧十年計畫，迄今長照二點零計畫上路已第十年，歷經十九年的長照計畫，提供高齡者在地化的照顧服務,雖獲國人肯定，唯認為只能照顧輕度失智或失能的長輩，很難顧及需有專人照顧的重度失智或失能的老人;而國人平均餘命延長，人口出生率下降，少子高齡化的社會，傳統三代同堂的家庭變成竹竿家庭，照顧者人數變少，但照顧長輩時間變長，照顧者長期累積的壓力，甚至有虐老情事發生，但專人照顧經費，非政府一般長照預算能負擔。

因之社福界盼望立法院早日審查通過長照保險法，並比照日韓兩國強制四十歲以上的國人加入長照保險，以保險年金方式，集眾人力量，才能確保長照服務的穩定財源；提供專人照顧重度失智或失能的老人，建構永續經營的長照服務體系，減輕照顧者的壓力。台灣已進入超高齡社會，預做規劃及運用長照資源，將使得老年生活更有品質及尊嚴；圖中人物與本文無關。（資料照）

依我國高齡社會白皮書說明，國人平均壽命延長，民國一一二年失能人口將增至六十六萬人，龐大的照顧經費，非政府一般長照預算能負擔。因之筆者建議遏止虐老治本之道，是立法院早日通過長照保險法，以保險年金方式，確保長照服務的穩定財源，建構永續經營的長照服務體系，減輕照顧者的壓力。

目前立法院跨黨派已提出長期照顧保險法草案，提案立委指出為使長照制度完整及持續推行，需建立一套妥善機制，如以社會保險理念為基礎規劃長照保險，以籌措充足財源。依據提案內容，長照將與健保以並存的方式採雙軌制，依健保身份納入，由被保險人、雇主、政府三方共同分擔長照保險費，開辦前三年保險費率1.19％，之後每三年須定期精算費率。除長照保險外，推動活躍老化觀念，也就是高齡者退休後，仍然保有貢獻或服務社會的熱忱與動能，並繼續不斷地以實際行動參與生產或公益活動、發揮影響力退而不休；台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。（資料照，北市教育局提供）

除長照保險外，推動活躍老化觀念，也就是高齡者退休後，仍然保有貢獻或服務社會的熱忱與動能，並繼續不斷地以實際行動參與生產或公益活動、發揮影響力退而不休；翻轉國人退休後賦閒在家、含飴弄孫、不問世事的傳統舊思維。

除社會參與外，高齡者應保持正向靈性的思維，經營退休生活，才能降低失智或失能的風險，減輕照顧者的負擔。誠如北歐國家老人政策是「只有臨終前兩星期才躺在床上過日子」，其他時間是活躍的，讓老人活得好，活得有尊嚴。

長照保險建立由政府、企業、被保險人共同分擔的長照服務經費，除全面提供長照服務外，且可永續經營；活躍老化讓老人變成社會的資產，而不是社會的負擔。老幹要靠新枝的延續，新枝要靠老幹的傳承，推動長照保險及活躍老化，除關懷長輩外，也是照顧未來的你，老幹新枝、代代相傳，才能散發人性的光輝。

（作者為美和科大社工所兼任助理教授、台東縣體育發展基金會董事長）

