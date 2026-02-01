自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從長照保險及活躍老化徹底解決長照問題

2026/02/01 09:00

◎ 陳劍賢

我國自二〇〇七年實施長期照顧十年計畫，迄今長照二點零計畫上路已第十年，歷經十九年的長照計畫，提供高齡者在地化的照顧服務,雖獲國人肯定，唯認為只能照顧輕度失智或失能的長輩，很難顧及需有專人照顧的重度失智或失能的老人;而國人平均餘命延長，人口出生率下降，少子高齡化的社會，傳統三代同堂的家庭變成竹竿家庭照顧者人數變少，但照顧長輩時間變長，照顧者長期累積的壓力，甚至有虐老情事發生但專人照顧經費，非政府一般長照預算能負擔。

因之社福界盼望立法院早日審查通過長照保險法，並比照日韓兩國強制四十歲以上的國人加入長照保險，以保險年金方式，集眾人力量，才能確保長照服務的穩定財源；提供專人照顧重度失智或失能的老人，建構永續經營的長照服務體系，減輕照顧者的壓力。台灣已進入超高齡社會，預做規劃及運用長照資源，將使得老年生活更有品質及尊嚴；圖中人物與本文無關。（資料照）台灣已進入超高齡社會，預做規劃及運用長照資源，將使得老年生活更有品質及尊嚴；圖中人物與本文無關。（資料照）

依我國高齡社會白皮書說明，國人平均壽命延長，民國一一二年失能人口將增至六十六萬人，龐大的照顧經費，非政府一般長照預算能負擔。因之筆者建議遏止虐老治本之道，是立法院早日通過長照保險法，以保險年金方式，確保長照服務的穩定財源，建構永續經營的長照服務體系，減輕照顧者的壓力。

目前立法院跨黨派已提出長期照顧保險法草案，提案立委指出為使長照制度完整及持續推行，需建立一套妥善機制，如以社會保險理念為基礎規劃長照保險，以籌措充足財源。依據提案內容，長照將與健保以並存的方式採雙軌制，依健保身份納入，由被保險人、雇主、政府三方共同分擔長照保險費，開辦前三年保險費率1.19％，之後每三年須定期精算費率除長照保險外，推動活躍老化觀念，也就是高齡者退休後，仍然保有貢獻或服務社會的熱忱與動能，並繼續不斷地以實際行動參與生產或公益活動、發揮影響力退而不休；台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。（資料照，北市教育局提供）除長照保險外，推動活躍老化觀念，也就是高齡者退休後，仍然保有貢獻或服務社會的熱忱與動能，並繼續不斷地以實際行動參與生產或公益活動、發揮影響力退而不休；台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。（資料照，北市教育局提供）

除長照保險外，推動活躍老化觀念，也就是高齡者退休後，仍然保有貢獻或服務社會的熱忱與動能，並繼續不斷地以實際行動參與生產或公益活動、發揮影響力退而不休；翻轉國人退休後賦閒在家、含飴弄孫、不問世事的傳統舊思維。

除社會參與外，高齡者應保持正向靈性的思維，經營退休生活，才能降低失智或失能的風險，減輕照顧者的負擔。誠如北歐國家老人政策是「只有臨終前兩星期才躺在床上過日子」，其他時間是活躍的，讓老人活得好，活得有尊嚴。

長照保險建立由政府、企業、被保險人共同分擔的長照服務經費，除全面提供長照服務外，且可永續經營；活躍老化讓老人變成社會的資產，而不是社會的負擔。老幹要靠新枝的延續，新枝要靠老幹的傳承，推動長照保險及活躍老化，除關懷長輩外，也是照顧未來的你，老幹新枝、代代相傳，才能散發人性的光輝

（作者為美和科大社工所兼任助理教授、台東縣體育發展基金會董事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書