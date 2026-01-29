自由電子報
名家分享～劉哲瑋》誰才是真正的「綠能蟑螂」？ 台大教授用學術數據打臉政治口水！

面對台灣能源轉型期，在野黨動不動就喊「綠能你不能」，試圖將其與貪腐畫上等號。對此，台大社會系教授何明修與黃俊豪拿出最新研究數據，直接打臉在野黨空洞的政治口水。
名家分享

名家分享

2026/01/29 17:00

◎ 劉哲瑋

台大社會系教授何明修與黃俊豪，共同發表的最新研究指出，綠能貪腐案涉案政治人物比例最高的是「無黨籍」，其次是「國民黨籍」，最後才是民進黨。（取自貼文）台大社會系教授何明修與黃俊豪，共同發表的最新研究指出，綠能貪腐案涉案政治人物比例最高的是「無黨籍」，其次是「國民黨籍」，最後才是民進黨。（取自貼文）

台灣在執行能源轉型，結果在野黨天天在喊「綠能你不能」，試圖把能源轉型與貪腐畫上等號。

但事實是什麼？讓我們看看台大社會系何明修教授與黃俊豪教授發表在Elsevier旗下國際權威期刊（Q1等級）《Energy Research & Social Science》（能源研究與社會科學）的最新研究：

這篇「Green electricity cockroaches: An environmental criminology of fraud, embezzlement, and bribery in Taiwan's renewable energy development」 （中譯：「綠能蟑螂」：台灣再生能源發展中詐欺、侵占與賄賂的環境犯罪學研究）論文指出：

1.黨籍數據真相：誰在作怪？

研究分析2016-2024年全台綠能貪腐案，數據直接顯示：涉案政治人物比例最高的是「無黨籍」，其次是「國民黨籍」，最後才是民進黨

這份刊登在國際期刊的科學證據，直接打臉在野黨空洞的政治口水。

2.權力黑洞在「基層」

為何能源轉型會出事？研究指出：案發地點高度集中在「鄉鎮市層級」，也就是最基層的地方政府。正是因為權力過度集中於地方基層公務員與首長手中，缺乏有效監督，才讓綠能建設成了地方派系的提款機

而台灣的「鄉鎮市層級」雖然制度上民主化，但很多黑道或相關人士卻靠著選舉選上鄉鎮市民代表，讓他們可以「監督」首長為名來獲取不法利益

而眾所皆知，基層民意代表雖無黨籍但多數政治立場偏向藍營，因此我們可以得出一個清楚的圖像：其實能源蟑螂是藍營與相關的利益結構團體/組織或個人！

研究指出，能源轉型會出事是因為案發地點高度集中在「鄉鎮市層級」，缺乏有效監督，才讓綠能建設成了地方派系的提款機；能源轉型示意圖。（資料照）研究指出，能源轉型會出事是因為案發地點高度集中在「鄉鎮市層級」，缺乏有效監督，才讓綠能建設成了地方派系的提款機；能源轉型示意圖。（資料照）

3.勒索開發商的暗黑模式

該篇論文研究發現：許多開發商其實是「被勒索者」，面臨地方派系或黑道開口要錢，不給紅包工程就無法推動

結果，民眾卻一直質疑業者貪污…導致業者腹背受敵，而基層地方政治雖在制度上民主化，但卻沒有達成良善治理，這才是台灣民主的真正危機。

資料補充：

雲林縣議會連續兩任議長出事：國民黨籍的前議長沈宗隆，因涉嫌收受達德能源2,600萬元賄賂遭起訴；接任的國民黨籍議長黃凱，隨後也因涉嫌收受光電廠商1,480萬元賄款並向縣府施壓，在2024年10月被提起公訴。

彰化縣基層結構集體淪陷：2024年8月，彰化地檢署偵辦綠能弊案，一口氣起訴了國民黨籍的竹塘鄉長蔡碩任、國民黨籍的竹塘鄉代會主席林淑女，以及國民黨籍的二林鎮代會主席洪振昭

綠能弊案判刑定讞與指標性判決名單

彰化縣大城鄉公所集體索賄案（已定讞）：

罪犯：國民黨籍前大城鄉長蔡鴻喜

案由：涉嫌利用核發道路挖掘許可證的職權，向光電廠商索賄120萬元。

結果：法院依貪污罪判處蔡鴻喜4年6月徒刑定讞，目前已入獄服刑。

此案為指標性地方首長勒索光電業者案例。

國民黨籍前大城鄉長蔡鴻喜的貪汙案，為地方首長勒索光電業者的指標性案例。（資料照，翻攝彰化縣大城鄉公所臉書）國民黨籍前大城鄉長蔡鴻喜的貪汙案，為地方首長勒索光電業者的指標性案例。（資料照，翻攝彰化縣大城鄉公所臉書）

彰化縣大城鄉代會主席索賄案（已定讞）：

罪犯：國民黨籍前大城鄉代會主席王國忠

案由：同樣利用光電工程開發，夥同地方人士向廠商勒索「公關費」。

結果：法院判處6年6月徒刑定讞。

苗栗縣通霄鎮長光電收賄案（二審判刑）：

人物：國民黨籍前通霄鎮長陳漢志

案由：涉嫌在鎮公所太陽能光電招租案中，利用職務之便向廠商收受賄款107萬元。

結果：一審判刑10年，二審因其認罪並繳回所得，判處7年6月徒刑，褫奪公權5年。

雲林縣台西鄉長貪污案（一審判刑）：

人物：雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩及其丈夫 丁文彬

案由：涉嫌利用審核光電案「容許使用證明」的權力，向開發商收受賄賂。

結果：法院一審判處林止善6年10月徒刑。

#綠能蟑螂 #政治學分析 #地方治理 #能源轉型 #事實查核

（作者為教師）

本文經授權轉載Lâu Thiat Uí 臉書

