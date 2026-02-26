自由電子報
評論 > 投書

自由開講》當核電成為戰爭目標：扎波羅熱給台灣的真正警訊

2026/02/26 20:00

◎ 林仁斌

俄羅斯傳出可能攻擊烏克蘭扎波羅熱核電廠輸電線路的消息，這個消息再度提醒世人：核電廠在戰爭中，從來不是中立設施，而是高度脆弱的戰略節點這不只是烏克蘭的危機，也不只是俄烏衝突的延伸，而是一道直接投射到所有擁核國家的安全考題，包括台灣。

扎波羅熱核電廠即使反應爐停機，仍高度依賴外部電力維持冷卻系統。輸電線一旦遭到破壞，安全機制便會迅速滑向失控邊緣。這正揭示了核能系統一個長期被忽略的現實。核電不是一座「獨立安全堡壘」，而是一整套對電網、通訊、交通與人員高度依賴的複合系統。當其中任一環節被破壞，後果都可能呈現連鎖反應。扎波羅熱核電廠即使反應爐停機，仍高度依賴外部電力維持冷卻系統。輸電線一旦遭到破壞，安全機制便會迅速滑向失控邊緣。（路透檔案照）扎波羅熱核電廠即使反應爐停機，仍高度依賴外部電力維持冷卻系統。輸電線一旦遭到破壞，安全機制便會迅速滑向失控邊緣。（路透檔案照）

對台灣而言，這樣的情境並不陌生。台灣的核電廠同樣高度集中於沿海地區，依賴外部電力與交通網絡運作；而台灣所面對的地緣政治風險，並不亞於烏克蘭。如果誠實面對現實，我們就必須問一個長期被迴避的問題：在高度軍事衝突或灰色地帶衝突情境下，台灣的核電廠是否真的具備「戰時安全」?

長期以來，台灣核能論述多半停留在「平時安全」的技術辯論：耐震係數、設備更新、國際標準。但扎波羅熱事件清楚告訴我們極端，真正的核安考驗，往往發生在制度與技術都無法預設的情境例如戰爭或全面衝突。戰爭不會照表操課，飛彈與無人機不會遵守核安演練流程，電網與通訊中斷也不會等到應變會議結束。

俄佔札波羅熱核電廠遭到3架無人機接連攻擊，造成3人受傷及一座反應爐受損。（法新社檔案照）俄佔札波羅熱核電廠遭到3架無人機接連攻擊，造成3人受傷及一座反應爐受損。（法新社檔案照）更關鍵的是，核電在戰爭中還會被賦予一種扭曲的「戰略價值」。攻擊核電設施不一定是為了製造核災，而是為了製造恐懼、癱瘓社會、放大心理壓力。即使沒有放射性外洩，只要讓民眾相信「可能失控」，就足以造成政治與社會層面的巨大衝擊。這也是核電最危險的地方之一：它的破壞力，不只存在於事故本身，也存在於風險被操弄的空間。

回看台灣近年的核能政策討論，卻常見一種令人不安的落差。一方面，政府與部分支持者強調「核安無虞」、「制度完備」；另一方面，對於戰時電網中斷、指揮鏈瓦解、人員無法進駐、撤離計畫失效等情境，卻鮮少進行公開而誠實的討論。我們談核能，卻刻意不談戰爭；談技術，卻不談權力與衝突。

扎波羅熱事件也突顯了國際機制的侷限。即便有國際原子能總署進駐，核電廠仍無法真正「去軍事化」。這對台灣而言是一個殘酷提醒：在高度地緣衝突的現實下，外部保障往往是最後才會兌現的承諾，而不是可以預設的安全網。核安最終仍須回到本國社會是否能承擔最壞後果。俄國控制的烏克蘭札波羅熱核電廠的影片截圖。（歐新社檔案照）俄國控制的烏克蘭札波羅熱核電廠的影片截圖。（歐新社檔案照）

因此，這場危機帶給台灣的啟示，並不是「要不要核電」這麼簡化，而是三個更根本的問題：第一，我們是否考量過核電在戰時的系統性風險?第二，我們的能源選擇，是否加深了社會在衝突情境下的脆弱性?第三，當最壞情境發生時，代價由誰承擔，又是否曾真正被民主討論?

能源政策從來不是單純的發電效率問題，而是風險分配與責任政治。扎波羅熱核電廠的警訊在於，它讓全世界看見：核電在戰爭中不只是能源設施，而可能成為人質、籌碼，甚至是威脅自身人民的陰影。如果台灣無法從這場他國危機中學到教訓，那麼真正的風險，不在於是否發生核災，而在於我們選擇了視而不見。

（作者為中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

