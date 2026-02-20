自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當AI學會「台灣腔」 認知戰已進入擬真時代

2026/02/20 16:00

◎ Lin

從破綻百出到真假難辨

中國社群平台近日流傳多支AI生成影片，角色自稱台灣學生、上班族甚至建中女學生，公開表態支持統一。雖然「建中是男校」這類錯誤迅速被識破，但這類事件的重點並不在笑點，而在變化——操作手法正從粗糙宣傳，轉向高度擬真的身分模擬，試圖製造「台灣人自發認同中國」的錯覺中國透過AI技術製作自稱台大女學生及兔女郎等假影片，積極宣傳統戰內容。（本報合成，擷取自小紅書）中國透過AI技術製作自稱台大女學生及兔女郎等假影片，積極宣傳統戰內容。（本報合成，擷取自小紅書）

「口音工程」成新突破口

網友最擔憂的並非畫面，而是聲音。過去中國AI語音常帶濃厚口音，如今已明顯修正捲舌音與語調節奏，逐步貼近台灣說話習慣。這代表相關單位可能長期蒐集語音樣本進行模型訓練，使AI不只「看起來像台灣人」，連「聽起來」也更逼真。當辨識難度提高，影響的將是長者與資訊判讀能力較弱族群。

目標不是說服 而是混淆

這類影片的戰略目的，不一定是讓人真的相信統一，而是破壞「資訊可信度」。當觀眾開始懷疑：這是不是AI？這是真的台灣人嗎？久而久之，社會對影像與聲音證據的信任感就被削弱，形成真假難辨的資訊疲勞。認知戰的關鍵，不在贏得共識，而在製造混亂面對AI擬真內容，單靠平台刪除或嘲諷已不足。更關鍵的是媒體素養教育、跨世代數位識讀能力，以及對來源查證的習慣建立。（路透檔案照）面對AI擬真內容，單靠平台刪除或嘲諷已不足。更關鍵的是媒體素養教育、跨世代數位識讀能力，以及對來源查證的習慣建立。（路透檔案照）

社會韌性比技術更重要

面對AI擬真內容，單靠平台刪除或嘲諷已不足。更關鍵的是媒體素養教育、跨世代數位識讀能力，以及對來源查證的習慣建立。當技術持續進步，唯一能跟上速度的，是社會整體的判讀能力與警覺心。

AI能模仿口音與臉孔，卻模仿不了脈絡與真實經驗。能否守住這條界線，將決定未來資訊戰場上，台灣社會的辨識力與信任基礎能否持續存在。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書