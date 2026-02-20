自由開講》當AI學會「台灣腔」 認知戰已進入擬真時代

◎ Lin

從破綻百出到真假難辨

中國社群平台近日流傳多支AI生成影片，角色自稱台灣學生、上班族甚至建中女學生，公開表態支持統一。雖然「建中是男校」這類錯誤迅速被識破，但這類事件的重點並不在笑點，而在變化——操作手法正從粗糙宣傳，轉向高度擬真的身分模擬，試圖製造「台灣人自發認同中國」的錯覺。中國透過AI技術製作自稱台大女學生及兔女郎等假影片，積極宣傳統戰內容。（本報合成，擷取自小紅書）

「口音工程」成新突破口

網友最擔憂的並非畫面，而是聲音。過去中國AI語音常帶濃厚口音，如今已明顯修正捲舌音與語調節奏，逐步貼近台灣說話習慣。這代表相關單位可能長期蒐集語音樣本進行模型訓練，使AI不只「看起來像台灣人」，連「聽起來」也更逼真。當辨識難度提高，影響的將是長者與資訊判讀能力較弱族群。

目標不是說服 而是混淆

這類影片的戰略目的，不一定是讓人真的相信統一，而是破壞「資訊可信度」。當觀眾開始懷疑：這是不是AI？這是真的台灣人嗎？久而久之，社會對影像與聲音證據的信任感就被削弱，形成真假難辨的資訊疲勞。認知戰的關鍵，不在贏得共識，而在製造混亂。面對AI擬真內容，單靠平台刪除或嘲諷已不足。更關鍵的是媒體素養教育、跨世代數位識讀能力，以及對來源查證的習慣建立。（路透檔案照）

社會韌性比技術更重要

面對AI擬真內容，單靠平台刪除或嘲諷已不足。更關鍵的是媒體素養教育、跨世代數位識讀能力，以及對來源查證的習慣建立。當技術持續進步，唯一能跟上速度的，是社會整體的判讀能力與警覺心。

請繼續往下閱讀...

AI能模仿口音與臉孔，卻模仿不了脈絡與真實經驗。能否守住這條界線，將決定未來資訊戰場上，台灣社會的辨識力與信任基礎能否持續存在。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法