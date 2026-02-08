自由電子報
自由開講》各級學校教師專業到勞務真公平，誰在乎？

2026/02/08 08:00

◎ 陶以哲

相較去年聖誕節前就放寒假的部分大學，本學期中小學師生結業式後仍須補課三天才放寒假，然而下學期開學時間卻仍早於大學。筆者身為教育人員，感受不同級別學期時間差異，只是我國高教與初中等教育、長期結構性不公平縮影。

雖說大學有所自主性，但在薪資、學期長短與鐘點費制度上，高教與中教之間存在難以自圓其說的差別待遇。社會彷彿默認：教大學生較為高端，教中小學生相對簡單，承擔更長工時與更低報酬理所當然，卻忽略不同學制下專業型態的本質差異，而非專業價值高低。

高等教育肩負研究、研發與學術產出的制度性目標，但這並不意味初中等教育的專業價值較低；示意圖。（圖取自freepik）高等教育肩負研究、研發與學術產出的制度性目標，但這並不意味初中等教育的專業價值較低；示意圖。（圖取自freepik）誠然，高等教育肩負研究、研發與學術產出的制度性目標，但這並不意味初中等教育的專業價值較低。相反地，中小學教師的專業更深植於教學實踐、多方服務與長期陪伴之中，需同時面對課程設計、班級經營、學生輔導、親師溝通與行政責任，其專業密度與身心力勞動，往往不亞於部分僅聚焦教學與研究的大學教師。然而，同樣辛苦的專業勞務，卻長期處於同工不同酬的制度結構下。

近年不少大學縮短實質學期週數，寒暑假拉長、工時彈性提高，薪資與鐘點費卻依然維持較高水準；反觀中小學，學期依舊漫長，課後輔導與導師責任不減反增，鐘點費卻長期偏低。同樣一堂課、同樣的專業準備，卻因學生年齡與學制不同而被制度性貶值，這不僅違反勞務公平，也傳遞出基礎教育不值得最高專業投入的錯誤訊息中小學學期依舊漫長，課後輔導與導師責任不減反增，鐘點費卻長期偏低；示意圖。（南市教育局提供）中小學學期依舊漫長，課後輔導與導師責任不減反增，鐘點費卻長期偏低；示意圖。（南市教育局提供）

教學的價值，從來不取決於教的是誰，而在於是否能讓學習真正發生。當制度持續容許各級學校教師在薪資、學期與鐘點費上的不等值，教育體系的階級感只會加劇，基層師資流失與招不到老師的困境，也將一再重演。真的是到好好檢討教師制度公平性的時刻了!

（作者為國立政大附中教師）

