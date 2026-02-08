自由開講》各級學校教師專業到勞務真公平，誰在乎？

◎ 陶以哲

相較去年聖誕節前就放寒假的部分大學，本學期中小學師生結業式後仍須補課三天才放寒假，然而下學期開學時間卻仍早於大學。筆者身為教育人員，感受不同級別學期時間差異，只是我國高教與初中等教育、長期結構性不公平縮影。

雖說大學有所自主性，但在薪資、學期長短與鐘點費制度上，高教與中教之間存在難以自圓其說的差別待遇。社會彷彿默認：教大學生較為高端，教中小學生相對簡單，承擔更長工時與更低報酬理所當然，卻忽略不同學制下專業型態的本質差異，而非專業價值高低。

請繼續往下閱讀...

高等教育肩負研究、研發與學術產出的制度性目標，但這並不意味初中等教育的專業價值較低；示意圖。（圖取自freepik）誠然，高等教育肩負研究、研發與學術產出的制度性目標，但這並不意味初中等教育的專業價值較低。相反地，中小學教師的專業更深植於教學實踐、多方服務與長期陪伴之中，需同時面對課程設計、班級經營、學生輔導、親師溝通與行政責任，其專業密度與身心力勞動，往往不亞於部分僅聚焦教學與研究的大學教師。然而，同樣辛苦的專業勞務，卻長期處於同工不同酬的制度結構下。

近年不少大學縮短實質學期週數，寒暑假拉長、工時彈性提高，薪資與鐘點費卻依然維持較高水準；反觀中小學，學期依舊漫長，課後輔導與導師責任不減反增，鐘點費卻長期偏低。同樣一堂課、同樣的專業準備，卻因學生年齡與學制不同而被制度性貶值，這不僅違反勞務公平，也傳遞出基礎教育不值得最高專業投入的錯誤訊息。中小學學期依舊漫長，課後輔導與導師責任不減反增，鐘點費卻長期偏低；示意圖。（南市教育局提供）

教學的價值，從來不取決於教的是誰，而在於是否能讓學習真正發生。當制度持續容許各級學校教師在薪資、學期與鐘點費上的不等值，教育體系的階級感只會加劇，基層師資流失與招不到老師的困境，也將一再重演。真的是到好好檢討教師制度公平性的時刻了!

（作者為國立政大附中教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法