自由開講》「一法換兩案」？ 柯文哲把國會變成交易桌

把《人工生殖法》拿來換「總預算、軍購」，不是一句失言，而是把國會政治的底牌翻給社會看：民生可折算、總預算和國防可喊價，程序成了交易桌。

1月25日，柯文哲在高雄青年論壇自曝，曾向民進黨團總召柯建銘提議「人工生殖法通過，總預算、軍購案我來處理」，說是要「讓國家正常運作、給大家台階下」，遭拒後反指對方「就是要亂」。

民眾黨創黨主席柯文哲（左）自曝曾向民進黨團總召柯建銘（右）提議「人工生殖法通過，總預算、軍購案我來處理」，遭拒後反指對方「就是要亂」。（資料照）

民進黨團書記長陳培瑜回應，人工生殖法應回到內容與配套討論；國防預算必須審、必須監督，但不該把整個卡住再拿來當交換條件。

這場「一法換兩案」之所以刺眼，在於它把兩種不同層次的公共決策硬塞進同一筆交易。人工生殖法修法多年，核心爭點從適用對象到代理孕母，牽涉女性身體自主、第三方權益與兒童最佳利益。

行政院2025年12月通過院版草案採「代孕脫鉤」，立法院今年（2026）1月排審時，20個版本中仍有多案涉及代孕專章，朝野交鋒到連法案名稱與第1條都保留、擇期再議。把這樣的法案說成「沒有意識形態」，再把它抬成可兌換預算與軍購的籌碼，等於同時否定其價值衝突、又利用其政治重量。

另一方面，「總預算、軍購我來處理」聽似豪氣，卻模糊制度責任。對外軍事採購須經立法院同意並配賦預算後方能執行；預算審查的正當性來自逐項監督，而非誰以放行換放行。2025年10月民眾黨團對115年度總預算案提出復議，使預算無法付委；2026年1月民進黨團提案要求處理復議案以解套，卻遭藍白聯手否決。當卡關早已成為攻防工具，再加上「拿人工生殖法換軍購」的說法，外界只會更確信：重大公共議題皆可折算為談判籌碼。

更難堪的是，柯文哲近來又把代理孕母修法與陳昭姿的不分區「2年條款」糾葛綁在一起，甚至在1月9日由黃國昌、陳昭姿陪同拜會立法院長韓國瑜時，坦言曾答應要在任期完成代理孕母法案，好讓陳昭姿「可以卸任交接」。

於是，一邊把法案說成純技術，一邊又把法案拿去兌換最敏感的國安預算；一邊宣稱要「正常運作」，一邊卻把「正常」建立在交易之上。協商若靠「卡住」來喊價，公共討論只會被迫退場，剩下的只是一輪輪更高的要價與更深的互不信任；政治人物也最容易把責任推給「對方不妥協」。這正是「正常運作」被一步一步掏空的方式。當生命議題可折扣、國防預算可抵押，國會還剩下多少可被信任的秩序與界線？

協商若靠「卡住」來喊價，公共討論只會被迫退場，長此以往，國會的可信任秩序與界線將所剩無幾；圖為立法院。（資料照）

（作者為退休人士）

