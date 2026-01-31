自由電子報
自由開講》霍諾德徒手登101轟動全球 小粉紅卻卡在「Netflix能用？」

2026/01/31 09:30

◎ Lin

極限運動登上世界舞台　台北101成全球焦點

美國自由攀岩傳奇霍諾德徒手登上台北101，全程由Netflix全球直播，短短91分鐘的壯舉震撼國際媒體，也讓台北地標再次站上世界舞台。這原本是一場關於勇氣、極限與人類挑戰自我的運動盛事，但在華語網路圈，焦點卻意外「歪樓」。

面對美國攀岩好手霍諾德徒手登上台北101，部分中國網友的第一反應是：「台灣居然可以用Netflix」。（取自Threads）面對美國攀岩好手霍諾德徒手登上台北101，部分中國網友的第一反應是：「台灣居然可以用Netflix」。（取自Threads）

資訊落差現形　驚訝的不是攀岩而是平台

部分中國網友的第一反應不是攀登難度，而是震驚「台灣可以用Netflix？」這個提問本身，就讓討論瞬間從體育成就轉向資訊環境差異。台灣網友則以嘲諷回應，直指問題核心不在平台，而在開放程度——當一地把串流影音視為日常，另一地卻仍是需要「翻牆」才能接觸的內容，落差自然顯而易見

一場攀登意外照出制度對比

這起事件之所以引發延伸討論，不只是因為極限運動，而是它在無意間呈現兩種社會環境的差異：一邊是國際平台自由運作、資訊流通無礙；另一邊則是高度審查與數位圍牆並存。當國際觀眾專注於人類挑戰極限的精神時，某些觀眾卻還在確認「能不能看到直播」，這本身就成為一種諷刺性的對照

整體來看，這場徒手攀登不只是一項體育壯舉，也像一面鏡子——有人看到的是高度，有人看到的卻是邊界。

霍諾德徒手攀登101像一面鏡子——有人看到高度，有人卻只看到邊界。（Netflix提供）霍諾德徒手攀登101像一面鏡子——有人看到高度，有人卻只看到邊界。（Netflix提供）

（作者為研究生）

