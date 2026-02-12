自由電子報
自由開講》「沒有國，哪裡會有家」 新時代的國安問題

2026/02/12 18:00

◎ 嶼明

「沒有國，哪裡會有家」不是情緒宣示，而是一個結構事實；示意圖。（歐新社）「沒有國，哪裡會有家」不是情緒宣示，而是一個結構事實；示意圖。（歐新社）

一個結構命題的理性重述

在台灣國民政府時期，「沒有國，哪裡會有家」常被用來作為愛國情緒的動員語言。然而，若暫時抽離歷史包袱，單就語義本身來看，這句話其實並非口號，而是一個樸素且嚴謹的現實判斷：個體的尊嚴與安全，必然建立在集體是否具備「拒絕被支配」的能力之上。這不是情緒宣示，而是一個結構事實。

若將這個直覺轉譯為理性模型，可表述為：

尊嚴與自信=（經濟發展+民生福利+法治健全+外交環境）×國家安全

在此公式中，國安並非與其他價值並列的選項，而是它們得以成立的前提底座。一旦國安趨近於零，後方的一切經濟成果、民生福利與制度建設，都將淪為掠奪者的目標，而非真正可被自主掌握的成就。

歷史經驗反覆驗證這一邏輯

1940年，波羅的海三國在失去自我防衛能力後被併入蘇聯，原有的經濟菁英與文化成果不僅未能換來尊嚴，反而成為被整編與清洗的資源。香港的現代經驗則顯示，即便擁有繁榮的市場與完善的民生體系，當社會缺乏拒絕權力擴張的能力時，這些優勢仍會逐步轉化為被治理與管控的工具。生活可以延續，自主性卻不斷收縮，民族尊嚴也無法維持。

香港的現代經驗顯示，當社會缺乏拒絕權力擴張的能力時，即便擁有繁榮的市場與完善的民生體系，仍會逐步轉化為被治理與管控的工具；圖為2020年香港民眾參與反送中運動。（路透）香港的現代經驗顯示，當社會缺乏拒絕權力擴張的能力時，即便擁有繁榮的市場與完善的民生體系，仍會逐步轉化為被治理與管控的工具；圖為2020年香港民眾參與反送中運動。（路透）

有人主張，面對強鄰應以「外交對話」取代「軍事防衛」。這種觀點忽略了戰略環境中最關鍵的變數：對手的信譽。當對手具有擴張主義本質，且屢有毀棄承諾的紀錄時，任何缺乏實力支撐的協議，本質上都只是一種「偽安全感」。與不守信的對手談判，外交不再是加號，反而可能成為誘發侵略的陷阱。

這並非鼓吹窮兵黷武。國安與民生之間必須維持動態平衡。過度的軍事投入若掏空教育、研發與社會基礎，將削弱整體韌性，使安全從內部崩解。因此，更精確的理解應是：國防是底座，經濟是燃料，外交是延伸影響力的天線。底座不穩，一切歸零；但若為了底座耗盡燃料，系統同樣無法運轉

在今日，國安的本質已演變為「綜合韌性」。除了硬實力的武器裝備，還包括產業的不可替代性、能源與供應鏈安全，以及社會的認知韌性。對中小型國家而言，國防的目的不是戰勝對手，而是透過實力改變侵略者的成本運算，讓動武成為不理性的選項。

對不守信的擴張者而言，最大的挑釁從來不是強化國防，而是我們的軟弱。「沒有國，哪裡會有家」不是過時的標語，而是一個需要被理性化、被平衡、並以實力守住的結構命題。尊嚴不是乞求來的，而是當你擁有鎖好門戶的能力時，對方才不得不坐下來與你談文明。

國防的目的不是戰勝對手，而是透過實力改變侵略者的成本運算，讓動武成為不理性的選項；示意圖。（資料照）國防的目的不是戰勝對手，而是透過實力改變侵略者的成本運算，讓動武成為不理性的選項；示意圖。（資料照）

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

