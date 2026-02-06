沈榮欽國際視野》微知識：史上最大規模的雙邊自由貿易協定，達成！

川普對印度課徵高達50%的關稅，讓印度不得不另尋出路。印度傳統上對中國也有所警惕，因此讓歐盟的價值立刻上升為最佳貿易夥伴，以及重要的技術來源。歐盟也同樣在對美國關稅和中國出口市場管制的威脅下，希望能夠加速達成和印度的自貿協議。

◎ 沈榮欽

歐盟和印度宣稱達成「史上最大規模的自由貿易協定」，印度總理莫迪（Narendra Modi）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同將該協定譽為萬約之母（The mother of all deals）。

該自貿協定涵蓋將近20億人、佔全球三分之一的貿易總量、世界四分之一GDP，對超過九成的貿易商品取消或大幅降低關稅。印度將削減或取消近97%歐洲外銷品的關稅，令歐盟每年節省約40億歐元，並且獲得印度市場准入，其中比較令人驚訝的是，莫迪竟然會答應開放農產品與汽車市場。達成貿易協議的三位主角：歐盟理事會主席柯斯塔、印度總理莫迪，和歐盟執委會主席馮德萊恩。（取自貼文）





農業是印度的聖牛，相較於歐洲或是台灣這樣的先進國家，農民比例通常不到5%，但是印度有高達45% 的人口從事農業生產，農業人口總數約佔全球的四分之一。在農民選票壓力下，印度政府向來拒絕開放農產品市場，但是本次竟然對歐盟開放了多數農產品市場。

印度幾乎全面取消歐盟機械（原最高44%）、化學產品（原最高22%） 與藥品（原最高11%）的關稅，並降低或免除歐洲葡萄酒、橄欖油等農產品的高額關稅，加工食品（包括義大利麵和巧克力）的50%關稅也將取消。但對歐洲牛肉、雞肉、稻米與食糖等仍設保護門檻。印度免除部分高額關稅，但對歐洲牛肉、雞肉、稻米與食糖等仍設保護門檻。（路透檔案照）

莫迪開放汽車市場也令人驚訝，因為汽車業是印度製造業的核心。印度汽車工業對印度極為重要，不僅是該國經濟的支柱產業，更帶動製造業GDP成長與大量就業。印度為全球第三大汽車市場，汽車產值占GDP約7.1%，直接與間接提供約1,900萬個就業機會。

印度打算分階段將歐洲汽車進口關稅由現行110%降至10%，並在五至十年內取消零件關稅，雷諾、福斯、BMW、賓士等歐洲主流品牌已在當地佈局。消息傳來，印度相關企業的股價紛紛下跌。歐盟和印度談判自由貿易協定二十年，能夠突然達成協議，給予歐盟「在傳統上受到保護的印度市場中獲得有史以來給予貿易夥伴的最高准入等級」，其實是拜川普所賜。印度打算分階段將歐洲汽車進口關稅由現行110%降至10%，並在五至十年內取消零件關稅，雷諾、福斯、BMW、賓士等歐洲主流品牌已在當地佈局。（路透檔案照）

川普對印度課徵高達50%的關稅，讓印度不得不另尋出路。印度傳統上對中國也有所警惕，因此讓歐盟的價值立刻上升為最佳貿易夥伴，以及重要的技術來源。歐盟也同樣在對美國關稅和中國出口市場管制的威脅下，希望能夠加速達成和印度的自貿協議。

與此同時，加拿大和澳大利亞等「中等國家」也開始尋求各種貿易合作，因為事情比較複雜，以後有空再說。總之，在WTO逐漸式微，羅德里克（Dani Rodrik）所謂的「超全球化」已死的情形下，各國之間的雙邊貿易協議以及貿易集團協議，變得比過去任何時候都更為重要。台灣除了WTO之外，政府也必須開始向外尋求貿易合作，讓一些半導體等高科技以外的產業，也能夠享受到較佳的待遇。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





