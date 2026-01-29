林修民 半導體看天下》請問親中也親美的鄭麗文，要加入美國半導體出口管制嗎？

在出口管制的法律規定底下，只有「要管制」或者「沒有管制」兩種，不可能同時存在「我要管制也不管制」的狀態，所以請問國民黨主席，你要不要跟隨美國制定半導體出口管制的法律？

◎ 林修民

國民黨主席鄭麗文宣布，國共論壇將於近日在北京舉行，並強調自己不會在美中兩國選邊站。（資料照）

國民黨1月28日召開中常會，國民黨主席鄭麗文在會中宣布，國共論壇將於下周在北京舉行。鄭麗文強調自己不會在美中兩國選邊站，也呼籲賴政府停止打壓。

鄭麗文指出，最近有很多國際友人問他到底是要親中還是親美？鄭麗文反問說：我不能兩個都選嗎？為什麼只能選一邊？提到最新出爐的美國國防戰略報告，上面已經說明了美國未來的軍事上，願意跟中國大陸締造和平穩定相互尊重的關係，所以國民黨不需要選邊站，要親中也要親美。

美國有親中嗎？

鄭麗文說要美國跟中國締造和平穩定互相尊重的關係，但這跟國民黨要親中有什麼關係？ 事實上，美國這幾年來對中國採取很多出口管制的規定，不知道國民黨裡面有沒有人懂半導體與國際貿易？

美國對中國的半導體出口管制

美國不只從半導體產品與投資方面下手，更重要也包含服務貿易也就是人的管制，美國2022年十月就推出的管制禁令就包含所有美國人（不只包含擁有美國籍甚至也包含擁有永久居留權者）為中國半導體公司工作需先申請核准。這項禁令並沒有區分是不是核心技術，換言之，如果你是美國人，即使你在華為只做清潔打掃工作，不涉半導體設計，一樣也在受管制範圍。

美國2022年即推出對中國的半導體的人事管制禁令，包含所有美國人為中國半導體公司工作需先申請核准；圖為中企中芯國際上海總部。（彭博檔案照）

請問自稱親中也親美的國民黨主席有要加入美國半導體出口管制嗎？

美國出口管制就是一種法律保留的行政行為，既然是法治國的一部分，它就跟婚姻在法律上的狀況是一樣的，你有沒有婚姻狀態，只有「有」或「沒有」兩種可能而已，並不存在小孩子才做選擇，我兩個都要。

也就是說你不可能同時存在「我已經結婚」與「我還沒有結婚」兩種法律資格，也就是說，在出口管制的法律規定底下，只有要管制或者沒有管制兩種，不可能同時存在我要管制同時也不管制這兩種狀態，所以請問國民黨主席，你要不要跟隨美國制定半導體出口管制的法律？

另外、即將赴中的國民黨，有考慮請中國的攀岩人士來台交流嗎？

國民黨自稱去中國是為了討論民生議題，目前正值美國攀岩好手Alex攀登101成功熱度，其透過Netflix直播放送，讓全世界看到台灣。

國民黨自稱是為了行銷台灣才去中國交流，那不妨請中國的攀岩好手來台灣攀爬著名地標，我國更可以比照美國Alex的方式，一樣放好幾面中華民國國旗與中華人民共和國國旗並列、共同提倡和平的概念給全世界，不知道國民黨意下如何？有考慮邀請中國攀岩好手來台行銷台灣嗎？

國民黨自稱為了行銷台灣才去中國交流，那不妨請中國的攀岩好手仿照Alex來台攀爬101。（美聯社檔案照）

（作者為科技專欄作家）

