自由開講》透視藍紅交易下的國安危機

◎ 池明

國民黨頻頻阻擋國防預算，等於公然昭告天下，願配合中國進行「戰略解編」。

近日，中共軍委會再度爆發毀滅性大清洗，習近平寧可指揮中樞玉石俱焚，也要拔除如張又俠等具備實戰經驗、扮演「攻台剎車」角色的老將，中共政權恐怕已進入「去理性化」的瘋狂期。然而，比獨裁者的猜忌更令人心驚的，台灣竟有政黨積極配合演出，試圖以拆除自家防禦工事，來換取一張前往中南海，危及台海和平的失控列車車票。

報載國民黨積極運作，重啟國共論壇力促「鄭習會」，卻遭中共以「擋軍購努力不到位」為由技術性推遲。據聞國台辦高層甚至傲慢地點名，要求國民黨必須復刻當年「連胡會」前連續六十九次杯葛軍購的決心，並將1.25兆元軍購預算的「成功杯葛」視為建立互信的指標。根本是將台灣的國家安全，當作向習近平納貢、換取政治紅利的「投名狀」。

當習近平忙於清除軍委會內部「不建議動武」的專業聲音，試圖排除一切戰爭障礙。國民黨卻在台灣國會扮演起北京的「外部側翼」。如果連中共實戰老將都因擔憂戰備不足，未敢輕言冒險，國民黨卻在國會奉行中共的「不准提升防衛戰力」指令，這不僅是惡意杯葛，更是公然昭告天下，國民黨願配合敵國進行「戰略解編」。

七位軍委成員已有五位遭拔除，其政權穩定性早已千瘡百孔，外媒甚至報導，張又俠落馬的原因，是向美國洩露中國最關鍵的核武技術資料。面對這樣一個連自己世交戰友都能隨時送進牢籠的獨裁總書記，任何企圖透過「繳械」，甚至甘願統一不再有中華民國的「自宮式和約」，最終都將把台灣人民推向「再教育營」。國民黨若持續阻撓國防預算、破壞台美供應鏈合作，來討好權鬥狂熱中的極權領袖，這不僅背叛了民主制度，更是對台灣兩千三百萬人命運棄而不顧。

中共七位軍委成員已有五位遭拔除，其政權穩定性早已千瘡百孔；圖為中央軍事委員會副主席張又俠。

中共軍委會幾近團滅之荒謬，反映獨裁者的末路狂奔，而追求復刻「六十九次杯葛」的在野黨，更反映部份買辦政客對主權尊嚴的卑微磕頭，出賣主權。台灣人必須看清，連內部「理性剎車」都容不下的共產黨，絕不可能予以台灣真正的和平。

面對內部權鬥劇烈的中共，對台立場愈趨冒進的習近平，台灣唯一的活路就是強化國防。筆者呼籲選民硬起來，要求選區立委務必支持軍購。絕不能讓任何「納貢」式會談，成為葬送台灣防衛韌性的破口天坑。

（作者為教師）

