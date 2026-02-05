自由電子報
健康醫療網》男性HPV風險常被低估！醫示警：慢性感染比例更高 主動預防是關鍵

國際上統計不論男女，一生感染機率高達九成，就算是在單純伴侶關係當中，每兩對伴侶就有一對感染HPV，由此可知HPV是一個傳播力極強的病毒。李彥明醫師指出，HPV感染後有機會發展成相關癌病，透過疫苗預防是一個經過實證有效的方式。
健康醫療網

健康醫療網

2026/02/05 08:00

健康醫療網

國際上統計不論男女，一生感染機率高達九成，就算是在單純伴侶關係當中，每兩對伴侶就有一對感染HPV，由此可知HPV是一個傳播力極強的病毒。（取自貼文）國際上統計不論男女，一生感染機率高達九成，就算是在單純伴侶關係當中，每兩對伴侶就有一對感染HPV，由此可知HPV是一個傳播力極強的病毒。（取自貼文）HPV是一種會感染皮膚與黏膜上皮的病毒，分為低致癌型別以及高致癌型別，儘管大眾觀念中HPV好像只能透過親密接觸傳染，但研究顯示HPV脫離人體之後還可以在物體表面存活數小時到數天之久，這也導致整體感染率其實遠超想像。家庭醫學科診所李彥明醫師直言，男性不只是感染風險與女性相同，甚至因為難以產生抗體的關係，演變成持續且慢性感染最終演化成癌症的比例也較高。若男性忽略自身防護，最終承擔風險的往往不只自己，也包括最親密的伴侶。

HPV一生感染機率高達９成　疫苗預防具實證基礎

國際上統計不論男女，一生感染機率高達九成，就算是在單純伴侶關係當中，每兩對伴侶就有一對感染HPV，由此可知HPV是一個傳播力極強的病毒。李彥明醫師指出，HPV感染後有機會發展成相關癌病，透過疫苗預防是一個經過實證有效的方式。

忽略的風險布局　男性HPV防護被低估

而為什麼HPV疫苗已經進入台灣20年，HPV相關的癌病雖然有所下降，但還是有一定的比例？李彥明醫師說明，這是因為先前HPV疫苗因為政策及適應症，限縮在女性，這幾年才開始在男性施打上面有比較多的認知與聲量，還需要一點時間讓整體男性的施打率跟上女性，達成群體免疫。從2021年9價疫苗取得頭頸癌適應症之後，才比較廣泛的被大眾認知這是一種男性也應該要施打、可以預防多種癌症的疫苗。

HPV與多項男性癌症高度相關　難發現且代價更高

超過9成的男性在HPV感染後沒辦法產生抗體，因此重複感染或是持續性感染的比例也比較高，這正是演化成相關癌病的主要因素，而隨著越來越多的研究進行，發現更多的癌症其實可能與HPV相關，以112年最新發表的男性十大癌症為例，前四名（大腸癌、肺癌、攝護腺癌及頭頸癌）皆可發現HPV感染的蹤跡，比例在不菸不酒的男性身上更為顯著。

相較女性有子宮頸抹片等定期篩檢機制，男性並沒有常規篩檢建議，加上多數男性習慣在有嚴重症狀後才尋求醫療協助，臨床上很常見確診時常已進入中晚期。

「很多男性患者在確診時，已需要面對手術、放療或化療，對工作、家庭與心理層面都是極大的衝擊，」李彥明醫師指出。這也是為何男性在HPV相關癌症上，往往付出更高的治療代價與人生成本。

HPV預防不只是為自己　更是為伴侶負責

除了子宮頸癌外，HPV同樣與女性口腔癌、口咽癌、外陰癌、陰道癌等多項癌症相關，甚至有研究發現乳癌也有關聯。李彥明醫師提醒，HPV防治從來不是單一性別議題，而是伴侶之間必須共同面對的健康課題，以相互傳染的風險來說，高致癌型別透過男性傳染給女性的機率高五倍，如果雙方都能透過疫苗建立防護網，才是最完整的守護。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導男性HPV風險常被低估！醫示警：慢性感染比例更高　主動預防是關鍵

