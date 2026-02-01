自由電子報
健康醫療網》別被抗藥嚇退！EGFR晚期肺癌合併治療開啟新契機 仍能迎向長期控制

腦轉移是晚期肺癌常見情況，病人可能出現走路不穩、半邊肢體無力、意識改變，嚴重時影響生活自理能力。新一代標靶藥物在腦部有較佳的穿透性，具控制腦部的腫瘤的能力；且多數的病人對此藥物的耐受性良好，因此對於需長期服用標靶藥物的患者來說可兼顧生活品質。
2026/02/01 08:00

在健保政策方面，目前已擴大給付EGFR標靶藥物在第一線治療的使用族群。（取自貼文）在健保政策方面，目前已擴大給付EGFR標靶藥物在第一線治療的使用族群。（取自貼文）肺癌患者中，近9成屬於非小細胞肺癌，其中以EGFR基因突變最為常見。中國附醫癌症中心內科主任、胸腔內科主任暨肺癌團隊負責人涂智彥指出，近年晚期肺癌治療持續進展，特別是在EGFR突變型族群中，臨床治療策略已有所調整。過去多以單一標靶藥物治療為主，但隨著研究證據累積，相關研究指出，合併治療可能有助於延長存活期。當疾病出現進展時，也不再侷限於立即換藥，而是依病灶位置與進展速度，評估不同治療策略，以因應抗藥性問題。

單一治療仍有限制　研究顯示合併治療可能具潛在效益

涂智彥醫師說明，隨著新一代標靶問世以及肺癌治療策略的演進，近期多項研究顯示，EGFR晚期肺癌的治療已不再僅限於單一標靶藥物，還能考慮以新一代標靶作為治療骨幹，搭配其他藥物進行合併治療，包括化學治療，或雙特異性抗體藥物，爭取更長的整體存活時間。

合併治療需審慎評估　多項因素需考量

至於是否適合進行合併治療，仍需審慎評估個別條件。涂智彥醫師表示，臨床考量重點包括病人體力狀況、副作用承受度，以及經濟因素。若考慮合併化學治療，前提是病人必須有足夠體力承受化療相關副作用；而若選擇合併雙特異性抗體藥物，則需特別留意皮膚相關副作用的發生情況，如頭皮痘疹、皮膚破皮或潰爛等。此外，由於目前多數合併治療尚未納入健保給付，是否具備自費能力，也會影響實際治療選擇。

新一代標靶納入第一線健保給付　提升治療可近性

在健保政策方面，目前已擴大給付EGFR標靶藥物在第一線治療的使用族群。只要是EGFR第19位點缺失或21外顯子L858R突變的病人，不論是否合併腦轉移，皆可使用，整體治療可近性因此提升。

中國附醫癌症中心內科主任、胸腔內科主任暨肺癌團隊負責人涂智彥。（取自貼文）中國附醫癌症中心內科主任、胸腔內科主任暨肺癌團隊負責人涂智彥。（取自貼文）涂智彥醫師說明，腦轉移是晚期肺癌常見情況，病人可能出現走路不穩、半邊肢體無力、意識改變，嚴重時影響生活自理能力。新一代標靶藥物在腦部有較佳的穿透性，具控制腦部的腫瘤的能力；且多數的病人對此藥物的耐受性良好，因此對於需長期服用標靶藥物的患者來說可兼顧生活品質。不過仍須留意EGFR標靶藥物常見的副作用，包含皮疹、皮膚乾燥、腹瀉等需加強照護。建議用藥若發生任何身體不適，都應盡快向醫療團隊尋求專業建議。

他也分享，一名67歲病人在確診時已出現腦轉移，並且右側肢體癱瘓，原本需由家人全程照顧；接受新一代EGFR標靶藥物治療後，病情逐步穩定控制，行走能力與生活功能皆有改善，目前持續規律回診追蹤。

抗藥性難以避免　需依進展範圍調整策略

即使最新的標靶藥物效果良好，臨床上仍難避免抗藥性的出現。涂智彥醫師表示，當疾病進展時，會先評估是單一器官或多器官抗藥。若僅為單一器官，可考慮合併局部治療（如放射性治療，加馬刀）；若為多器官惡化，則需轉為全身性治療，通常以化學治療為主。

若病人不適合化療，可透過次世代基因檢測（NGS），確認是否有其他可對應的標靶藥物選項，再採取雙標靶治療，但相關治療多需自費，仍須視個別情況評估。

抗藥性不等於沒路走　規律用藥與追蹤影響後續治療

對於EGFR晚期肺癌的病人，涂智彥醫師提醒，應和自己的主治醫師充分討論治療策略，並在取得共識後，再選擇合適的治療方案。一旦開始治療，規律服藥與定期回診追蹤相當重要，因標靶藥物出現抗藥性時，病人未必會有明顯不適，常是在影像檢查中才發現病灶變化。

他補充，在健保制度下，若影像檢查顯示腫瘤惡化，可能影響藥物給付，因此穩定治療與追蹤不可輕忽。最後，涂智彥醫師強調，當抗藥性發生時，不必過度恐慌。肺癌治療進展快速，仍可能出現新的藥物或治療策略，病人勿輕言放棄，或輕信偏方，與醫師密切合作，持續配合治療與追蹤，才能為未來保留更多治療機會與希望。

本文授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導別被抗藥嚇退！EGFR晚期肺癌合併治療開啟新契機　仍能迎向長期控制

