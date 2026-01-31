自由電子報
投書

自由開講》蔬食運動員登頂台北101—極限挑戰背後的飲食選擇

2026/01/31 09:00

◎ 倪銘均

徒手攀岩家艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold），在眾人屏息仰望、全球直播的情況下，只花九十一分鐘，成功攀登五百零八公尺的台北101，全程沒有繩索、沒有防護網，稍有失誤就是粉身碎骨。這項壯舉，不僅需要異於常人的體能與肌耐力，更仰賴極度穩定的心理素質，很多人好奇他平常「吃什麼？」

美國極限攀岩家霍諾德長期攝取大量蔬菜、水果與全穀類，讓身體更輕盈，有助於維持最佳體重。（取自霍諾德臉書）美國極限攀岩家霍諾德長期攝取大量蔬菜、水果與全穀類，讓身體更輕盈，有助於維持最佳體重。（取自霍諾德臉書）公關人員透露，霍諾德長期維持99%植物性飲食，他曾在採訪中提到，肉類生產會對環境造成巨大壓力—排放更多溫室氣體、浪費更多糧食與水資源，作為一名熱愛山林、大自然的攀岩者，他希望透過改變飲食減少自己的「碳足跡」。

除了環保考量，霍諾德也發現，攝取大量蔬菜、水果與全穀類，讓身體更輕盈，有助於維持最佳體重；植物性飲食富含抗氧化物，能減緩高強度訓練後的肌肉發炎；同時也降低血管負擔，血流更順暢、含氧量更佳，讓大腦保持清明，這樣的「冷靜頭腦」，在差之毫釐便攸關生死的攀岩運動，至關重要。

巧的是，巴黎奧運網球冠軍，同時也是網球歷史上首位在四大滿貫賽事累積四百勝的喬科維奇（Novak Djokovic）也是一位蔬食者，他曾經受訪提到「攝取肉類需要投入更多體力消化與代謝，消耗本該用於訓練與修復的能量。」

網球歷史上首位在四大滿貫賽事累積四百勝的喬科維奇（右），也是一位蔬食者。（法新社檔案照）網球歷史上首位在四大滿貫賽事累積四百勝的喬科維奇（右），也是一位蔬食者。（法新社檔案照） 兩位世界頂級運動員證實，只要注意營養均衡，蔬食絕對健康，不會缺少蛋白質。

霍諾德徒手攀登台北101，危險動作不要模仿，植物飲食值得效仿；他讓大家看見台灣，也看見蔬食的力量；為了我們的健康，也為了地球的永續，或許不必一步到位全然改變，但從「少肉、多蔬果」開始，就是對自己、對動物、對地球最溫柔的選擇。

（作者為大愛主播）

