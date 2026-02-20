自由開講》北歐夢代價 談「月薪五萬台灣免稅」現實

◎ 池明

近年來，社會輿論高度崇尚北歐國家的福利制度，甚至將其視為衡量進步國家的終極標竿。然而，當我們在羨慕「從搖籃到墳墓」的國家照顧時，實則忽略了殘酷的財政現實，當前台灣的社會福利，實質上建立在「少數人負擔重稅」與「全球罕見低消費稅」的結構之上。這種高度集中的社會契約得以能運作，絕非理所當然，而是來自特定族群與護國企業的「超額支撐」。

社會輿論高度崇尚北歐國家的福利制度，圖為瑞典育兒照顧讓全球家長羨慕，示意圖。（美聯社檔案照）首先，且讓我們看清國庫的真實收入結構。 根據財政部統計，台灣的營利事業所得稅呈現驚人的集中化。全國逾百萬家企業中，前0.8%的頂尖領頭羊，竟貢獻了將近八成的營所稅收。再看個人綜合所得稅，全國約六百六十萬申報戶中，高達逾三百萬戶，接近五成的比例，在扣除各項免稅額後，實質納稅額為零。

換言之，台灣整體的社會福利與基礎建設，實際上是由不到2％的高收入族群，即適用30％至40％稅率者，與頂尖護國企業在供養。這種「由極少數人支撐大多數人」的財政邏輯，才是台灣福利國家的真實面貌。

那麼，嚮往北歐模式的民眾，是否做好了「全民皆稅」的心理準備？ 以稅率對照來看，我國營業消費稅僅5％，居全球低標；反觀北歐國家，營業稅普遍高達25％。再來，當政府進一步放寬免稅門檻、使月薪五萬者納稅額幾乎歸零；倘若換作北歐模式，同樣薪資水準，每個月薪資入袋前，就得先上繳約一萬五千元至一萬八千元的所得稅給政府，且日常消費物價將因稅率提升而噴漲，北歐老百姓稅賦之重，和台灣可說是相差十萬八千里。

自由的社會需要負責任的國民，而非予取予求像個巨嬰，猶如協防歐洲的北約軍事預算，長期由美國承擔過半。多年以來，整個歐洲得了便宜還賣乖。

台灣近年來靠著資本市場熱絡的證交稅，以及高科技產業的獲利，撐起了電價補貼、健保經費與各項津貼，讓國人能在低稅負下維持一定的生活品質。深獲國際肯定的「台灣模式」，有其歷史脈絡與經濟背景。萬不該在缺乏數據佐證的猜想，被盲目的「北歐迷思」所否定。

社福制度從來不是天賦人權從天而降，部份民眾在追求更高福利的同時，或許該捫心自問，若要求加碼福利，所有受薪階級真的願意承受，每個月起碼少領一萬五千元薪水的「北歐代價」嗎？

（作者為教師）

