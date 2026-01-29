自由電子報
自由開講》兩千艘「小藍人」的人海戰術 破解中共灰色地帶陷阱

2026/01/29 20:00

◎ 鐘國應

近期中共在金馬水域與南海頻繁發動「常態化執法」，其核心戰力並非僅有正規軍警，更多是身分模糊的「中國武裝力量海上民兵」（PAFMM）。根據國際戰略研究機構評估，中共這支隱形艦隊規模已達兩千艘以上。而紐約時報亦認為這不只是數字的增加，更象徵中共正利用「量變產生質變」的海上人海戰術。而其更可能試圖癱瘓我方與盟軍的決策意志。

自由開講》兩千艘「小藍人」的人海戰術 破解中共灰色地帶陷阱中共在金馬水域與南海頻繁發動「常態化執法」，其核心戰力並非僅有正規軍警，更多是身分模糊的「中國武裝力量海上民兵」；圖為中國海上民兵船隻2021年集結在南沙群島牛軛礁。（法新社檔案照）
 「兩千艘」背後的戰略意圖：規模即是武器

中共利用這兩千餘艘具備強化船體、高功率通訊設備的「民兵漁船」，正對我方遂行「三戰」（心理戰、輿論戰、法律戰）複合攻勢。其核心策略在於製造「戰略兩難」：當我方執法單位面臨大規模船團挑釁時，驅離則遭控「霸凌平民」，退讓則實質喪失海權。這種刻意設計的陷阱，旨在癱瘓我方的交戰規則（ROE）。

從實務戰術來看，這兩千艘民兵船已演化出一套成熟的灰色地帶劇本：

1. 蜂群圍困（Swarming）：動員數十甚至上百艘漁船，對目標艦艇或島礁進行環形包圍。在兩千艘的總量支撐下，中共能同時在多個熱點發動「海上長城」般的視覺壓迫，製造我方基層官兵的心理焦慮與戰術疲憊。

2. 物理衝撞（Ramming）與消耗戰：利用強化船首惡意衝撞我方執法船。以低成本的民船長期騷擾高價值的公務船，企圖以「數量優勢」耗盡我方的維修量能與巡緝戰力。

3. 人肉盾牌（Shielding）：民兵船穿插在海警船與我方艦艇之間，刻意製造碰撞風險，隨即利用預設的攝影位進行「證據剪輯」，發動輿論攻勢，將我方正當執法抹黑為暴力行徑。

破除之道：奪回定義權與證據武器化

要破解這兩千艘船構成的威脅，關鍵不在於與其「比撞船」，而在於奪回「定義權」。美國近年已在《中國軍力報告》中明確將其定性為受軍事指揮鏈掌控的「第三海上力量」。我方應積極對標此項標準，在國際論述中撕下其「普通漁民」的偽裝。

反制的核心在於「預防性揭露」（Pre-bunking）與「證據武器化」。面對兩千艘船的大規模動員，我方應利用無人機與衛星偵察，即時公開其與中共軍警協同行動、受領省軍區命令的證據。我們必須將敘事重心由「兩岸糾紛」轉化為「對國際航道安全與自由流動的威脅」，將這兩千艘船定義為「破壞全球供應鏈穩定的因素」，進而連結盟邦利益。

中國貨輪及漁船參與軍演、危害海纜，海巡署已監控近兩千艘黑名單。圖為海委會施政成果記者會。（資料照）中國貨輪及漁船參與軍演、危害海纜，海巡署已監控近兩千艘黑名單。圖為海委會施政成果記者會。（資料照） 看清敵性，方能防衛

面對中共試圖將金馬水域「內海化」的野心，我們不能僅停留在執法層次，更應在國際論述場上強化對這類武裝漁船的「去模糊化」。當我們能讓全世界看清這兩千艘「小藍人」背後的軍事影子，中共的灰色地帶陷阱便會轉化為其自陷其中的外交泥淖。看清敵性並精確定義，就是捍衛台灣主權與區域安全的第一步。

（作者為現役軍人上校）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

