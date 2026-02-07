自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》借鏡芬蘭三歲學識讀接種「數位抗體」加強台灣幼兒辨識AI

2026/02/07 10:00

◎ 胡玉玲

近期國際報導指出，芬蘭教育將「媒體識讀」向下扎根，三歲幼兒便開始學習辨識AI生成的假圖片與演算法陷阱。這則新聞對照台灣現況，令人憂心：當芬蘭忙著幫幼兒接種「數位抗體」時，我們許多家長與教育者，似乎仍將手機與平板視為洪水猛獸般的「病毒」，只想著如何隔離與消滅

早在二十多年前（2003年），筆者曾針對國內學童媒體行為進行研究，當時數據即顯示，兒童每年接觸媒體的時間高達一五四○小時，遠超過在校上課的一二二五小時。二十年過去了，載體從客廳的電視演變為無孔不入的智慧型手機，內容從單向傳播進化為演算法投餵。然而，台灣社會的應對策略卻進步有限：家長一方面因育兒壓力將手機當作「電子保母」，另一方面又因焦慮而實施高壓「禁令」。這種矛盾態度，如同將3C視為致命病毒，以為只要不接觸就能免疫，卻忽略了我們正身處在一個充滿數位病原體的環境中。據研究，兒童每年接觸媒體的時間高達一五四○小時，遠超過在校上課的一二二五小時。（圖取自freepik）據研究，兒童每年接觸媒體的時間高達一五四○小時，遠超過在校上課的一二二五小時。（圖取自freepik）

芬蘭經驗給了我們一劑解方：在數位原生世代（Digital Natives），「無菌室」般的隔離教育註定失效，唯有主動產生「抗體」才能生存。所謂「數位抗體」，並非高深的程式技術，而是芬蘭落實在幼兒園的基礎教育——「批判性思考」。芬蘭老師不教三歲孩子複雜的新聞學，而是透過說故事，問孩子：「繪本裡的狼是真的嗎？」、「照片裡的冰淇淋為什麼不會融化？」。進而延伸到今日，他們展示AI生成圖片，教導孩子「眼見不一定為憑」。這正是台灣幼教現場最缺乏的觀念。

我們習慣保護幼兒遠離複雜資訊，卻忘了「媒體識讀」其實是現代版的「品德教育」與「價值思辨」教導孩子分辨網路影片的真偽，就像教他們分辨陌生人的糖果能不能吃一樣重要。要培養這層抗體，關鍵在於「親師共視」取代「監控防堵」。筆者過去研究發現，九成家長未聽過媒體識讀，卻有近九成教師認同其重要性。如今，我們更需要家長從「沒收手機」的執法者，轉變為「陪你看手機」的導覽員。當孩子滑到一部短影音時，多問一句：「你覺得為什麼這個影片會讓你一直想看？」這就是在培養對抗演算法的免疫力當孩子滑到一部短影音時，多問一句：「你覺得為什麼這個影片會讓你一直想看？」這就是在培養對抗演算法的免疫力；示意圖。（路透資料照）當孩子滑到一部短影音時，多問一句：「你覺得為什麼這個影片會讓你一直想看？」這就是在培養對抗演算法的免疫力；示意圖。（路透資料照）

面對AI技術（Deepfake）模糊了真實與虛構的界線，未來的孩子若缺乏辨識能力，將輕易成為假訊息的操弄對象。台灣擁有頂尖科技硬體，不該在軟性的「數位素養」上缺席。我們應借鏡芬蘭，停止將數位媒體單純視為有害病毒，轉而積極在幼兒教育階段，透過對話與引導，為下一代接種受用一生的數位抗體

（作者為大專幼兒保育科助理教授、資深幼教工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書