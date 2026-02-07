自由開講》借鏡芬蘭三歲學識讀接種「數位抗體」加強台灣幼兒辨識AI

◎ 胡玉玲

近期國際報導指出，芬蘭教育將「媒體識讀」向下扎根，三歲幼兒便開始學習辨識AI生成的假圖片與演算法陷阱。這則新聞對照台灣現況，令人憂心：當芬蘭忙著幫幼兒接種「數位抗體」時，我們許多家長與教育者，似乎仍將手機與平板視為洪水猛獸般的「病毒」，只想著如何隔離與消滅。

早在二十多年前（2003年），筆者曾針對國內學童媒體行為進行研究，當時數據即顯示，兒童每年接觸媒體的時間高達一五四○小時，遠超過在校上課的一二二五小時。二十年過去了，載體從客廳的電視演變為無孔不入的智慧型手機，內容從單向傳播進化為演算法投餵。然而，台灣社會的應對策略卻進步有限：家長一方面因育兒壓力將手機當作「電子保母」，另一方面又因焦慮而實施高壓「禁令」。這種矛盾態度，如同將3C視為致命病毒，以為只要不接觸就能免疫，卻忽略了我們正身處在一個充滿數位病原體的環境中。據研究，兒童每年接觸媒體的時間高達一五四○小時，遠超過在校上課的一二二五小時。（圖取自freepik）

芬蘭經驗給了我們一劑解方：在數位原生世代（Digital Natives），「無菌室」般的隔離教育註定失效，唯有主動產生「抗體」才能生存。所謂「數位抗體」，並非高深的程式技術，而是芬蘭落實在幼兒園的基礎教育——「批判性思考」。芬蘭老師不教三歲孩子複雜的新聞學，而是透過說故事，問孩子：「繪本裡的狼是真的嗎？」、「照片裡的冰淇淋為什麼不會融化？」。進而延伸到今日，他們展示AI生成圖片，教導孩子「眼見不一定為憑」。這正是台灣幼教現場最缺乏的觀念。

我們習慣保護幼兒遠離複雜資訊，卻忘了「媒體識讀」其實是現代版的「品德教育」與「價值思辨」。教導孩子分辨網路影片的真偽，就像教他們分辨陌生人的糖果能不能吃一樣重要。要培養這層抗體，關鍵在於「親師共視」取代「監控防堵」。筆者過去研究發現，九成家長未聽過媒體識讀，卻有近九成教師認同其重要性。如今，我們更需要家長從「沒收手機」的執法者，轉變為「陪你看手機」的導覽員。當孩子滑到一部短影音時，多問一句：「你覺得為什麼這個影片會讓你一直想看？」這就是在培養對抗演算法的免疫力。當孩子滑到一部短影音時，多問一句：「你覺得為什麼這個影片會讓你一直想看？」這就是在培養對抗演算法的免疫力；示意圖。（路透資料照）

面對AI技術（Deepfake）模糊了真實與虛構的界線，未來的孩子若缺乏辨識能力，將輕易成為假訊息的操弄對象。台灣擁有頂尖科技硬體，不該在軟性的「數位素養」上缺席。我們應借鏡芬蘭，停止將數位媒體單純視為有害病毒，轉而積極在幼兒教育階段，透過對話與引導，為下一代接種受用一生的數位抗體。

（作者為大專幼兒保育科助理教授、資深幼教工作者）

