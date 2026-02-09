自由電子報
自由開講》「一帶一路」抵擋不了「新南向 」

2026/02/09 18:00

◎ 阮氏清金

十年前，「新南向政策」被台灣提出，當時我在台灣已經兩年，在讀華語研究所，不少人在討論，「新南向」會被中國「一帶一路」邊緣化

越語教學利潤 未在華語圈穩定成長

然而，這種說法經過十年的驗證，其實是錯誤的，且一帶一路和新南向都不算是成功的，其敗筆一模一樣，掠奪性大於雙向成長、單方面的華語文化入侵遠勝過雙向的文化共享，這些都反映在越南語教學的利潤，從未在台灣、香港、大馬與中國等華語圈有穩定的成長。

台灣推動「新南向政策」十年，圖為國立成功大學越南研究中心推出的「國際越南語認證」。（資料照）台灣推動「新南向政策」十年，圖為國立成功大學越南研究中心推出的「國際越南語認證」。（資料照） 然而，中國越強勢的經濟和文化，同時也帶動台灣經濟與文化的提升，那些傾向學習中文，想進入騰訊做資訊服務和遊戲工程、進入貴州茅台當銷售業務與製酒專業的越南人，也同樣夢想進入台積電，做一位專業的封裝測試員。

這反映在疫情後，越南對中國和台灣的負面情感同步降低，遠低於2018年和19年，在2018年，越南對台越婚姻、南海衝突都持負面觀感，現在基本也都不太提，且在那之後，越南華語學習需求穩定上升。

越南身處美國防衛圈外，同時，不少越南人分別在中華民國的海巡以及中國解放軍南部戰區，教導防務越南文，自然清楚越南的實力遠非此能及；台灣中信造船與中國的中國船舶重工，是台海兩岸海防爭奪戰的產物，站在同樣注重海洋權力的越南而言，深知不學華語，無法學習北方兩位巨人的防務和軍工，同時也沒辦法在海上對峙時，有效溝通避免毫無勝算的衝突。

台灣缺通盤戰略 應提升對越南布局

台灣中信造船與中國的中國船舶重工比較。（作者提供）台灣中信造船與中國的中國船舶重工比較。（作者提供） 對越南人而言，這種複合式的軍事壓力，是台灣應該提高對越南經營布局眼界深廣度的必要因素與推力

而這些複雜的狀況，都是當年分析新南向可能失敗的學者，沒有考量與沙盤堆推演的，新南向政策的失敗，是因為台灣缺乏通盤戰略的考量與強大的財閥所導致，台灣中小企業在越南的布局，考量的依舊是成本、以及防止從中國出口到美國，被課徵高關稅，所以當越南人積極學華語時，台灣人因強勢文化因素，反而缺乏學習越南語的動機，越南沒有成為台灣想要在安全、戰略和商業利益上的耕耘地，是非常可惜的事，因越南是少數同時在文化、商業和軍事強國因素而哈台的國家，只有台積電是不夠的。

台灣中小企業在越南的布局，考量的依舊是成本、以及防止從中國出口到美國，被課徵高關稅。圖為越南胡志明市。（路透檔案照）台灣中小企業在越南的布局，考量的依舊是成本、以及防止從中國出口到美國，被課徵高關稅。圖為越南胡志明市。（路透檔案照）（作者為每天學越南語創辦人兼執行董事、海巡署越南語講師、長榮大學越南語講師）

