自由開講》霍諾德讓台灣的台北101 「被看見」

◎ 余無言

根據《自由時報電子報》「霍諾德登頂台北101 讓台灣國旗登上《紐約郵報》」報導，美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，全台都關注，電視台更是實況轉播。這件事的背後，具有許多值得注意的意義！首先，美國攀岩好手霍諾德（25日）完成大挑戰，他成功登頂台北101！台灣民眾除了在「運動」上為「霍諾德」祝賀，在「政治」上也替「台灣」加油！霍諾德赤手攻頂台北101，過程於Netflix完整呈現。（組合照，本報資料照、Netflix提供）

台灣再一次捕獲全世界的目光，當「台灣國旗」飄揚畫面出現在美國知名媒體《紐約郵報》上時，台灣人內心的感動，「外國人」很難體會。

其次，《紐約郵報》網站新聞標題寫上攀岩運動員Alex Honnold不借助繩索登上了台北101摩天大樓的頂端。這則熱門新聞，在「教育」上也頗具意義！北宋汪洙《神童詩》：「萬般皆下品，唯有讀書高」，這是「過時」的教育觀念。台灣當今的教育，理當拋棄職業的偏見，理解「三百六十行，行行出狀元」！

看看台灣棒球選手王建民，當年在大聯盟的洋基隊，不也是發光發熱，他讓「台灣被看見」，而成為「台灣之光」？美國攀岩好手霍諾德（25日）成功登頂台北101，為何備受台灣推崇？他讓台灣在國際增加曝光度！美國攀岩傳奇霍諾德無繩登頂台北101，透過網飛直播讓世界看見台灣，網飛公布數據顯示，全球有高達620萬觀看數。（資料照）

最後，總統賴清德發文恭賀霍諾德，除了讚揚他勇敢無懼，也感謝「促成這場挑戰、讓台灣『站上國際舞台』的每一位幕後英雄」。這場Netflix首次直播「無繩索」的徒手獨攀，台灣101吸引了全球目光，這是好處！

台灣社會要小心「模仿效應」，國人紛紛學習做出「高危險動作」，增加自己曝光度，卻讓警察疲於奔命去阻止！畢竟霍諾德是「攀岩專家」，庶民若胡亂模仿，不會變成「台灣之光」，只會讓台灣「臉上無光」！國人可得戒之、慎之啊！

（作者為教育人員）

