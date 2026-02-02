自由開講》「校事法」廢除了 學生受教權誰來保障

◎ 陳啟濃

全國有上千名教師上街頭，提出教育部應該廢除「校事法」的聲明，現場並有教師現身說法，自己本身受到「校事法」的處理過程，而感受到身心俱疲、名譽受損。當初教育部為了杜絕學校教評會的「師師相護」的制度上的錯誤，頒布「校事法」，針對教師涉及解聘事件的處理。實施過程中發生很多問題，包括「小案大辦」對教師名譽受損的問題，以及學校受理大大小小案件增加工作量造成的壓力。「解聘辦法」及「校事會議調查制度」引發教師不滿，教師團體發起遊行，向教育部陳情抗議。（資料照）

國民教育實施數十年來其實存在的不適任教師，包括教學不力、不當管教的教師，但因為學校缺乏處理機制，除了造成學生的身心傷害，也保障了這些老師可以平安的退休。然而隨著台灣社會的民主化，教育的公開透明與公平正義的社會呼聲，得到了大多數人民的認同。存在校園中的不適任教師，確實需要認真面對與處理，並且要給予斷然汰除。

教師的問題交給同校的老師開會來討論最後並作成決定，這是一個非常沉重的負擔，並且制度上的教評會權力過大，這在法案實施初期學校的教師甄試，就已經顯現出學校的私相授受，教師得近親繁殖。對於要決定一個人工作權的保留或去除的生死大計，讓同校的幾個老師來決定，除了太草率，而且壓力會大到負擔不起。教師的問題交給同校的老師開會來討論最後並作成決定，這是一個非常沉重的負擔；示意圖。（台南市教育局提供）

「校事法」的確存在一些實施上的問題，但不應該斷然廢除，應該朝「篩選大案」與「外部入場」處理的機制，不構成解聘程度的小案，交由學校人評會處理，大案再由外部人員入校慎重調查。畢竟學校的主體是學生，保護學生是學校首要任務，教師的工作權也要保障，但不能凌駕學生的受教權。

（作者為資深教育人員）

