評論 > 投書

自由開講》戶外冒險 霍諾德給台灣人上一堂寶貴的生命課

2026/02/08 09:30

◎ 高志文

極限101攀登

台北101是台灣第一高樓，霍諾德獨力攀登受到全世界關注。（資料照）台北101是台灣第一高樓，霍諾德獨力攀登受到全世界關注。（資料照）台灣，其實是一座得天獨厚的美麗島嶼。有海、有山、有風、有河。本該是戶外冒險活動天堂之島，吸引國內外人士從事各種戶外休閒活動。但我們卻長年活在一種深層文化陰影裡—對戶外冒險的陌生與恐懼。

水上、山林、空中活動愛好者，在這塊土地上，彷彿天生就帶著原罪。

只要發生極少數事故，部分鍵盤鄉民立刻冷嘲熱諷，指責「浪費救援資源」、質疑民眾「為什麼要去冒險」? 殊不知比歐洲阿爾卑斯山系與美加紐澳的國家公園，政府與民間志工組成健全的山野救援體系，被視為全面鼓勵民眾參與親近山林水上活動的最大後盾，決不可能出現戶外活動參與者需協助時，會遭網路公審的奇特現象。

台灣吸引國內外人士從事各種戶外休閒活動。圖為龍洞攀岩場，路線多且挑戰大。（資料照）台灣吸引國內外人士從事各種戶外休閒活動。圖為龍洞攀岩場，路線多且挑戰大。（資料照）而台灣地方政府的反射動作，幾十年來始終如一：封閉、禁止、驅趕、刁難。龐大的公共執法能量被浪費在「不准動」、戶外活動的參與者被當成潛在罪犯、被警察驅離、被告示牌圍剿，彷彿在自己國土上、游泳、划水、飛翔，是一種不被允許的行為。

海邊有人溺水？封閉整個海灘。

離大台北最近的沙崙海水浴場，一封就是十多年。新北市甚至委託毫無水上活動經驗的學者，在缺乏國內外近海海象系統學術比較、缺乏歷史脈絡的情況下，寫出「沙崙海象危險」的禁止開放報告，合理化其目前持續封閉政策，完全無視——自日治時代以來，這裡曾是無數台北人夏天最重要的戲水記憶，這個記憶與場域被公權力無情斬斷十多年。

自由開講》戶外冒險 霍諾德給台灣人上一堂寶貴的生命課新北市府於2013年公告沙崙海域禁止從事水域遊憩活動。（資料照）
  再看看花費鉅資興建的蘆洲微風運河廣場。本該是最安全、最適合全民親水的封閉水域，卻被層層規定綁死：要保險、要證照、要預約、要時段、還得避開「已劃給特定團體」的時間。結果呢？偌大水域，空無一人。

而真正想划船、想立槳、只是想好好動一動的市民，卻被禁止下水。甚至在抗議無理管制時，隨時出動多名警察到場驅趕。

北部飛行傘愛好者，曾經飛翔了數十年的天堂—新北萬里翡翠灣，幾起事故後，市長侯友宜一紙命令，全面封閉，直到今天。一個地方政府，竟可以如此輕易地，大筆一劃下，就剝奪人民在自己國土上從事戶外健康冒險活動的權利，真的只有萬山不許一溪奔。
乞丐管廟公可形容。

新北飛行傘業者不滿遭停業，市府則表示改善缺失，輔導合法化。（資料照，記者林欣漢翻攝）新北飛行傘業者不滿遭停業，市府則表示改善缺失，輔導合法化。（資料照，記者林欣漢翻攝） 這樣的治理邏輯，令人不寒而慄。霍諾德（Alex Honnold）告訴我們另一種可能。

戶外冒險，從來不只是刺激與勇敢。它關乎一個人如何理解風險、如何為選擇負責、如何在恐懼中仍然前行。

發展心理學早已指出：童年與青少年時期，從事山林、水域、自然冒險活動的人，成年後心理韌性更強，更能承受失敗與挫折，不輕易放棄，身體發展也更健全。這是一輩子的禮物。這也顯示為何歐美人士在體育與許多活動上都更為出類拔萃，更能挑戰自我與享受生活。試問，台灣無法產出堅毅、冒險與無謂的國民性格，如何保衛國家?

因此在世界各國，上山、下海、探索風險，不是被禁止，而是被鼓勵、被支持、甚至被政府出錢推動。看看 哥本哈根：城市本身就是一座冒險樂園；屋頂成了極限運動場；港口與運河，全面開放民眾游泳、戲水、跳水。

反觀台灣。長年應試、背誦、補習的教育體系，輕視戶外體能與冒險活動慢慢形塑出一種性格——怯懦、退縮、害怕嘗試。更多人被困在手機螢幕與冷氣房裡的現代生活，自我禁錮、彼此疏離，剩下的只有憂鬱、無聊與孤獨。

戶外冒險有沒有風險？當然有。

但請記住：人生所有事情都有風險。開車會出車禍；抽菸、吃檳榔，更是幾乎100%的慢性自殘。差別在於—成熟的國民，會為自己的選擇負責。

而不是活在一個什麼都禁止、什麼都代管、什麼都不准的媽寶國家。

從國民健康來看，台灣是肥胖、糖尿病、洗腎的世界之冠。近三成民眾在65歲前死亡，一年約六萬人。本人發表在JAMA Network 的研究顯示：久坐、身體活動不足，死亡風險高出 20–30%。

政府真正該做的，不是驅趕、不是禁止，而是相反，必須「無所不用其極，讓人民動起來」。因為規律（戶外）運動是22多種慢性病的良藥。很多時候，甚至不需要多花一毛錢。政府只要把那雙逾越的、因無知而恐懼的禁制之手移開，想動的人，就會感激不盡。

侯友宜市長，請珍惜全台灣擁有最豐富山林與海洋資源的新北市。

霍諾德於1月25日成功攀登台北101，攻頂成功。（資料照）霍諾德於1月25日成功攀登台北101，攻頂成功。（資料照） 不要再動輒動用警力，驅趕只是想在自己國土上，好好運動、好好生活，好好玩的人民。

政府若只會禁止，那不是治理，那是恐懼與警總戒嚴的復辟。這，正是霍諾德（Alex Honnold）的101 Solo給我們最深刻的生命教育：我們不只是要單調、無趣生存著，我們要—真正自由地活著。

（作者為台北醫學大學公衛學院教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

