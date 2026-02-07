自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》護理師倒下的那一刻，被剝奪的是全民就醫權！

2026/02/07 08:00

◎ 葉昱呈

台中澄清醫院中港院區急診室日前發生嚴重醫療暴力。一名酒後割腕送醫的男子，因不滿醫師處置，追打醫師未果，竟轉而對正在說明治療流程的護理師揮出重拳，導致護理師頭部外傷、腦震盪住院治療。這起事件並非醫病衝突，而是性質明確的暴力犯罪台中澄清醫院中港院區急診室日前發生嚴重醫療暴力，男護理師（右）遭林男出拳打飛。（資料照）台中澄清醫院中港院區急診室日前發生嚴重醫療暴力，男護理師（右）遭林男出拳打飛。（資料照）

急診室是與死神搶命的場域，從來不是宣洩情緒的出口。護理師當下所做的，僅是最基本的加壓止血與流程說明，卻換來足以致人重傷的一拳。若連專業說明都可能成為攻擊理由，第一線醫護人員如何安心執業，社會又如何期待穩定的急救體系？

法律對此早有清楚規範。《醫療法》第廿四條及第一○六條明定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨害醫療業務，最重可處三年以下有期徒刑，致重傷者刑責更高，且屬非告訴乃論。本案已造成腦震盪，另涉《刑法》傷害罪，法律責任界線明確，並不存在模糊空間

醫療暴力反覆發生，問題不在法制不足，而在社會與執法實務長期過度寬容。動輒以「酒醉」、「情緒失控」、「家屬心急」作為卸責理由，彷彿只要披上病人身分，就能對醫護人員動手而免於承擔後果。這樣的錯誤容忍，實質上正不斷侵蝕醫療體系的承受極限。「酒醉」、「情緒失控」、「家屬心急」不應作為卸責理由；中港澄清醫院男護理師頭部被患者拳毆成傷，造成腦震盪、出血。（資料照）「酒醉」、「情緒失控」、「家屬心急」不應作為卸責理由；中港澄清醫院男護理師頭部被患者拳毆成傷，造成腦震盪、出血。（資料照）

更應被看見的是，醫療暴力的受害者從不只是一名護理師。當急診人員因暴力受傷、被迫退場，真正被剝奪就醫權的，是其他正在等待救命的病人。暴力一旦進入急診室，受傷的就是整個公共醫療秩序

因此，醫療暴力現行犯即時逮捕、檢方迅速起訴、法院明確量刑，缺一不可；醫院亦應落實警民連線、即時保全與法律協助而非僅止於事後譴責。尊重醫療專業，不是對醫護的施捨，而是對病患生命安全最基本的保障。急診室不是情緒宣洩的場所，拳頭更不是溝通方式。這條底線，不能再退。護理師倒下的那一刻，被剝奪的是全民就醫權。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書