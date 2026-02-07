自由開講》護理師倒下的那一刻，被剝奪的是全民就醫權！

◎ 葉昱呈

台中澄清醫院中港院區急診室日前發生嚴重醫療暴力。一名酒後割腕送醫的男子，因不滿醫師處置，追打醫師未果，竟轉而對正在說明治療流程的護理師揮出重拳，導致護理師頭部外傷、腦震盪住院治療。這起事件並非醫病衝突，而是性質明確的暴力犯罪。台中澄清醫院中港院區急診室日前發生嚴重醫療暴力，男護理師（右）遭林男出拳打飛。（資料照）

急診室是與死神搶命的場域，從來不是宣洩情緒的出口。護理師當下所做的，僅是最基本的加壓止血與流程說明，卻換來足以致人重傷的一拳。若連專業說明都可能成為攻擊理由，第一線醫護人員如何安心執業，社會又如何期待穩定的急救體系？

法律對此早有清楚規範。《醫療法》第廿四條及第一○六條明定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨害醫療業務，最重可處三年以下有期徒刑，致重傷者刑責更高，且屬非告訴乃論。本案已造成腦震盪，另涉《刑法》傷害罪，法律責任界線明確，並不存在模糊空間。

醫療暴力反覆發生，問題不在法制不足，而在社會與執法實務長期過度寬容。動輒以「酒醉」、「情緒失控」、「家屬心急」作為卸責理由，彷彿只要披上病人身分，就能對醫護人員動手而免於承擔後果。這樣的錯誤容忍，實質上正不斷侵蝕醫療體系的承受極限。「酒醉」、「情緒失控」、「家屬心急」不應作為卸責理由；中港澄清醫院男護理師頭部被患者拳毆成傷，造成腦震盪、出血。（資料照）

更應被看見的是，醫療暴力的受害者從不只是一名護理師。當急診人員因暴力受傷、被迫退場，真正被剝奪就醫權的，是其他正在等待救命的病人。暴力一旦進入急診室，受傷的就是整個公共醫療秩序。

因此，醫療暴力現行犯即時逮捕、檢方迅速起訴、法院明確量刑，缺一不可；醫院亦應落實警民連線、即時保全與法律協助，而非僅止於事後譴責。尊重醫療專業，不是對醫護的施捨，而是對病患生命安全最基本的保障。急診室不是情緒宣洩的場所，拳頭更不是溝通方式。這條底線，不能再退。護理師倒下的那一刻，被剝奪的是全民就醫權。

（作者為公務員）

