自由開講》環遊世界到性騷醜聞 風城紀律崩壞

近期一份民調顯示，新竹市長高虹安在經歷司法洗禮與行政動盪後，竟仍坐擁近四42％的高支持度。在政治宣傳中，這或許被解讀為對司法追訴的民意反撲，但對於終日與交通壅塞、嚴重學區缺口等問題搏鬥的新竹市民，這數據更像是一層薄脆的糖衣，掩蓋了內政早已失能的殘酷現實。當支持度變成規避行政課責的護身符，這座昔日的幸福城市，正走向一場體制性崩解。新竹市長高虹安（右）貪污案一審被判重刑與「被請辭」的前副市長蔡麗清（左）。（資料照，記者洪美秀攝）

崩解首見於失速的行政團隊。從上任僅八個月便黯然求去的檢察官副市長蔡麗清，到主掌教育大計卻身陷監察院彈劾醜聞的爭議處長，草率任命，讓市民最在意的學區規劃與教育韌性，成了政壇內耗下的犧牲品。尤有甚者，竟出現在教師節公開推崇打罵教育、封建思維的民政處長。新竹市府的人事猶如走馬燈，專業治理早已在權力更迭中磨損殆盡。

當領導者無法建立穩定的專業團隊，政策的連續性便成為奢談。於是，我們看到曾被視為「揭弊工具」的棒球場，因程序瑕疵，法院認證市府破壞現場而無限期延宕；原本引以為傲的公園草坪，在行政怠慢下荒蕪成茅草叢，映照出這座科技城市行政紀律的螺絲早已鬆脫。曾被視為「揭弊工具」的棒球場，因程序瑕疵，法院認證市府破壞現場而無限期延宕；新竹棒球場。（新竹市府提供）

更深層的危機，源於政治誠信的瓦解。高虹安市長本人的豪宅疑雲與建商開發案的「極音速」審查，早已在市民心中種下政商勾結的疑慮。而在市長停職期間，代理市長邱臣遠竟於短短七個月內，五度公帑出國足跡遍及星、越、韓、日、帛，卻在市政空轉之際爆出性騷擾同仁醜聞。令人憤慨的是，市府竟採取「懲罰被害者」的調職處置，而非第一時間落實停職調查，這種對權力者的包庇，徹底擊潰了公權力的中立防線。

若治理者將心力耗費在司法防禦與形象包裝，甚至試圖透過權力傲慢掩蓋行政怠惰，這無疑是對民主制度最大的諷刺。新竹市民必須覺醒，唯有回歸清廉透明的法治根基，並透過公民社會不間斷的監督與問責，才能防止這座城市的幸福感在政治口水中消磨殆盡。守護新竹，不應只是守護某個政治品牌，而是要守護台灣民主社會中，那份對誠信與公義永不妥協的價值堅持。

（作者為教師）

