有志一「童」》成熟市場的新動能：新加坡旅客與台灣觀光的結構轉型

◎ 童振源

隨著全球旅遊市場在疫情後重新定錨，台灣觀光正逐步從「復甦競賽」走向「結構競爭」。在此過程中，新加坡旅客的變化尤為關鍵。表面上看，新加坡在來台旅客人次的排名已不若疫後初期突出；但若進一步檢視其時間序列與所得加權後的實質貢獻，便可發現，新加坡不僅是台灣觀光體系中極為重要的成熟市場，更是一個仍具拓展空間、值得持續投入的高價值客源。

2023年是理解這一趨勢的關鍵起點。當多數國際旅遊市場仍在修復航班供給與出境動能時，新加坡旅客已率先全面回流。該年來台旅客達463,893人次，成為台灣所有主要客源市場中，唯一一個來台人數超過疫情前水準的國家。同一年，台灣整體來台旅客總量僅約2019年的55%，更突顯新加坡旅客對台灣觀光的高度黏著度與自主出行能力。2023至2025來台旅客前十大國家與地區排名。（取自貼文）

這樣的表現，並非短期反彈，而是建立在穩定航空網絡、成熟旅遊文化與高度國際化生活型態之上的結構性優勢。新加坡也因此在2023年成為東南亞來台旅客的最大來源國，並在全球主要來台市場中排名第五，僅次於香港・澳門、日本、韓國與美國，在疫後初期實際扮演了台灣觀光復甦的先行市場。

進入2024年與2025年後，隨著菲律賓與中國大陸等市場逐步回流，來台旅客結構出現重新排序。在此背景下，新加坡來台旅客人數轉為平穩，2024年為447,841人次，2025年為446,281人次。連續三年維持約45萬人次的穩定規模，正是成熟市場的典型特徵：不追求短期暴衝，而是以穩定頻率與較高消費品質，形成可預期的長期需求。2023至2025來台旅客國家的人均生產毛額。（取自貼文）

若進一步從產值角度觀察，新加坡市場的重要性更加清楚。根據國際貨幣基金（IMF）資料，新加坡近三年人均GDP由85,412美元（2023年） 提升至94,481美元（2025年），顯著高於日本、韓國及多數東南亞國家。此一所得結構，直接反映在住宿等級、餐飲消費、自由行比例與在地體驗深度上。

因此，當以「所得權重*人次」重新排序主要來台市場時，新加坡在2023年排名第三，2024與2025年皆穩定排名第四，僅次於香港・澳門、美國與日本。即便在人次上被部分快速成長市場超越，新加坡對台灣觀光產值的加權貢獻仍明顯居前，展現出高品質、可持續型市場的結構優勢。

整體而言，2023年新加坡是疫後復甦的領跑者；到了2025年，則成為台灣觀光體系中最穩定、也最具延展潛力的成熟市場之一。這樣的成熟，並非意味著市場已臻飽和，而是代表仍可透過更精緻的內容設計，持續開發新的族群與旅遊動機。基於此一判斷，未來台灣對新加坡的觀光與文化交流策略，並非因市場成熟而轉向保守，而是如何在既有穩定基礎上，持續擴大接觸面、深化體驗內容，並延伸旅遊的深度與廣度。未來台灣對新加坡的觀光與文化交流策略，並非因市場成熟而轉向保守，而是如何在既有穩定基礎上，持續擴大接觸面；示意圖。（圖取自freepik）

因此，駐新加坡代表處將持續整合跨部門、跨社群與跨產業資源，以「生活體驗與文化型旅遊」為核心，讓更多新加坡朋友在不同人生階段與生活選擇中，都能找到走向台灣的理由。今年5至6月，將推動為期一個月的「台灣蔬食國際美食節」，結合台灣米其林綠星蔬食餐廳、佛光山與慈濟新加坡分會活動，以及新加坡五星級飯店蔬食料理，透過健康與永續議題，觸及更多潛在族群，並進一步發展「綠星悠閒養生之旅」。

在文化交流方面，今年7至8月亦將協助當地社團舉辦新謠與校園民歌歌唱比賽，透過新加坡社會熟悉的音樂形式，重新連結台灣在華語文化中的位置；同時，也將在官邸持續策劃台灣藝術展，讓每年參與官邸活動的數千位來賓，在輕鬆自然的場域中，體驗台灣藝術與文化的多元魅力。

總結而言，新加坡已是台灣觀光體系中高度成熟的重要市場，但這樣的成熟並非終點，而是進一步拓展的起點。只要持續以創意、品質與文化深度回應新加坡社會的期待，新加坡將不只是台灣觀光的關鍵支柱，更是值得長期投入、持續擴展的夥伴市場。

（作者為我國駐新加坡代表）

