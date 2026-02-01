自由電子報
評論 > 社群

有志一「童」》成熟市場的新動能：新加坡旅客與台灣觀光的結構轉型

新加坡已是台灣觀光體系中高度成熟的重要市場，但這樣的成熟並非終點，而是進一步拓展的起點。只要持續以創意、品質與文化深度回應新加坡社會的期待，新加坡將不只是台灣觀光的關鍵支柱，更是值得長期投入、持續擴展的夥伴市場。
童振源

童振源

2026/02/01 10:30

童振源

隨著全球旅遊市場在疫情後重新定錨，台灣觀光正逐步從「復甦競賽」走向「結構競爭」。在此過程中，新加坡旅客的變化尤為關鍵。表面上看，新加坡在來台旅客人次的排名已不若疫後初期突出；但若進一步檢視其時間序列與所得加權後的實質貢獻，便可發現，新加坡不僅是台灣觀光體系中極為重要的成熟市場更是一個仍具拓展空間、值得持續投入的高價值客源。

2023年是理解這一趨勢的關鍵起點。當多數國際旅遊市場仍在修復航班供給與出境動能時，新加坡旅客已率先全面回流。該年來台旅客達463,893人次，成為台灣所有主要客源市場中，唯一一個來台人數超過疫情前水準的國家。一年，台灣整體來台旅客總量僅約2019年的55%，更突顯新加坡旅客對台灣觀光的高度黏著度與自主出行能力2023至2025來台旅客前十大國家與地區排名。（取自貼文）2023至2025來台旅客前十大國家與地區排名。（取自貼文）

這樣的表現，並非短期反彈，而是建立在穩定航空網絡、成熟旅遊文化與高度國際化生活型態之上的結構性優勢。新加坡也因此在2023年成為東南亞來台旅客的最大來源國，並在全球主要來台市場中排名第五，僅次於香港・澳門、日本、韓國與美國，在疫後初期實際扮演了台灣觀光復甦的先行市場。

進入2024年與2025年後，隨著菲律賓與中國大陸等市場逐步回流，來台旅客結構出現重新排序。在此背景下，新加坡來台旅客人數轉為平穩，2024年為447,841人次，2025年為446,281人次。連續三年維持約45萬人次的穩定規模，正是成熟市場的典型特徵：不追求短期暴衝，而是以穩定頻率與較高消費品質，形成可預期的長期需求。2023至2025來台旅客國家的人均生產毛額。（取自貼文）2023至2025來台旅客國家的人均生產毛額。（取自貼文）

若進一步從產值角度觀察，新加坡市場的重要性更加清楚。根據國際貨幣基金（IMF）資料，新加坡近三年人均GDP由85,412美元（2023年） 提升至94,481美元（2025年），顯著高於日本、韓國及多數東南亞國家。此一所得結構，直接反映在住宿等級、餐飲消費、自由行比例與在地體驗深度上。

因此，當以「所得權重*人次」重新排序主要來台市場時，新加坡在2023年排名第三，2024與2025年皆穩定排名第四，僅次於香港・澳門、美國與日本。即便在人次上被部分快速成長市場超越，新加坡對台灣觀光產值的加權貢獻仍明顯居前，展現出高品質、可持續型市場的結構優勢

整體而言，2023年新加坡是疫後復甦的領跑者；到了2025年，則成為台灣觀光體系中最穩定、也最具延展潛力的成熟市場之一。這樣的成熟，並非意味著市場已臻飽和，而是代表仍可透過更精緻的內容設計，持續開發新的族群與旅遊動機。基於此一判斷，未來台灣對新加坡的觀光與文化交流策略，並非因市場成熟而轉向保守，而是如何在既有穩定基礎上，持續擴大接觸面、深化體驗內容，並延伸旅遊的深度與廣度未來台灣對新加坡的觀光與文化交流策略，並非因市場成熟而轉向保守，而是如何在既有穩定基礎上，持續擴大接觸面；示意圖。（圖取自freepik）未來台灣對新加坡的觀光與文化交流策略，並非因市場成熟而轉向保守，而是如何在既有穩定基礎上，持續擴大接觸面；示意圖。（圖取自freepik）

因此，駐新加坡代表處將持續整合跨部門、跨社群與跨產業資源，以「生活體驗與文化型旅遊」為核心，讓更多新加坡朋友在不同人生階段與生活選擇中，都能找到走向台灣的理由。今年5至6月，將推動為期一個月的「台灣蔬食國際美食節」，結合台灣米其林綠星蔬食餐廳、佛光山與慈濟新加坡分會活動，以及新加坡五星級飯店蔬食料理，透過健康與永續議題，觸及更多潛在族群，並進一步發展「綠星悠閒養生之旅」

在文化交流方面，今年7至8月亦將協助當地社團舉辦新謠與校園民歌歌唱比賽，透過新加坡社會熟悉的音樂形式，重新連結台灣在華語文化中的位置；同時，也將在官邸持續策劃台灣藝術展，讓每年參與官邸活動的數千位來賓，在輕鬆自然的場域中，體驗台灣藝術與文化的多元魅力

總結而言，新加坡已是台灣觀光體系中高度成熟的重要市場，但這樣的成熟並非終點，而是進一步拓展的起點。只要持續以創意、品質與文化深度回應新加坡社會的期待，新加坡將不只是台灣觀光的關鍵支柱，更是值得長期投入、持續擴展的夥伴市場。

（作者為我國駐新加坡代表）

