自由開講》跟高市早苗學習 主動解散國會，台灣民主更上層樓

2026/01/29 11:30

◎ 涂醒哲

最近日本首相高市早苗正式宣布解散國會，重新改選，讓日本民主政治的成熟及高市早苗的魄力成為世界關注的大事。

日本大選起跑，首相高市早苗（中）於1月27日與「日本維新會」代表吉村洋文（右）在東京同台造勢，力拚國會過半。（路透檔案照）日本大選起跑，首相高市早苗（中）於1月27日與「日本維新會」代表吉村洋文（右）在東京同台造勢，力拚國會過半。（路透檔案照）才上台三個月的高市首相，敢在國會殿堂直接說明中共敢鼓勵攻台，將會造成日本的存亡威脅，日本就會主動出兵維護日本的國家安全，這種把安倍晉三當年所說的「台灣有事就是日本有事」具體化，讓中共狗急跳牆，潑夫罵街。

雖然中國共產黨用很多方法來制裁日本，甚至由中國駐日本大阪外交官非常不得體的，違反應有的外交禮儀說出要斬首高市早苗。但結果反讓高市早苗的民調支持率高達70 %，讓日本人更加討厭中共國。中國習近平及其團隊愚蠢的戰狼外交再次提到鐵板。

這種做法過去造就了2020年台灣總統選舉時，堅持台灣中國互不隸屬，不接受九二共識的民進黨蔡英文候選人，大勝國民黨候選人韓國瑜217萬票，立法院民進黨也因此贏得過半的佳績。最近愚蠢的中共再度出手，用惡質的手法挑戰日本首相高市早苗，果然又造就高市早苗的政治聲望更上層樓。有中共習近平的協助，高市早苗有了更深底氣，才敢迅雷不及掩耳解散國會，重新改選。

由總統或首相解散國會並不是什麼新的花招，而是民主政治的基本常識。因為立法院和行政院是平等的，立法委員對行政院長不滿意，可以提不信任案，要求院長下台。同樣地，行政院長應該也可以提對立法院的不信任案，其中對通過的法案不副署，就是表達對立法院的決定不信任，如果提覆議也無法成功，他就應該有權利主張解散國會，讓全民再次公評。

行政院長卓榮泰（中）日前召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署藍白聯手通過的「財政收支劃分法」。（資料照）行政院長卓榮泰（中）日前召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署藍白聯手通過的「財政收支劃分法」。（資料照） 雖然為了社會的穩定，立法院很少真正提出倒閣，行政院也不會主動提出解散國會。台灣人民個性善良，習慣忍讓，造成表面上的和諧，但也容易讓人軟土深掘。

除非已經壞事做絕，忍無可忍，台灣人才會發起罷免高雄市長韓國瑜及去年大罷免國民黨區域立委的行動。不管成功或失敗，罷免都是台灣民主政治進步的表徵，代表台灣人民的民主素養已經從單純的選舉，進化到負責任把不適任政客罷免下台的層次，邁向「選舉、罷免、創制、複決」的完整民主。

同樣地，在先進民主國家習以為常的「解散國會、全面改選」，也是民主政治重要的一環。如果國會亂象叢生，行政院無法順利施政，國家原地踏步甚至往下沉淪，危害國家安全。此時不重選立法委員反而無法維護社會的和諧，也是對國家主人的不尊重。既然民主政治以民為主，那就請人民自己決定，讓解散國會成為總統/行政院長不得不然的義務。

自由開講》跟高市早苗學習 主動解散國會，台灣民主更上層樓如果行政院提覆議案無法成功，應該要有權利主張解散國會，讓全民再次公評。（資料照）

很期待台灣行政院長或總統也有這種主動解散國會的權利，這是尊重人民，讓人民有再次決定的權利。

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

