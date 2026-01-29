名家分享~張文義》宜蘭高鐵環評敗筆 未納入人口因素

宜蘭未來交通建設，不能再以4、50年前預期人口增長而規劃，3、40年前的教育改革、廣設大學的理想，就是沒有把人口因素列入考量。面對嚴重少子化、老人化及人口減少的情形，宜蘭高鐵環評最大敗筆在沒有把人口問題納入考量，這是不務實際，空中晝餅的危險工程計劃。

◎ 張文義

宜蘭位在高聳雪山背面的台灣東北角落，海上有世界獨有唯美的龜嶼。

宜蘭因三面環山，東面向海，自古以來，對外交通不便，如何連結台北是主要課題。自清代以來，經日治時期，到戰後的今天，興起高鐵或直鐵通往台北，及串聯西部平原的話題。

從宜蘭在未來的台灣，要扮演或能扮演什麼角色和地位的思考。

一是，宜蘭是沒落中的台灣三大漁場之一，農業、工業相關規模發展有限，加上地理位置和環境因素，不會成為科技或都會型城市，且距離台北也不是長遠，並不適合高鐵式交通網路。

二是，宜蘭沒有高鐵不代表落伍。宜蘭往台北交通，要建立一般家庭負擔得起的通勤費用，高鐵不適合常態性、日常性工作通勤交通，因為高鐵費用過高，通勤不可行。

三是，高鐵無法解決宜蘭和台北間日常通勤需求，則會更增加國五道路的運輸量，更會造成交通阻塞，形成高架道路阻塞，平地公路塞車的現象。

四是，宜蘭強調慢活、漫活和宜居環境，就需要工作在宜蘭或台北，兩地的可及性要方便、舒適、安全且價廉、車班多、停開站點多的交通工具，高鐵的功能和目的，不符合此需求。

五是，高鐵僅有宜蘭一個站，形成和國五道路在蘇澳斷尾的情形，而且除宜蘭站外，其他三星、員山、礁溪、冬山、五結等地方的連結性和可及性，距離遙遠，造成轉運的不方便及無法乘坐情形。不是普遍性可以使用的高鐵，到底是什麽人的高鐵？

六是，宜蘭現在、未來需要的是大眾性、普遍性可以乘坐，類似捷運式的交通工具。解決方法，除了目前鐵路截彎取直外，就是直鐵的興建，給通勤族一條幸福的道路。

北宜高鐵、北宜直鐵，兩條路線比較。

七是，高鐵還在想像當中，房地產已被炒作高漲，高房地產，房租、物價隨之漲價，迫使在地年輕人外出謀生，外地人不想居住宜蘭的情形，對宜蘭未來發展，絶對不是好事。

八是，一條高鐵無法帶動宜蘭的旅遊觀光和產業經濟發展。要吸引更多人前來宜蘭旅遊和居住，帶動經濟發展，是可以通勤，以及更多停靠站，可以車上吃美食、欣賞山海美景，以及下車專人導覽的休閒鐵道列車，不是高鐵。

九是，從歷史角度出發，從宜蘭在台灣的立場角色思考。

十是，宜蘭未來交通建設，不能再以4、50年前預期人口增長而規劃，3、40年前的教育改革、廣設大學的理想，就是沒有把人口因素列入考量。面對嚴重少子化、老人化及人口減少的情形，宜蘭高鐵環評最大敗筆在沒有把人口問題納入考量，這是不務實際，空中晝餅的危險工程計劃。

（作者為宜蘭二二八口述歷史的史料訪問、整理人）

本文經授權轉載自張文義臉書

