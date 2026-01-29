自由電子報
名家分享~張文義》宜蘭高鐵環評敗筆 未納入人口因素

宜蘭未來交通建設，不能再以4、50年前預期人口增長而規劃，3、40年前的教育改革、廣設大學的理想，就是沒有把人口因素列入考量。面對嚴重少子化、老人化及人口減少的情形，宜蘭高鐵環評最大敗筆在沒有把人口問題納入考量，這是不務實際，空中晝餅的危險工程計劃。
名家分享

名家分享

2026/01/29 11:00

◎ 張文義

宜蘭位在高聳雪山背面的台灣東北角落，海上有世界獨有唯美的龜嶼。

宜蘭因三面環山，東面向海，自古以來，對外交通不便，如何連結台北是主要課題。自清代以來，經日治時期，到戰後的今天，興起高鐵或直鐵通往台北，及串聯西部平原的話題。

宜蘭因三面環山，東面向海，自古以來，對外交通不便，如何連結台北是主要課題。（取自貼文）宜蘭因三面環山，東面向海，自古以來，對外交通不便，如何連結台北是主要課題。（取自貼文） 從宜蘭在未來的台灣，要扮演或能扮演什麼角色和地位的思考。

一是，宜蘭是沒落中的台灣三大漁場之一，農業、工業相關規模發展有限，加上地理位置和環境因素，不會成為科技或都會型城市，且距離台北也不是長遠，並不適合高鐵式交通網路。

二是，宜蘭沒有高鐵不代表落伍。宜蘭往台北交通，要建立一般家庭負擔得起的通勤費用，高鐵不適合常態性、日常性工作通勤交通，因為高鐵費用過高，通勤不可行。

宜蘭往台北交通，要建立一般家庭負擔得起的通勤費用，高鐵不適合作為常態性、日常性工作的交通工具。（資料照）宜蘭往台北交通，要建立一般家庭負擔得起的通勤費用，高鐵不適合作為常態性、日常性工作的交通工具。（資料照） 三是，高鐵無法解決宜蘭和台北間日常通勤需求則會更增加國五道路的運輸量，更會造成交通阻塞，形成高架道路阻塞，平地公路塞車的現象。

四是，宜蘭強調慢活、漫活和宜居環境，就需要工作在宜蘭或台北，兩地的可及性要方便、舒適、安全且價廉、車班多、停開站點多的交通工具，高鐵的功能和目的，不符合此需求

五是，高鐵僅有宜蘭一個站，形成和國五道路在蘇澳斷尾的情形，而且除宜蘭站外，其他三星、員山、礁溪、冬山、五結等地方的連結性和可及性，距離遙遠，造成轉運的不方便及無法乘坐情形。不是普遍性可以使用的高鐵，到底是什麽人的高鐵？

六是，宜蘭現在、未來需要的是大眾性、普遍性可以乘坐，類似捷運式的交通工具。解決方法，除了目前鐵路截彎取直外，就是直鐵的興建，給通勤族一條幸福的道路

名家分享~張文義》宜蘭高鐵環評敗筆 未納入人口因素北宜高鐵、北宜直鐵，兩條路線比較。（資料照，取自環境部「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書」）
 七是，高鐵還在想像當中，房地產已被炒作高漲，高房地產，房租、物價隨之漲價，迫使在地年輕人外出謀生，外地人不想居住宜蘭的情形，對宜蘭未來發展，絶對不是好事

八是，一條高鐵無法帶動宜蘭的旅遊觀光和產業經濟發展。要吸引更多人前來宜蘭旅遊和居住，帶動經濟發展，是可以通勤，以及更多停靠站，可以車上吃美食、欣賞山海美景，以及下車專人導覽的休閒鐵道列車，不是高鐵。

九是，從歷史角度出發，從宜蘭在台灣的立場角色思考

宜蘭高鐵環評最大敗筆在沒有把人口問題納入考量，圖為幼兒園上課情形。（資料照）宜蘭高鐵環評最大敗筆在沒有把人口問題納入考量，圖為幼兒園上課情形。（資料照） 十是，宜蘭未來交通建設，不能再以4、50年前預期人口增長而規劃，3、40年前的教育改革、廣設大學的理想，就是沒有把人口因素列入考量。面對嚴重少子化、老人化及人口減少的情形，宜蘭高鐵環評最大敗筆在沒有把人口問題納入考量，這是不務實際，空中晝餅的危險工程計劃。

（作者為宜蘭二二八口述歷史的史料訪問、整理人）

本文經授權轉載自張文義臉書

