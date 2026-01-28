自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》機械工業公會理事長：關稅15％就是台灣變相的談了一個 FTA

臺灣機械工業公會理事長莊大立：「進口關稅15%，跟歐盟、日本都一樣，而且還談到不疊加，其實就隱含著政府另外一項成果，就是變相的談了一個FTA，對我們的士氣，我們的想要拚的那種衝勁啊，真的是我覺得是有加分啦。」
Emmy時間

Emmy時間

2026/01/28 17:00

◎ 胡采蘋

是吧，產業的人都知道這就等於是FTA，財經網美第一時間就做好影片告訴大家了（我人在礁溪溫泉池裡面都在看 iPad截圖各種表格欸！），台灣傳統產業長期處在不平等關稅之下，尤其是2012年美韓自貿協定KORUS之後，我們根本就是被韓廠壓著打，出口美國關稅差額2%-9%。

台美關稅協議日前在美拍板。（取自美商務部長盧特尼克X）台美關稅協議日前在美拍板。（取自美商務部長盧特尼克X）手腳綁住跟人家打，台灣都沒有輸了，更何況是手腳放開？傳產的大家站出來，為台灣爭取最好的關稅地位，不要再被這些權貴踩了，這些人台股都三萬點了還在那邊說「台灣經濟只有半導體，其他產業都很慘，台灣經濟根本不好」，這些人心裡如果真的有其他產業，就應該站出來支持台美關稅協定，立法院應該最優先排審台美關稅協定

傳產老闆們都站出來為自己發聲，台中彰化小老闆站出來，叫那些只會去北京跪拜、一心想引進中國低價品害死台灣產業的權貴們睜開眼睛看看，不要每次都拿傳產來踩台灣、說台灣很爛，到了可以翻身的時候又不幫傳產，我們就是要跟日本、韓國、歐盟一樣，站在15%的平等貿易線上，終結13年的不平等關稅地位

百萬傳產員工站出來，台中彰化小老闆站出來，立法院不要再政黨惡鬥，民眾真的受夠了，我們要終結不平等關稅，我們要公平貿易，台灣傳產也要贏！

台灣機械工業公會理事長莊大立表示，台灣對美國出超、順差那麼大，「（關稅）能夠談到跟韓國一樣不容易。」（資料照）台灣機械工業公會理事長莊大立表示，台灣對美國出超、順差那麼大，「（關稅）能夠談到跟韓國一樣不容易。」（資料照）臺灣機械工業公會理事長莊大立：「進口關稅15%，跟歐盟、日本都一樣，而且還談到不疊加其實就隱含著政府另外一項成果，就是變相的談了一個FTA，對我們的士氣，我們的想要拚的那種衝勁啊，真的是我覺得是有加分啦。」

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書