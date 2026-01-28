Emmy時間》機械工業公會理事長：關稅15％就是台灣變相的談了一個 FTA

臺灣機械工業公會理事長莊大立：「進口關稅15%，跟歐盟、日本都一樣，而且還談到不疊加，其實就隱含著政府另外一項成果，就是變相的談了一個FTA，對我們的士氣，我們的想要拚的那種衝勁啊，真的是我覺得是有加分啦。」

◎ 胡采蘋

是吧，產業的人都知道這就等於是FTA，財經網美第一時間就做好影片告訴大家了（我人在礁溪溫泉池裡面都在看 iPad截圖各種表格欸！），台灣傳統產業長期處在不平等關稅之下，尤其是2012年美韓自貿協定KORUS之後，我們根本就是被韓廠壓著打，出口美國關稅差額2%-9%。

台美關稅協議日前在美拍板。（取自美商務部長盧特尼克X）手腳綁住跟人家打，台灣都沒有輸了，更何況是手腳放開？傳產的大家站出來，為台灣爭取最好的關稅地位，不要再被這些權貴踩了，這些人台股都三萬點了還在那邊說「台灣經濟只有半導體，其他產業都很慘，台灣經濟根本不好」，這些人心裡如果真的有其他產業，就應該站出來支持台美關稅協定，立法院應該最優先排審台美關稅協定。

傳產老闆們都站出來為自己發聲，台中彰化小老闆站出來，叫那些只會去北京跪拜、一心想引進中國低價品害死台灣產業的權貴們睜開眼睛看看，不要每次都拿傳產來踩台灣、說台灣很爛，到了可以翻身的時候又不幫傳產，我們就是要跟日本、韓國、歐盟一樣，站在15%的平等貿易線上，終結13年的不平等關稅地位。

百萬傳產員工站出來，台中彰化小老闆站出來，立法院不要再政黨惡鬥，民眾真的受夠了，我們要終結不平等關稅，我們要公平貿易，台灣傳產也要贏！

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書





