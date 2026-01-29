自由開講》十秒延遲的道德告白：台北101直播與流量交易

◎ 再米

十秒延遲，是這場直播最誠實的告白。1月25日清晨，霍諾德以無繩、無護具的「自由獨攀」，約91分鐘爬上508公尺的台北101；Netflix卻刻意把全球現場畫面「慢10秒」。這不是技術瑕疵，而是道德自白：我們要心跳、要真實、要爆點；但若真實走到墜落與死亡，平台也明白自己無法承擔。

艾力克斯霍諾德1月25日攀登台北101，成功登頂。（資料照） 台北101不是一般背景板。它2004年啟用、曾是世界第一高樓，八層一節的竹節箱體向上外挑，把工程語言做成城市象徵：跨年煙火、國際轉播、觀光凝視，都在這座塔上完成集體儀式。22年前，「法國蜘蛛人」亞倫．羅伯特曾在風雨中攀上101，仍帶著開幕暖身的節慶色彩；如今同一座塔，被排進節目時刻表、配主持人、配「必要時切畫面」、配延遲機制——地標成了內容舞台。

因此，爭議不在「他勇不勇敢」。極限運動向來是自願承擔後果；真正棘手的是：當冒險被平台商品化，風險就不再只屬於冒險者，而外溢到整個觀看鏈條。製作單位強調風險管理、台北101也說有安全思維，這些當然必要；但再完美的風控都回答不了更核心的倫理題：把高度風險做成直播，本身是不是在訓練觀眾對危險的耐受度？是不是在把「可能出事」當成節目張力的一部分？

請繼續往下閱讀...

亞倫羅伯特是第一個挑戰台北101的好手。（資料照，台北101提供）

社群上有人純粹敬佩，說看得手心冒汗；也有人追問他是否收酬勞、是否是大樓邀請的宣傳置入。

這些分裂反應其實指向同一個直覺：在流量世界，危險本身就是賣點。一旦風險能兌現成收益，「更危險＝更值錢」的激勵就成立；而平台越是強調「安全第一」、越是設計延遲與切畫面，反而越像在替自己的道德焦慮備份。

十秒延遲像遮羞布：讓平台在道德上看似乾淨，卻更清楚暴露交易結構——觀眾獲得刺激，平台獲得流量，真正的代價只可能由攀登者的身體支付。當我們為塔尖那一揮手喝采時，是否也該反問：若「差點出事」被定價成內容張力，我們按下播放鍵的那一刻，究竟是在見證人類極限，還是在餵養一套需要更接近事故的流量機器？

霍諾德赤手攻頂台北101，過程於Netflix完整呈現，引發爭議。（組合照，本報資料照、Netflix提供）

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法