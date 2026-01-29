自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》十秒延遲的道德告白：台北101直播與流量交易

2026/01/29 09:00

◎ 再米

十秒延遲，是這場直播最誠實的告白。1月25日清晨，霍諾德以無繩、無護具的「自由獨攀」，約91分鐘爬上508公尺的台北101；Netflix卻刻意把全球現場畫面「慢10秒」。這不是技術瑕疵，而是道德自白：我們要心跳、要真實、要爆點；但若真實走到墜落與死亡，平台也明白自己無法承擔。

艾力克斯霍諾德1月25日攀登台北101，成功登頂。（資料照）艾力克斯霍諾德1月25日攀登台北101，成功登頂。（資料照） 台北101不是一般背景板。它2004年啟用、曾是世界第一高樓，八層一節的竹節箱體向上外挑，把工程語言做成城市象徵：跨年煙火、國際轉播、觀光凝視，都在這座塔上完成集體儀式。22年前，「法國蜘蛛人」亞倫．羅伯特曾在風雨中攀上101，仍帶著開幕暖身的節慶色彩；如今同一座塔，被排進節目時刻表、配主持人、配「必要時切畫面」、配延遲機制——地標成了內容舞台。

因此，爭議不在「他勇不勇敢」。極限運動向來是自願承擔後果；真正棘手的是：當冒險被平台商品化，風險就不再只屬於冒險者，而外溢到整個觀看鏈條。製作單位強調風險管理、台北101也說有安全思維，這些當然必要；但再完美的風控都回答不了更核心的倫理題：把高度風險做成直播，本身是不是在訓練觀眾對危險的耐受度？是不是在把「可能出事」當成節目張力的一部分？

自由開講》十秒延遲的道德告白：台北101直播與流量交易亞倫羅伯特是第一個挑戰台北101的好手。（資料照，台北101提供）
 社群上有人純粹敬佩，說看得手心冒汗；也有人追問他是否收酬勞、是否是大樓邀請的宣傳置入。

這些分裂反應其實指向同一個直覺：在流量世界，危險本身就是賣點。一旦風險能兌現成收益，「更危險＝更值錢」的激勵就成立；而平台越是強調「安全第一」、越是設計延遲與切畫面，反而越像在替自己的道德焦慮備份。

十秒延遲像遮羞布：讓平台在道德上看似乾淨，卻更清楚暴露交易結構——觀眾獲得刺激，平台獲得流量，真正的代價只可能由攀登者的身體支付。當我們為塔尖那一揮手喝采時，是否也該反問：若「差點出事」被定價成內容張力，我們按下播放鍵的那一刻，究竟是在見證人類極限，還是在餵養一套需要更接近事故的流量機器？

自由開講》十秒延遲的道德告白：台北101直播與流量交易霍諾德赤手攻頂台北101，過程於Netflix完整呈現，引發爭議。（組合照，本報資料照、Netflix提供）
 （作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書