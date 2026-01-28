名家分享～邱萬興》《歷史上的今天》馬英九在美國波士頓蒐證偷拍事件

最近幾年在幫台獨聯盟陳榮芳，整理他在海外拍攝的一批黑白底片，我將這些四十幾年前底片數位化時，發現一批珍貴的海外留學生在1978年波士頓抗議「中壢事件」的抗議照片，當時的中華民國和美國尚未斷交，馬英九在波士頓讀書時，前來蒐證海外異議人士，這個事件有照片的佐證，會讓這個海外戴面具抗議事件更清楚，海外台灣人參加遊行，為何人人都會戴面具。

◎ 邱萬興

「黑名單」是國民黨以違反人權的手段，對付海外異議分子返台。許多海外台灣人無法獲得返台加簽，從此有家歸不得，長年飄零世界各地。1970年到90年代海外的台灣留學生，還是籠罩在國民黨白色恐怖之中，在美國許多校園內充斥著國民黨培養的職業學生，隨時向黨國打小報告，讓你列入「黑名單」，永遠回不了台灣。

1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生為抗議國民黨在1977年桃園縣長選舉中作票，他們舉著「抗議選舉不公、反對政治迫害」的大布條遊行，聲援台灣被捕的政治犯。（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 最近幾年在幫台獨聯盟陳榮芳，整理他在海外拍攝的一批黑白底片，我將這些四十幾年前底片數位化時，發現一批珍貴的海外留學生在1978年波士頓抗議「中壢事件」的抗議照片，當時的中華民國和美國尚未斷交，馬英九在波士頓讀書時，前來蒐證海外異議人士，這個事件有照片的佐證，會讓這個海外戴面具抗議事件更清楚，海外台灣人參加遊行，為何人人都會戴面具。

1978年，國外媒體報導海外台灣鄉親在美國波士頓示威，聲援「中壢事件」被政治迫害的民眾。

（新聞圖片提供/艾琳達，取自貼文） 為了抗議國民黨在1977年11月19日，桃園縣長選舉中作票，事後又以武力鎮壓射殺抗議民眾，爆發火燒中壢分局事件。1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生，自發性集結於駐波士頓市立圖書館前，他們在中華民國駐外領事館外示威，因為中壢事件，讓海外許多台灣人，在美國各地自主發起示威活動，他們舉著「抗議選舉不公、反對政治迫害」的大布條遊行，聲援台灣被捕的政治犯。

1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生為抗議國民黨在1977年桃園縣長選舉中作票，他們舉著「抗議選舉不公、反對政治迫害」的大布條遊行，聲援台灣被捕的政治犯。（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 當時負責策劃波士頓遊行活動的陳重信博士，事前收到一通電話提醒，活動當日會有國民黨人士前來拍照並打小報告回報，因此陳重信博士在遊行前夕提醒所有參與者，記得戴上面具來掩飾身分，以免遭國民黨秋後算帳，被列入黑名單無法回台。當天參加遊行的人士帽子上寫著「中壢」，而且全部都戴上面具，數百位台灣鄉親與學生手舉著彭明敏、謝聰敏、魏廷朝、李敖、楊金海、顏明聖、張金策等人的中英文畫像與救援布條遊行，這是在當時中華民國的波士頓領事館前抗議的珍貴畫面。

1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生為抗議國民黨在1977年桃園縣長選舉中作票，他們舉著「抗議選舉不公、反對政治迫害」的大布條遊行，聲援台灣被捕的政治犯。（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 當天有熱心參加黨外運動前礁溪鄉長張金策在現場演講，因為擔任《台灣政論》副總編輯，他在鄉長任內遭到國民黨用工程弊案，被判刑十年，黃華因擔任《台灣政論》副總編輯，被捕判刑10年，1976年，張金策決定逃亡至日本，流亡美國成為黑名單人士。

1978.1.28波士頓市立圖書館，旁邊就是當時的中華民國駐波士頓領事館。當時台美尚未斷交。

（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 1978年1月28日遊行當天，只有張金策等幾位人士，沒戴上面具參加遊行。沒想到活動當天，負責現場秩序維護的台灣同鄉發現，國民黨的愛國學生馬英九拿著相機在示威群眾當中拍照，直到有人前去制止才轉身離開，然而，馬英九也被人拍下笑著離去的歷史照片，這個偷拍事件於2002年，由陳重信博士公開披露馬英九這段不為人知的過往。

1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生為抗議國民黨在1977年桃園縣長選舉中作票，他們舉著「抗議選舉不公、反對政治迫害」的大布條遊行，聲援台灣被捕的政治犯。（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 馬英九當時擔任《波士頓通訊》主編及主筆前後五年，更以『王昭陵』、『葉武臺』、『李南橋』等筆名撰寫專論、社論、雜文十萬餘字，批判中共、台獨及海外左派，還因此領了中央海工會的情蒐獎金賺取生活費。

1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生為抗議國民黨在1977年桃園縣長選舉中作票，他們舉著「抗議選舉不公、反對政治迫害」的大布條遊行，聲援台灣被捕的政治犯。（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 後來海外台灣留學生，參加聲援島內的解嚴與美麗島救援行動遊行，都會戴上面具，他們怕被抓耙仔向威權專制的國民政府「打小報告」。當時若被列入國民黨經由職業學生搜羅整理出的「海外黑名單」，黑名單人士想盡辦法「翻牆回家」，他會在回台飛機著陸後，或是被逮捕驅逐出境。

1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生為抗議國民黨在1977年桃園縣長選舉中作票，他們舉著「抗議選舉不公、反對政治迫害」的大布條遊行，聲援台灣被捕的政治犯。（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 黑名單人士如許信良、陳婉真、蔡正隆、羅益世都被強制驅除出境過。1986年11月，前桃園縣長許信良從日本成田機場回台，被國泰航空拒絕登機，再從菲律賓偷渡回台，卻被原機遣返。1988年7月，陳婉真從美國搭機闖關回台。在桃園國際機場硬是被航警局人員當場攔截，陳婉真被警員用被扛豬式的原機遣返美國，讓她飽嚐有家歸不得之苦。1989年海外黑名單人士蔡正隆（戴眼鏡者）與羅益世兩人，被侯友宜和霹靂小組逮捕，直接押送上飛機，驅逐出境。

1978年1月28日，美國波士頓台灣留學生聲援台灣被捕的政治犯。（圖片提供/陳榮芳，取自貼文） 直到1992年7月，政府正式取消海外黑名單返台禁令。許多列名黑名單人士彭明敏、黃昭堂、史明、黃文雄等人在完全解禁後，才獲准回台定居。

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

