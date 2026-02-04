法操》【法操小教室】叔叔收養姪子二審過關，成年收養要什麼要件？

一般而言，依照民法第1073條規定，收養者的年齡要長於被收養者二十歲以上。但夫妻共同收養時，夫妻之一方長於被收養者二十歲以上，而他方僅長於被收養者十六歲以上，亦得收養，因此不是想收養誰都可以。

