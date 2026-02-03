自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「台灣有事」論衝擊 高市早苗讓人民選擇

2026/02/03 17:00

◎ 葉昱呈

日本首相高市早苗宣布解散眾議院、提前改選，並將外交與安全政策作為選舉主軸，其中多次提及「台灣有事」。這不僅是日本的內政抉擇，對身處第一線的台灣而言，更是一個民主國家如何面對威權壓力的制度對照。

選舉主軸 聚焦外交與安全政策

日本首相高市早苗解散眾議院、提前改選，並將外交與安全政策作為選舉主軸。（路透檔案照）日本首相高市早苗解散眾議院、提前改選，並將外交與安全政策作為選舉主軸。（路透檔案照） 在眾議院席次未能穩定過半的情況下，高市並未以權宜妥協或程序操作推動安保與對中政策，而是回到議會內閣制的核心機制，主動解散國會、重新取得民意授權。此舉意味著，凡涉及國家安全、外交方向與區域風險的重大決策，皆必須由國民以選票共同承擔政治後果，這正是責任政治的具體展現。

尤其值得注意的是，高市對「台灣有事」的論述，並非情緒性動員，而是明確置於日本既有的《安全保障法制》架構之中，特別是「存立危機事態」的法律概念。其重點不在於事前承諾是否介入衝突，而在於誠實指出一旦台海局勢動盪，足以對日本的生存與安全構成明顯威脅，政府即有義務事前向國民說明政策選項，並在民主授權下行使權力。

從台灣的角度觀察，這樣的政治選擇格外具有啟示性。長期以來，中共透過軍事演習與經濟脅迫，試圖壓縮他國對台海安全的討論空間；然而，日本卻選擇將最敏感的安全議題公開化、制度化，納入選舉辯論，接受全民檢驗。這正是民主體制回應威權恫嚇的核心方式。

台海安全 涉戰爭與和平的抉擇

長期以來，中共透過軍事演習與經濟脅迫，試圖壓縮他國對台海安全的討論空間。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照）長期以來，中共透過軍事演習與經濟脅迫，試圖壓縮他國對台海安全的討論空間。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照） 台海安全從來不只是單一國家的問題，而是整個區域民主能否承受壓力、維持透明決策的試金石。當日本選擇以選舉回應「台灣有事」，其真正意義，不在於對外釋放強硬訊號，而在於清楚宣示：涉及戰爭與和平的抉擇，必須回到民主程序，由人民共同決定、共同承擔

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書