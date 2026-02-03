自由開講》「台灣有事」論衝擊 高市早苗讓人民選擇

◎ 葉昱呈

日本首相高市早苗宣布解散眾議院、提前改選，並將外交與安全政策作為選舉主軸，其中多次提及「台灣有事」。這不僅是日本的內政抉擇，對身處第一線的台灣而言，更是一個民主國家如何面對威權壓力的制度對照。

選舉主軸 聚焦外交與安全政策

日本首相高市早苗解散眾議院、提前改選，並將外交與安全政策作為選舉主軸。（路透檔案照） 在眾議院席次未能穩定過半的情況下，高市並未以權宜妥協或程序操作推動安保與對中政策，而是回到議會內閣制的核心機制，主動解散國會、重新取得民意授權。此舉意味著，凡涉及國家安全、外交方向與區域風險的重大決策，皆必須由國民以選票共同承擔政治後果，這正是責任政治的具體展現。

尤其值得注意的是，高市對「台灣有事」的論述，並非情緒性動員，而是明確置於日本既有的《安全保障法制》架構之中，特別是「存立危機事態」的法律概念。其重點不在於事前承諾是否介入衝突，而在於誠實指出一旦台海局勢動盪，足以對日本的生存與安全構成明顯威脅，政府即有義務事前向國民說明政策選項，並在民主授權下行使權力。

從台灣的角度觀察，這樣的政治選擇格外具有啟示性。長期以來，中共透過軍事演習與經濟脅迫，試圖壓縮他國對台海安全的討論空間；然而，日本卻選擇將最敏感的安全議題公開化、制度化，納入選舉辯論，接受全民檢驗。這正是民主體制回應威權恫嚇的核心方式。

台海安全 涉戰爭與和平的抉擇

長期以來，中共透過軍事演習與經濟脅迫，試圖壓縮他國對台海安全的討論空間。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照） 台海安全從來不只是單一國家的問題，而是整個區域民主能否承受壓力、維持透明決策的試金石。當日本選擇以選舉回應「台灣有事」，其真正意義，不在於對外釋放強硬訊號，而在於清楚宣示：涉及戰爭與和平的抉擇，必須回到民主程序，由人民共同決定、共同承擔。

（作者為公務員）

