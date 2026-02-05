自由開講》專利師考試的「實務導向」迷思 傳聞澄清後該問選材邏輯

◎ 陳正承

近日，北美智權報第395期一則報導指出，台灣專利師考試制度將迎來「實務導向新制」，包括告別普通物理與化學，以及將TIPA能力認證與國家考試部分科目免試掛鉤。消息一出，在智財與法律專業圈內引發不少討論，也讓許多準備投入專利實務的考生產生制度即將大幅轉向的期待與不安。然而，智慧局於5日正式出面說明，澄清相關內容並非事實，亦未與考選部就專利師考試制度修訂進行討論。這起事件，反而凸顯了一個更值得深思的問題：在「實務導向」成為口號的時代，專利師考試的選材邏輯，究竟該如何拿捏？

針對北美智權報第395期指稱專利師考試制度迎來實務導向新制，智慧局（5）日發布澄清稿。（圖擷取自經濟部智慧財產局）先從澄清內容本身來看，智慧局的說明相當明確。第一，所謂「台灣告別普通物理與化學」並無任何官方公告基礎，現行考試科目並未調整；第二，將TIPA能力認證與國考免試掛鉤，也不是既定或規劃中的政策。換言之，這次引發熱議的改革藍圖，目前並不存在於正式制度中。對考生而言，這樣的澄清雖然消除了短期的不確定性，卻也再次提醒：制度改革不能只靠媒體傳聞，更需要清楚的政策程序與公開討論。

不過，報導之所以引起共鳴，也並非空穴來風。長期以來，專利師考試是否過於偏重學科背景，而與實務能力存在落差，一直是智財圈反覆討論的老問題。專利師的工作，本質上橫跨技術理解、法律適用與文字表達，確實不同於純研究導向的理工專業。考試若完全以基礎理工科目作為篩選門檻，是否真能選出適合投入專利實務的人才，自然會受到質疑。

然而，將「實務導向」簡化為「刪減基礎科目」或「直接免試」，同樣存在風險。專利制度的核心，在於技術內容的法律保護，若缺乏基本的物理、化學或工程理解能力，專利師在撰寫說明書、解讀技術特徵、與審查官溝通時，反而可能出現品質問題。從這個角度看，基礎學科並非與實務對立，而是專利實務得以成立的底層能力之一。

真正值得討論的，或許不是要不要保留某一科目，而是考試如何更精準地反映專利工作的實際需求；示意圖。（圖取自freepik）真正值得討論的，或許不是要不要保留某一科目，而是考試如何更精準地反映專利工作的實際需求。例如，是否能在既有學科架構下，提高題目與實務情境的連結程度，讓考生展現將技術轉化為法律語言的能力；或是在考試之外，透過實習、實務訓練或分階段評量，補足筆試難以測試的實作能力。這些做法，往往比單純刪科或免試，更能兼顧專業門檻與人才多元性。

此外，關於能力認證與國考掛鉤的討論，也需要更審慎的制度設計。民間認證如TIPA，確實能反映部分實務能力，但其定位、評量標準與公共考試的法律性質並不相同。若未經充分制度整合，就直接與國考免試連動，容易引發公平性與正當性爭議。這也是智慧局此次特別強調「目前無此規劃」的重要原因。

專業國考共同的難題是，過度偏向學科，可能排除具實務潛力的人才；過度強調實務，又可能犧牲專業深度與公共信賴；專利教師示意圖。（圖取自freepik）回到考試選材的核心，專利師制度面對的，其實是許多專業國考共同的難題：如何在維持專業門檻的同時，避免把考試變成與實務脫節的篩選機器。過度偏向學科，可能排除具實務潛力的人才；過度強調實務，又可能犧牲專業深度與公共信賴。這之間的平衡，不可能靠單一政策或一次修法完成，而需要長期、透明且有數據支撐的制度調整。

因此，這次「未成真的改革風聲」，反而提供了一個冷靜討論的契機。與其期待突如其來的大轉彎，不如正視現行制度的優缺點，透過公開對話，逐步調整考試內容與培育機制。對考生而言，清楚穩定的制度預期，遠比聳動的改革標題更為重要；對主管機關而言，如何在專業性、公平性與實務需求之間找到合理交集，才是考試選材真正無法迴避的課題。

（作者為電子業專業經理人）

