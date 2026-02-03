自由開講》從「亞亞」的慢性滲透 到「關關」的紅線測試

◎ 卓亞儒

中配爭議 界線如何被推移？

近年台灣社會對「中配爭議」的討論不斷升溫，從較早引發關注的「亞亞事件」，到近期高度爭議的「關關事件」，看似都是個別中配的言論風波，實際上卻反映出一條愈來愈清晰的脈絡：中共如何透過生活化身分，逐步推進對台認知作戰，並測試台灣民主制度的底線。必須先行釐清的是，多數中配在台灣生活、工作、養育家庭，與政治動員無涉，爭議的核心始終在於行為內容與實質風險，而非身分來源。

中配「亞亞」多半以個人經驗、情緒認同與對岸發展想像為包裝，反覆傳遞「兩岸終將統一」。（資料照） 亞亞事件之所以引發討論，並不在於她「親中」的政治立場本身，而在於其言論呈現長期、日常化的敘事輸出。她多半以個人經驗、情緒認同與對岸發展想像為包裝，反覆傳遞「兩岸終將統一」、「台灣不必抗拒中國」等觀點。這類內容並未直接訴諸暴力，也保留模糊空間，使其能遊走於言論自由與政治宣傳之間。從中共的角度來看，這是一種低風險但高滲透性的輿論操作方式，目的在於消磨台灣社會對主權與安全議題的敏感度，讓特定敘事「正常化」。

如果說亞亞事件仍停留在認知邊緣、界線模糊的灰色地帶，那麼關關事件，則已明確跨入將暴力與恐嚇正常化的領域。關關事件明顯呈現出不同層級，她的言論不只是立場表態，而是直接將武力統一合理化，甚至以威嚇語言否認台灣的政治存在。

請繼續往下閱讀...

這類內容已不只是「意見」，而是利用恐懼作為工具，將侵略描繪為必然，對台灣民眾的心理造成實質衝擊。更重要的是，這類行為明顯帶有「踩線」意味，刻意測試台灣政府是否會依法處理、社會是否會因此分裂、對立。從戰略角度而言，關關事件是一場高強度的紅線測試。

觀察亞亞與關關事件，可以發現這是同一套對台操作邏輯下的不同戰術階段。亞亞代表的是「慢性滲透」，透過生活化敘事長期削弱防衛意識；關關則屬於「衝撞測試」，以激進言論逼迫台灣社會在制度執行與價值堅持之間做出選擇。兩者看似不同，實則互為鋪陳：先讓界線變得模糊，再刻意越界，最後反過來指控台灣「打壓言論」、「迫害特定身分」。

中共樂見外界將兩起事件描述為「都是中配被針對」，係因台灣社會若無法區分行為層級與風險差異，容易陷入非黑即白的對立，這正是中共期望達成的目標。然而，真正的問題從來不是婚姻移民的存在，而是中共處心積慮地利用民主社會的開放性，將政治動員包裝成個人生活敘事，將侵略語言偽裝成「個人看法」。

中配網紅「關關」的言論不只是立場表態，而是直接將武力統一合理化。（取自抖音）從亞亞到關關，台灣面對的是清楚可辨的認知作戰模式，先以生活化、情感化的敘事模糊界線，再逐步升高到對武力侵略的正當化與心理威嚇。這條路徑的核心，不在於個別身分，而在於中共如何有系統地利用民主社會的開放性，測試法律、消耗輿論、製造內部分化。

台灣面對問題 須回到制度與風險治理

因此，台灣必須回到制度與風險治理本身來處理此一問題。

第一，明確區分言論自由與敵對政治動員，以行為內容與實質風險作為判準，而非立場或出身，讓紅線清楚、執法可預期。

第二，強化跨部會的認知安全機制，將社群平台、外流影音與協同行為納入整體風險評估。

第三，提升社會辨識能力，透過公共溝通與媒體素養教育，讓民眾能分辨「個人分享」與「被設定的敘事模板」。

第四，避免落入中共設定的對立敘事，既不放任踩線行為，也不讓依法處理被扭曲成全面打壓。

中共真正測試的，從來不是中配說了什麼，而是台灣能否在分化與壓力之下，仍守住清楚的界線，以及支撐民主社會運作的制度自信。

（作者為自由業）

