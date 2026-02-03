自由電子報
自由開講》從「亞亞」的慢性滲透 到「關關」的紅線測試

2026/02/03 08:30

◎ 卓亞儒

中配爭議 界線如何被推移？

近年台灣社會對「中配爭議」的討論不斷升溫，從較早引發關注的「亞亞事件」，到近期高度爭議的「關關事件」，看似都是個別中配的言論風波，實際上卻反映出一條愈來愈清晰的脈絡：中共如何透過生活化身分，逐步推進對台認知作戰，並測試台灣民主制度的底線。必須先行釐清的是，多數中配在台灣生活、工作、養育家庭，與政治動員無涉，爭議的核心始終在於行為內容與實質風險，而非身分來源。

中配「亞亞」多半以個人經驗、情緒認同與對岸發展想像為包裝，反覆傳遞「兩岸終將統一」。（資料照）中配「亞亞」多半以個人經驗、情緒認同與對岸發展想像為包裝，反覆傳遞「兩岸終將統一」。（資料照） 亞亞事件之所以引發討論，並不在於她「親中」的政治立場本身，而在於其言論呈現長期、日常化的敘事輸出。她多半以個人經驗、情緒認同與對岸發展想像為包裝，反覆傳遞「兩岸終將統一」、「台灣不必抗拒中國」等觀點。這類內容並未直接訴諸暴力，也保留模糊空間，使其能遊走於言論自由與政治宣傳之間。從中共的角度來看，這是一種低風險但高滲透性的輿論操作方式，目的在於消磨台灣社會對主權與安全議題的敏感度，讓特定敘事「正常化」。

如果說亞亞事件仍停留在認知邊緣、界線模糊的灰色地帶，那麼關關事件，則已明確跨入將暴力與恐嚇正常化的領域關關事件明顯呈現出不同層級，她的言論不只是立場表態，而是直接將武力統一合理化，甚至以威嚇語言否認台灣的政治存在

這類內容已不只是「意見」，而是利用恐懼作為工具，將侵略描繪為必然，對台灣民眾的心理造成實質衝擊。更重要的是，這類行為明顯帶有「踩線」意味，刻意測試台灣政府是否會依法處理、社會是否會因此分裂、對立。從戰略角度而言，關關事件是一場高強度的紅線測試。

觀察亞亞與關關事件，可以發現這是同一套對台操作邏輯下的不同戰術階段。亞亞代表的是「慢性滲透」，透過生活化敘事長期削弱防衛意識；關關則屬於「衝撞測試」，以激進言論逼迫台灣社會在制度執行與價值堅持之間做出選擇。兩者看似不同，實則互為鋪陳：先讓界線變得模糊，再刻意越界，最後反過來指控台灣「打壓言論」、「迫害特定身分」。

中共樂見外界將兩起事件描述為「都是中配被針對」，係因台灣社會若無法區分行為層級與風險差異，容易陷入非黑即白的對立，這正是中共期望達成的目標。然而，真正的問題從來不是婚姻移民的存在，而是中共處心積慮地利用民主社會的開放性，將政治動員包裝成個人生活敘事，將侵略語言偽裝成「個人看法」。

中配網紅「關關」的言論不只是立場表態，而是直接將武力統一合理化。（取自抖音）中配網紅「關關」的言論不只是立場表態，而是直接將武力統一合理化。（取自抖音）從亞亞到關關，台灣面對的是清楚可辨的認知作戰模式，先以生活化、情感化的敘事模糊界線，再逐步升高到對武力侵略的正當化與心理威嚇。這條路徑的核心，不在於個別身分，而在於中共如何有系統地利用民主社會的開放性，測試法律、消耗輿論、製造內部分化

台灣面對問題 須回到制度與風險治理

因此，台灣必須回到制度與風險治理本身來處理此一問題。

第一，明確區分言論自由與敵對政治動員，以行為內容與實質風險作為判準，而非立場或出身，讓紅線清楚、執法可預期。

第二，強化跨部會的認知安全機制，將社群平台、外流影音與協同行為納入整體風險評估

第三，提升社會辨識能力，透過公共溝通與媒體素養教育，讓民眾能分辨「個人分享」與「被設定的敘事模板」

第四，避免落入中共設定的對立敘事，既不放任踩線行為，也不讓依法處理被扭曲成全面打壓

中共真正測試的，從來不是中配說了什麼，而是台灣能否在分化與壓力之下，仍守住清楚的界線，以及支撐民主社會運作的制度自信。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

