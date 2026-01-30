自由開講》刪除公視董事延任條款 是制度與公共利益的倒退

◎ 葉昱呈

藍白刪公視董事延任條款過關，公視董事會運作恐出現斷層。（公視提供）

立法院於1月16日三讀通過刪除《公共電視法》董事延任條款，表面上似是改革，實際上可能造成公廣集團運作癱瘓，並將政治操作置於公共利益之上。

本屆公視董監事經朝野政黨推薦，以四分之三多數通過審查，任內依法推動集團發展。延任半年多期間亦克盡職責，確保節目製播、公共服務、採購核准、財務與對外背書等日常運作持續。董事延任並非權力擴張，而是公益法人治理常規，是避免人事斷層造成運作真空的制度保險。《財團法人法》及多數公共機構皆設有類似機制，刪除此條款無異於拆除制度安全閥。

然而，本次修法未觸及審查機制高度政治化問題。第八屆董事改選十四名候選人僅四人通過，顯示制度運作失靈。即便門檻下修至三分之二，仍有七成候選人被否決，否決權成為政治杯葛工具。指責延任條款「縱容行政部門」，實為轉移焦點，掩蓋政治操作真相。

文化部長李遠質疑在野黨玩兩面手法，一方面不通過行政院提名的候選人，致新董事會無法組成，另一方面又修法不讓現任董事延任。（資料照）

更嚴重的是，要求行政機關在提名前先行「政黨協商」，等同宣告公共媒體人事正當性須經政黨背書，直接侵蝕《公共電視法》排除黨政干預的初衷。制度失靈的代價最終落在第一線新聞製作與公共服務人員身上，讓他們承擔停擺、預算與決策停滯的風險。

刪除董事延任條款既解不了改選僵局，也無助提升公共性。這不是改革，而是一場對制度與公共信任的赤裸清算，直接傷害專業運作與公眾利益。公共媒體的穩定與民主責任，不應在政黨博弈中被犧牲。

（作者為公務員）

