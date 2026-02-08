自由電子報
自由開講》修國安法罰「武統言論」 是在捍衛自由民主權利

2026/02/08 15:00

◎ 陳啟濃

「國安法」修法將訂定鼓吹武統者罰百萬元，引來國民黨立院黨團「箝制言論自由」之說，並認為政府濫權。放任公然倡議用戰爭手段侵略台灣，這絕不是言論自由所允許，一般人都不能主張放話要殺人，這將構成恐嚇罪，更何況對於國家安全的公然挑釁。

行政院版「國家安全法修正草案」，增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」，示意圖。（路透檔案照）行政院版「國家安全法修正草案」，增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」，示意圖。（路透檔案照） 有論者提出主張台獨會引發戰爭，對於「主張台獨」者卻沒有任何罰則，卻只針對「武統言論」開刀。這樣的類比，可謂是昧於事實，強詞奪理。主張台獨屬於政治理念，對於國家體制上的改革，當然也必須經過民主的過程。這跟動不動就端出「用武力解決台灣問題」，為了祖國統一「不惜讓兩岸成為一片血海」，這樣暴力脅迫、恐嚇威脅的言論，有截然不同的差異。

這就好像鄰居可以因為價值、生活方式不同，而主張老死都不相往來，但卻不能公開主張要用暴力傷害對方，道理很接近。可以有言論自由、自己的主張，但卻不能製造讓對方恐懼、憂慮與不安的言論。

所以只要是中華民國國民，都不應該幫著想要用武力侵略國家的敵人，散佈使用暴力、戰爭、脅迫的言論，這也是要保護國民免於受到戰爭攻擊的脅迫，捍衛人民享有自由民主的權利。

香港國安法被專制政府用來打擊異議者，司法只是共產黨的御用工具。（法新社檔案照）香港國安法被專制政府用來打擊異議者，司法只是共產黨的御用工具。（法新社檔案照） 也有議論提出「武統言論」的定義不明確，會淪為社會對立與製造仇恨，甚至認為跟香港國安法，同樣淪為統治者的政治手段。當然大不相同，因為香港國安法就是專制政府打擊異議者的工具，香港已淪為共產黨專政下的社會，一切以黨意為依歸，司法只是共產黨的御用工具。台灣是民主國家，司法獨立，行政權無法干預司法權，是否構成「武統言論」，要交給司法判決，不是總統或任何人可以認定。

（作者為政治評論員）

